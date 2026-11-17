Ziel gesenkt, Kaufempfehlung bleibt: Roth-Analyst Scott Stember bestätigt für die Valvoline-Aktie das Rating „Buy“, senkt das Kursziel aber von 46 auf 42 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 34,25 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 23 Prozent.
Valvoline-Aktie: Roth senkt das Ziel vor den Zahlen – bleibt aber beim Kauf
Roth-Analyst Scott Stember senkt das Kursziel für die Valvoline-Aktie von 46 auf 42 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Am 19. November legt der Ölwechsel-Spezialist Zahlen vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Valvoline Inc.
- Handelssymbol
- VVV (NYSE)
- Analyst
- Scott Stember
- Bank
- Roth
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 42 US-Dollar (zuvor 46 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Roth zur Valvoline-Aktie
Ölwechsel im Expressformat – Stember bleibt positiv
Scott Stember passt sein Ziel vor den Jahreszahlen an.
Valvoline betreibt in den USA und Kanada Werkstätten für schnelle Ölwechsel und einfache Wartung. Im Dezember 2025 übernahm das Unternehmen die Kette Breeze Auto Care und finanzierte den Kauf unter anderem mit einem Kredit über 740 Millionen US-Dollar.
Für das Geschäftsjahr 2026 hatte Valvoline 2,0 bis 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,60 bis 1,70 US-Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt. Die Zahlen zum vierten Quartal folgen am 19. November.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Roth-Analyst Scott Stember zu lesen ist:
Wachstum durch Zukauf
Die Breeze-Übernahme vergrößert das Werkstattnetz deutlich.
Stabile Nachfrage
Ölwechsel sind wiederkehrend und wenig konjunkturabhängig.
Niedrigeres Ziel
Roth senkt das Kursziel um 4 auf 42 US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Blick auf den 19. November
Im zweiten Geschäftsquartal 2026 waren die vergleichbaren Umsätze um 8,2 Prozent gestiegen. Anleger achten nun auf den Ausblick für 2027.
Die höhere Verschuldung nach dem Zukauf ist ein Punkt, den der Markt genau beobachtet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Roth Capital Partners, LLC, Analyst Scott Stember. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 42 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.roth.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Valvoline Inc. (VVV): Kaufen, Kursziel 42,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Scott Stember, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Scott Stember, Aktienanalyst, Roth Capital Partners, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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