Verbio Aktie: 36 Millionen Gewinn statt Verlust, trotzdem minus 9 Prozent – Aktienanalyse: Warum Anleger die Biosprit-Aktie verkaufen

Am Donnerstagmorgen stieg die Aktie zunächst um rund 3,5 Prozent auf 27,40 Euro, drehte dann aber ins Minus. Am Freitag folgte der nächste Rücksetzer. Eine einzelne negative Nachricht gab es nicht. Eine Rolle dürfte das Umfeld spielen: Verbio hatte zuletzt von den stark gestiegenen Kraftstoffpreisen infolge des Iran-Kriegs profitiert. Mit dem Rückgang der Ölpreise verlieren Biokraftstoffe einen Teil ihres Preisvorteils, und Anleger fragen sich, wie lange die hohen Margen halten. Zudem war nach positiven Analystenvorschauen ein Teil der guten Nachrichten bereits erwartet.