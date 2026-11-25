Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Verbio Aktie befindet sich seit Mitte November in einem zähen Abwärtstrend und hat mit dem Fall unter 20 Euro das Tief vom 23. November bei 20,26 Euro unterschritten. Charttechnisch orientierte Anleger werten das als Verkaufssignal. Gegenüber dem Xetra-Kurs vom 13. November von 23,86 Euro beträgt das Minus rund 17 Prozent.