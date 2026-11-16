Rückenwind nach dem Kursrutsch: Citi-Analyst Geoff Meacham bleibt für die Veradermics-Aktie bei „Buy“ und bestätigt das Kursziel von 175 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 129,66 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 35 Prozent. Die Aktie des Haarausfall-Spezialisten war in der vergangenen Woche zweistellig zurückgekommen.
Veradermics-Aktie: Citi-Analyst Geoff Meacham bleibt bei „Buy“ – Kursziel 175 Dollar für die Haarausfall-Pille
Citi-Analyst Geoff Meacham bestätigt für die Veradermics-Aktie die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 175 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 129,66 US-Dollar sind das rund 35 Prozent Potenzial. Veradermics könnte mit VDPHL01 die erste neue orale Haarausfall-Therapie seit fast 30 Jahren auf den Markt bringen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Veradermics, Incorporated
- Handelssymbol
- MANE (NYSE)
- Analyst
- Geoff Meacham
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 175 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur Veradermics-Aktie
175 Dollar bestätigt – Meacham setzt auf VDPHL01
Geoff Meacham hatte sein Kursziel erst am 10. November von 160 auf 175 US-Dollar angehoben – unmittelbar nach den Quartalszahlen. Nun bestätigt er Einstufung und Ziel.
Die Aktienanalyse von Citi bewegt sich damit im Konsens: Der durchschnittliche Analystenkurs liegt laut MarketBeat bei rund 174,57 US-Dollar. B. Riley sieht sogar 204 US-Dollar, Jefferies 182 US-Dollar, Leerink 150 US-Dollar.
Die Veradermics-Aktie hatte sich seit dem Börsengang im Februar vervielfacht. Nach den Zahlen fiel sie an einzelnen Tagen um mehr als 10 Prozent.
Die Argumente von Geoff Meacham
Die Studiendaten liefern die zentralen Argumente für die Kaufempfehlung von Citi-Analyst Geoff Meacham:
Zweite Phase-III-Studie positiv
Die Studie „304“ mit 536 Männern erreichte im Oktober alle primären und sekundären Endpunkte nach sechs Monaten.
Langzeitdaten überzeugen
Die 12-Monats-Daten der Studie „302“ zeigten ein günstiges Sicherheitsprofil und vertieftes oder gehaltenes Haarwachstum.
Erste orale Therapie seit Jahrzehnten
VDPHL01 könnte die erste von der FDA zugelassene orale Behandlung gegen erblich bedingten Haarausfall seit fast 30 Jahren werden.
Riesiger Markt
Laut Unternehmen sind in den USA rund 50 Millionen Männer und 30 Millionen Frauen betroffen.
Frauen-Studie als nächster Katalysator
VDPHL01 ist eine orale Retard-Formulierung von Minoxidil – dem Wirkstoff, der auch in Rogaine steckt. In der Studie „304“ legten Teilnehmer bei einmal täglicher Gabe im Schnitt um 28,6 Haare pro Quadratzentimeter zu.
Im ersten Halbjahr 2027 erwartet Veradermics Topline-Daten der Studie „306“ mit 556 Frauen. Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 21,0 Millionen US-Dollar. Nach Börsengang und Folgefinanzierung von zusammen rund 766,8 Millionen US-Dollar sieht sich das Unternehmen bis 2030 finanziert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Geoff Meacham. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 175 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Veradermics, Incorporated (MANE): Kaufen, Kursziel 175,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citi (Analyst Geoff Meacham). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:16 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citi (Analyst Geoff Meacham).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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