Die runde Marke ist gefallen: Die Verbio Aktie verliert am Mittwoch 4,62 Prozent auf 19,80 Euro und ist sechstgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Vor knapp zwei Wochen kostete das Papier des Biokraftstoffherstellers noch fast 24 Euro.
Verbio Aktie: SDAX Verlierer am Abend – unter 20 Euro trotz starker Zahlen und drei Kaufempfehlungen
Die Verbio Aktie verliert am Mittwoch 4,62 Prozent auf 19,80 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Biokraftstoffhersteller fällt auf ein neues Sechsmonatstief, obwohl Analysten Kursziele von 40 Euro und mehr nennen.
Der Auslöser
Warum fällt die Verbio Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Verbio Aktie befindet sich seit Mitte November in einem zähen Abwärtstrend und hat mit dem Fall unter 20 Euro das Tief vom 23. November bei 20,26 Euro unterschritten. Charttechnisch orientierte Anleger werten das als Verkaufssignal. Gegenüber dem Xetra-Kurs vom 13. November von 23,86 Euro beträgt das Minus rund 17 Prozent.
Hinzu kommt die Schwäche des Gesamtmarkts. Der Dax fiel am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juli. Zyklische Nebenwerte wie der SDAX Verlierer Verbio stehen dann besonders unter Druck.
Der Hintergrund
Guter Jahresstart, skeptische Börse
Dabei hatte das Unternehmen erst am 12. November überzeugt. Verbio meldete einen starken Auftakt ins neue Geschäftsjahr mit besseren Ergebnissen und positivem freien Mittelzufluss und zeigte sich für das laufende Jahr optimistischer. Die Aktie reagierte schon damals verhalten und gab leicht nach.
Die Analysten sind sich einig. Die Deutsche Bank rät mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf, NuWays nennt 41 Euro, Jefferies 42 Euro. Im Mittel liegt das Ziel damit bei mehr als dem Doppelten des aktuellen Kurses der Verbio Aktie. Zwischen Analystenmeinung und Marktpreis klafft eine ungewöhnlich große Lücke.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Verbio Aktie
Warum ist die Verbio Aktie SDAX Verlierer?
Der Titel ist unter sein bisheriges Sechsmonatstief gefallen, ohne dass es eine neue Nachricht gibt. Das schwache Marktumfeld belastet zusätzlich.
Was sagen Analysten zur Verbio Aktie?
Deutsche Bank, Jefferies und NuWays empfehlen den Kauf mit Kurszielen von 40 bis 42 Euro.
Wie waren die letzten Zahlen?
Verbio meldete am 12. November einen starken Jahresauftakt mit positivem Free Cashflow.
Verbio Aktie: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Börsenkürzel VBK.
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