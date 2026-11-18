Die Verbio Aktie zählt am Mittwochmittag zu den größten TecDAX Verlierern. Um 12:09 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 22,74 Euro, ein Minus von 2,15 Prozent, während der TecDAX um rund 0,6 Prozent auf 4.014 Punkte zulegt. Damit rutscht die Aktie des Biokraftstoff-Produzenten (Handelssymbol VBK, ISIN DE000A0JL9W6) wieder unter ihre Morgenmarke von rund 23 Euro. Gegenüber dem Zwischenhoch Anfang November beträgt der Abschlag inzwischen rund ein Fünftel.
Verbio Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Biokraftstoff-Wert verliert weiter, hält die 22-Euro-Zone?
Die Verbio Aktie ist am Mittag drittgrößter TecDAX Verlierer: Minus 2,15 Prozent auf 22,74 Euro um 12:09 Uhr auf Xetra. Ein konkreter Auslöser fehlt, die Aktie hat seit Oktober rund ein Fünftel verloren. Was die Verbio Aktie belastet, welche Marken zählen und was Analysten und Biokraftstoff-Politik für die Wende sprechen.
Der Auslöser
Keine Nachricht, viel Gegenwind: warum die Verbio Aktie fällt
Eine Unternehmensmeldung oder eine neue Analystenstudie ist heute nicht erkennbar. Die Schwäche folgt einem Trend.
Einen konkreten Auslöser für den Abschlag der Verbio Aktie nennen die Marktberichte nicht. Nach Einschätzung der Redaktion setzt sich die Konsolidierung der vergangenen Wochen fort, während Anleger am Mittag Geld in Chipwerte umschichten, die den TecDAX stützen. Die Verbio Aktie gehört als TecDAX Verlierer damit zu den zyklischeren Titeln, die in so einem Marktumfeld zurückfallen. Auf Wochensicht liegt das Minus laut boerse-express bei rund 8 Prozent, auf Monatssicht bei rund 20 Prozent.
Der Hintergrund
Politik als Treiber: THG-Quote und E20 im Blick
Das Geschäft von Verbio hängt stark von der Regulierung ab. Das Kabinett beschloss am 29. Oktober die Novelle der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung; falsch deklarierte Biokraftstoffe sollen künftig von der Anrechnung auf die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) ausgeschlossen werden können. Verbio sieht sich als regelkonformer Anbieter dadurch gestärkt. Die THG-Quote steigt laut aktiencheck-Analyse von 12 Prozent in diesem Jahr auf 17,5 Prozent im Jahr 2027. Zusätzlich brachte Verkehrsminister Steffen Bilger im Oktober eine Anhebung der Ethanol-Beimischung auf bis zu 20 Prozent (E20) ins Spiel; einen formalen Vorschlag mit Zeitplan gibt es laut boerse-express bisher nicht.
Quartalszahlen am 12. November
Verbio legte die Mitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 vor; die Details konnte die Redaktion nicht prüfen, die Zahlen sind hier nicht ausgewertet.
Hauptversammlung am 4. Dezember
Die virtuelle Hauptversammlung ist für den 4. Dezember 2026 vorgesehen.
Ethanolmarge als Hebel
Nach einer NuWays-Rechnung brächten 100 Euro mehr Marge je Tonne rund 33 Millionen Euro zusätzliches EBITDA.
Die Marken
Verbio Aktie: 23 Euro verloren, was kommt darunter?
Die Spanne der vergangenen zwölf Monate ist groß: Das 52-Wochen-Hoch liegt laut boerse-express bei 45,96 Euro, das Tief bei 15,76 Euro. Auf Jahressicht steht die Aktie trotz der jüngsten Schwäche noch klar im Plus. Nach Einschätzung der Redaktion war die Zone um 23 Euro die erste Haltemarke, die am Mittag nun nachgibt. Darunter rückt die runde Marke von 20 Euro in den Blick, nach oben bildet die Marke von 25 Euro die erste Hürde für eine Gegenbewegung. Das ist keine Kursprognose, sondern eine Einordnung der Redaktion.
Die Analysten
Alle drei Häuser sagen Kaufen: Kursziele rund 80 Prozent über dem Kurs
Die Analysten sehen die Aktie deutlich höher. Jefferies hat Verbio im Oktober von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Die Deutsche Bank bestätigte „Kaufen“ bei einem von 42 auf 40 Euro gesenkten Ziel, NuWays nennt 41 Euro. Der Durchschnitt der drei Häuser liegt laut boerse-express bei 41 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, die teils einige Wochen alt sind, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Verbio Aktie
Warum ist die Verbio Aktie heute TecDAX Verlierer?
Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion setzt sich die Konsolidierung fort, während Anleger in Chipwerte umschichten.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Verbio Aktie?
Jefferies 42 Euro, NuWays 41 Euro, Deutsche Bank 40 Euro, jeweils mit Kaufen-Einstufung. Das sind Einschätzungen der Häuser.
Wann steigt die THG-Quote?
Laut aktiencheck-Analyse von 12 Prozent in diesem Jahr auf 17,5 Prozent im Jahr 2027.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Zone um 23 Euro, darunter die 20-Euro-Marke.
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