Ventas-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 101 Dollar für den Seniorenwohn-Riesen

Die Anpassung ist Teil einer breiten Überprüfung bei Mizuho. Eine Rolle dürften die höheren Zinsen und Währungseffekte spielen, die Ventas zuletzt selbst als Belastung nannte.

Die Aktienanalyse von Mizuho sieht in Ventas weiter einen der attraktivsten Wege, auf den Boom bei Seniorenimmobilien zu setzen.