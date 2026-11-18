Die Spanne der vergangenen zwölf Monate ist groß: Das 52-Wochen-Hoch liegt laut boerse-express bei 45,96 Euro, das Tief bei 15,76 Euro. Auf Jahressicht steht die Aktie trotz der jüngsten Schwäche noch klar im Plus. Nach Einschätzung der Redaktion war die Zone um 23 Euro die erste Haltemarke, die am Mittag nun nachgibt. Darunter rückt die runde Marke von 20 Euro in den Blick, nach oben bildet die Marke von 25 Euro die erste Hürde für eine Gegenbewegung. Das ist keine Kursprognose, sondern eine Einordnung der Redaktion.