Die Verbio Aktie hatte eine brutale Woche hinter sich: Innerhalb von fünf Handelstagen verlor sie 21,9 Prozent, auf Monatssicht sind es 27,2 Prozent. Einen klaren Auslöser für den Ausverkauf gab es nicht – neue Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Vieles spricht dafür, dass die Aktie im allgemeinen Abverkauf von Nebenwerten und im Zuge der Risikoscheu an den Märkten unter die Räder kam. Zum Wochenstart setzt nun eine erste Gegenbewegung ein.