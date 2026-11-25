Wie lief das erste Quartal bei Verbio?

Das EBITDA stieg auf 76,1 Millionen Euro, der Gewinn lag bei 36 Millionen Euro.

Was erwartet Verbio für das Geschäftsjahr?

Ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.

Zahlt Verbio wieder eine Dividende?

Ja, 20 Cent je Aktie nach einer Nullrunde.