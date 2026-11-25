Die Verbio Aktie erlebt einen merkwürdigen Herbst. Operativ läuft es so gut wie lange nicht: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 erzielte der Biokraftstoffhersteller bei 533,6 Millionen Euro Umsatz ein operatives Ergebnis vor Abschreibungen von 76,1 Millionen Euro – fast fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich blieben 36 Millionen Euro Gewinn, der freie Mittelzufluss war mit 13,5 Millionen Euro positiv.
Verbio Aktie: Gewinn fast verfünffacht, Prognose am oberen Ende, Dividende zurück – warum fällt der Kurs trotzdem?
Der Leipziger Biokraftstoffhersteller liefert einen Gewinnsprung und hebt den Ausblick. Die Börse reagiert mit Verkäufen. Was hinter dem Widerspruch bei der Verbio Aktie steckt und welche Termine jetzt zählen.
Der Ausblick
Prognose am oberen Ende
Auf Basis des starken Starts erwartet Verbio für das Gesamtjahr nun ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Den größten Beitrag lieferte das Biodieselgeschäft mit deutlich verbesserten Margen. Für die Aktionäre gibt es nach einer Nullrunde wieder eine Dividende von 20 Cent je Aktie.
Der Widerspruch
Gute Zahlen, schwacher Kurs
Die Börse reagierte dennoch mit Abgaben: Am Tag nach den Zahlen verlor die Verbio Aktie 7,7 Prozent auf 23,88 Euro und gab danach weiter nach. Ein Erklärungsansatz: Höhere Preise für CO2-Quoten, die den Gewinn treiben, gelten bei manchen Marktbeobachtern bereits als eingepreist. Zudem hängt viel an der Politik – in den USA wird eine abschließende Leitlinie zur Steuergutschrift für saubere Kraftstoffe erwartet, die für Verbios US-Geschäft wichtig ist.
Die Verbio Aktie zeigt, wie stark politische Rahmenbedingungen den Kurs eines Biokraftstoffherstellers bestimmen. Starke Quartalszahlen allein reichen nicht – Anleger wollen Gewissheit über Quoten und Förderung.
Häufige Fragen zur Verbio Aktie
Wie lief das erste Quartal bei Verbio?
Das EBITDA stieg auf 76,1 Millionen Euro, der Gewinn lag bei 36 Millionen Euro.
Was erwartet Verbio für das Geschäftsjahr?
Ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.
Zahlt Verbio wieder eine Dividende?
Ja, 20 Cent je Aktie nach einer Nullrunde.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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