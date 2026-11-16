Veradermics-Aktie: Citi-Analyst Geoff Meacham bleibt bei „Buy“ – Kursziel 175 Dollar für die Haarausfall-Pille

Die Aktienanalyse von Citi bewegt sich damit im Konsens: Der durchschnittliche Analystenkurs liegt laut MarketBeat bei rund 174,57 US-Dollar. B. Riley sieht sogar 204 US-Dollar, Jefferies 182 US-Dollar, Leerink 150 US-Dollar.

Die Veradermics-Aktie hatte sich seit dem Börsengang im Februar vervielfacht. Nach den Zahlen fiel sie an einzelnen Tagen um mehr als 10 Prozent.