Die Verbio Aktie findet zum Wochenstart Halt. Auf Xetra steigt das Papier des Leipziger Bioenergiekonzerns am Montagmorgen auf 20,76 Euro, ein Plus von 0,34 Euro oder 1,67 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 20,42 Euro. Nach einer der schwächsten Wochen des Jahres zählt die Verbio Aktie damit zu den Gewinnern im TecDAX.
Verbio Aktie: Nach dem 22-Prozent-Absturz die Gegenbewegung
Die Verbio Aktie stabilisiert sich zum Wochenstart nach einem Wochenminus von fast 22 Prozent. Der Kursverfall steht in scharfem Kontrast zu den Zahlen: Das EBITDA hat sich im ersten Quartal fast verfünffacht, Analysten sehen Kursziele um 40 Euro.
Die Gründe für den Kursanstieg
Erste Stabilisierung nach dem Ausverkauf
Die Verbio Aktie hatte eine brutale Woche hinter sich: Innerhalb von fünf Handelstagen verlor sie 21,9 Prozent, auf Monatssicht sind es 27,2 Prozent. Einen klaren Auslöser für den Ausverkauf gab es nicht – neue Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Vieles spricht dafür, dass die Aktie im allgemeinen Abverkauf von Nebenwerten und im Zuge der Risikoscheu an den Märkten unter die Räder kam. Zum Wochenstart setzt nun eine erste Gegenbewegung ein.
Die Zahlen geben dafür Rückenwind. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 steigerte Verbio den Umsatz um 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro. Das EBITDA schnellte von 15,4 auf 76,1 Millionen Euro hoch, unter dem Strich blieb ein Ergebnis von 36 Millionen Euro. Der Vorstand rechnet nun damit, beim EBITDA das obere Ende der Prognose zu erreichen. Verbio produziert Biodiesel, Bioethanol und Biomethan an Standorten wie Schwedt, Zörbig und Pinnow sowie in Nordamerika.
Analysten
Kursziele doppelt so hoch wie der Kurs
Die Analysten sehen die Verbio Aktie deutlich höher. Jefferies nennt ein Kursziel von 42 Euro, NuWays 41 Euro und die Deutsche Bank 40 Euro, alle mit Kaufempfehlung. Das niedrigste dieser Ziele liegt rund 93 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Bei der Verbio Aktie klaffen operative Entwicklung und Kurs extrem auseinander. Die starken Quartalszahlen rechtfertigen den Absturz nicht, doch solange der Grund für den Verkaufsdruck unklar bleibt, ist Vorsicht angebracht. Das heutige Plus ist ein erster Stabilisierungsversuch. Erst wenn die Verbio Aktie mehrere Tage über 20 Euro hält, dürfte sich das Vertrauen zurückmelden.
FAQ
Häufige Fragen zur Verbio Aktie
Warum ist die Verbio Aktie in der Vorwoche so stark gefallen?
Einen konkreten Auslöser gab es nicht. Die Aktie verlor 21,9 Prozent, vermutlich im Zuge des allgemeinen Abverkaufs bei Nebenwerten.
Wie lief das erste Quartal bei Verbio?
Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro, das EBITDA auf 76,1 Millionen Euro nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Verbio Aktie?
ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Handelssymbol: VBK (Xetra), US-Handelssymbol: VRBFF (OTC).
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