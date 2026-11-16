Rückenwind aus dem Seniorenwohnen: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra bleibt für die Ventas-Aktie bei „Outperform“ und senkt das Kursziel leicht von 104 auf 101 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 88,92 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 14 Prozent. Der Gesundheitsimmobilien-Konzern profitiert von der alternden Bevölkerung in den USA.
Ventas-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 101 Dollar für den Seniorenwohn-Riesen
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra senkt das Kursziel für die Ventas-Aktie leicht von 104 auf 101 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 88,92 US-Dollar sind das rund 14 Prozent Potenzial. Ventas wächst mit Seniorenwohnungen kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ventas, Inc.
- Handelssymbol
- VTR (NYSE)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 101 US-Dollar (zuvor 104 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Ventas-Aktie
Eine von Mizuhos bevorzugten Aktien – Kaufempfehlung bestätigt
Vikram Malhotra zählt Ventas seit Längerem zu den bevorzugten Werten im Gesundheitsimmobilien-Sektor. Die leichte Zielsenkung ändert daran nichts.
Die Anpassung ist Teil einer breiten Überprüfung bei Mizuho. Eine Rolle dürften die höheren Zinsen und Währungseffekte spielen, die Ventas zuletzt selbst als Belastung nannte.
Die Aktienanalyse von Mizuho sieht in Ventas weiter einen der attraktivsten Wege, auf den Boom bei Seniorenimmobilien zu setzen.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Seniorenwohnen boomt
Das operative Ergebnis im selbst betriebenen Seniorenwohnen stieg auf vergleichbarer Basis um 16 Prozent.
Prognose angehoben
Ventas erwartet für 2026 ein bereinigtes FFO von 3,87 bis 3,90 US-Dollar je Aktie, ein Plus von 9 bis 10 Prozent.
Große Zukäufe
Seit Jahresbeginn investierte Ventas 5,2 Milliarden US-Dollar in Seniorenimmobilien.
Niedrigere Verschuldung
Die Nettoverschuldung sank auf das 4,4-Fache des Ergebnisses nach 5,3 im Vorjahr.
Wachstum durch Zukäufe
Im dritten Quartal stieg das bereinigte FFO um 10 Prozent auf 0,99 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz wuchs um 23 Prozent auf 1,83 Milliarden US-Dollar.
Finanziert hat Ventas das Wachstum vor allem mit neuen Aktien. Das bremst den Zuwachs je Aktie. Zudem halbierte sich das Wachstum bei Arztpraxen und Forschungsimmobilien auf 2,5 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 101 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ventas, Inc. (VTR): Kaufen, Kursziel 101,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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