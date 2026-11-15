Es war das beste Auftaktquartal seit Langem – und trotzdem steht die Verbio Aktie auf der Verliererliste des SDAX. Der Leipziger Biokraftstoffhersteller hat den Umsatz um 22 Prozent gesteigert, 36 Millionen Euro verdient und erwartet für das Geschäftsjahr ein Ergebnis am oberen Ende seiner Prognose. An der Börse verlor die Aktie in der Woche dennoch 9,26 Prozent, allein am Freitag ging es um gut 7 Prozent auf knapp 24 Euro abwärts. Unsere Verbio Aktienanalyse löst den Widerspruch auf – und zeigt, was die Verbio Aktienprognose bestimmt.
Verbio Aktie: 36 Millionen Gewinn statt Verlust, trotzdem minus 9 Prozent – Aktienanalyse: Warum Anleger die Biosprit-Aktie verkaufen
Minus 9,26 Prozent in einer Woche: Die Verbio Aktie gehört zu den Verlierern im SDAX. Dabei hat der Leipziger Biokraftstoffhersteller ein starkes Auftaktquartal hingelegt und erwartet nun das obere Ende seiner Prognose. Unsere Verbio Aktienanalyse zeigt, warum gute Zahlen nicht reichen, welche Rolle Ölpreis und Regulierung spielen und was die Verbio Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Verbio SE
- Sitz
- Leipzig
- Ticker
- VBK (Xetra)
- Indizes
- SDAX, TecDAX
- Kurs
- rund 23,90 Euro
- KGV 2026/27e
- rund 12
- Dividende
- 0,20 Euro je Aktie (Vorschlag)
- Vorstandschef
- Claus Sauter
Stand: 13.11.2026, Kurs: Schluss 13.11.2026 laut stock-world; KGV eigene Rechnung auf Basis der Konsensschätzung
Die Quartalszahlen
Vom Verlust zum Gewinn: ein Auftakt nach Maß
Für die Verbio Aktienanalyse ist das erste Quartal ein klarer Beleg der operativen Wende.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27, von Juli bis September, steigerte Verbio den Umsatz um 21,8 Prozent auf 533,6 Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 76,1 Millionen Euro und lag damit deutlich über den 61,5 Millionen Euro, die NuWays erwartet hatte. Das Periodenergebnis drehte von minus 4,0 auf plus 36,0 Millionen Euro, je Aktie sind das 0,56 Euro. Getragen wurde das Ergebnis von höheren Margen bei Biodiesel und Bioethanol in Europa, einem wachsenden Beitrag aus Nordamerika und dem Handel mit Treibhausgasminderungsquoten.
Verbio: Periodenergebnis im ersten Geschäftsquartal
Millionen Euro
Quelle: Verbio, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Ergebnis
|Q1 2025/26
|-4,0
|Q1 2026/27
|36,0
Der Ausblick
Oberes Ende der Prognose: bis zu 250 Millionen Euro EBITDA
Verbio erwartet für das Geschäftsjahr bis Ende Juni 2027 nun ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr waren es 193,9 Millionen Euro bei 1,87 Milliarden Euro Umsatz. Die Nettoverschuldung sank zuletzt auf 91,5 Millionen Euro, und Verbio will wieder eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie zahlen.
Der Widerspruch
Ölpreis, Erwartungen, Regulierung: warum die Aktie trotzdem fällt
Am Donnerstagmorgen stieg die Aktie zunächst um rund 3,5 Prozent auf 27,40 Euro, drehte dann aber ins Minus. Am Freitag folgte der nächste Rücksetzer. Eine einzelne negative Nachricht gab es nicht. Eine Rolle dürfte das Umfeld spielen: Verbio hatte zuletzt von den stark gestiegenen Kraftstoffpreisen infolge des Iran-Kriegs profitiert. Mit dem Rückgang der Ölpreise verlieren Biokraftstoffe einen Teil ihres Preisvorteils, und Anleger fragen sich, wie lange die hohen Margen halten. Zudem war nach positiven Analystenvorschauen ein Teil der guten Nachrichten bereits erwartet.
Die Chancen
E20, strengere Regeln, neue Anlagen
Auf der anderen Seite stehen strukturelle Chancen. Das Bundeskabinett hat Ende Oktober strengere Regeln gegen falsch deklarierte Biokraftstoffe beschlossen, was regelkonforme Hersteller wie Verbio stärkt. In Deutschland und Frankreich wird über höhere Ethanolbeimischungen wie E20 diskutiert. Zudem baut Verbio seine Wertschöpfung aus: In Bitterfeld nimmt eine Ethenolyseanlage für erneuerbare Spezialchemikalien den Betrieb auf, und das Netz an Biomethan-Tankstellen für Lkw wächst.
Die Analysten
Kaufempfehlungen mit Zielen über 40 Euro
Die Analysten sehen den Kursrückgang gelassen. Jefferies bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 42 Euro, die Deutsche Bank rät mit 40 Euro ebenfalls zum Kauf. NuWays hob seine EBITDA-Schätzung auf 250 Millionen Euro an. Auf Basis der Konsensschätzung von knapp 2 Euro Gewinn je Aktie kommt die Verbio Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Verbio Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Margen halten
Spreads und Quotenpreise bleiben hoch, Verbio erreicht das obere Ende der Prognose. Dann rücken die Analystenziele über 40 Euro in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts mit Schwankungen
Gute Zahlen treffen auf ein unsicheres Umfeld. Die Aktie pendelt zwischen 20 und 30 Euro.
Szenario 3: Der Ölpreis drückt
Fallende Kraftstoffpreise schmälern die Margen, regulatorische Impulse bleiben aus. Dann droht ein weiterer Rücksetzer.
Häufige Fragen zur Verbio Aktienanalyse
Warum fällt die Verbio Aktie trotz guter Zahlen?
Die Erwartungen waren bereits hoch, zudem belastet der Rückgang der Ölpreise die Aussicht auf dauerhaft hohe Margen. Die Aktie verlor in der Woche 9,26 Prozent.
Was erwartet Verbio für 2026/27?
Ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.
Wann ist die Hauptversammlung?
Am 4. Dezember 2026; vorgeschlagen ist eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie.
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