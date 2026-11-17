Valvoline betreibt in den USA und Kanada Werkstätten für schnelle Ölwechsel und einfache Wartung. Im Dezember 2025 übernahm das Unternehmen die Kette Breeze Auto Care und finanzierte den Kauf unter anderem mit einem Kredit über 740 Millionen US-Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2026 hatte Valvoline 2,0 bis 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,60 bis 1,70 US-Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt. Die Zahlen zum vierten Quartal folgen am 19. November.