Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat Usbekistan von „BB“ auf „BB+“ angehoben und den Ausblick auf stabil gesetzt. Das berichtet IntelliNews, das Agenturbericht vom 20. November 2026 wurde am 23. November 2026 veröffentlicht. „BB+“ ist die höchste Stufe unterhalb von Investment Grade – ab „BBB-“ gelten Anleihen als anlagewürdig. Betroffen sind die Langfristratings in Fremd- und Landeswährung sowie die vorrangigen unbesicherten Anleihen des Landes. Für Anleger in Schwellenländer-Anleihen ist das ein Signal: Der Abstand zum Investment-Grade-Segment schrumpft.
Usbekistan-Anleihen: S&P hebt auf BB+ an, nur eine Stufe unter Investment Grade, Staatsschuld bei 24 Prozent des BIP – wie viel Rendite bleibt für Schwellenländer-Anleihen?
Die Ratingagentur S&P hat Usbekistan von BB auf BB+ angehoben, Ausblick stabil. Der Staat steht damit eine Stufe unter Investment Grade. Was die Hochstufung für Usbekistan-Anleihen und den Markt für Schwellenländer-Anleihen bedeutet – und welche Risiken bleiben.
Rating-Upgrade
Was bedeutet BB+ für Usbekistan-Anleihen konkret?
Ein Rating ist die Einschätzung einer Agentur, wie wahrscheinlich ein Emittent seine Schulden bedient. Ab „BBB-“ spricht man von Investment Grade, darunter von High Yield (Hochzins). Viele institutionelle Anleger wie Versicherer dürfen nur Investment-Grade-Papiere kaufen; steigt ein Staat auf, kann sich der Käuferkreis erweitern. Ob und wann Usbekistan diese Schwelle erreicht, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten, und aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab.
Bemerkenswert: Die Transfer-und-Konvertibilitätsbewertung, die das Risiko einschränkender Kapitalverkehrskontrollen misst, hat S&P von „BB+“ auf „BBB-“ angehoben – also bereits in den Investment-Grade-Bereich. Das kurzfristige Rating „B“ wurde bestätigt.
Die Märkte hatten den Schritt zum Teil vorweggenommen: Laut dem im Bericht zitierten ING-Kommentar vom 17. November 2026 bepreisten fünfjährige US-Dollar-Spreads Usbekistan bereits wie einen „BB+“-Kredit. Konkrete Renditen oder Kurse einzelner Usbekistan-Anleihen nennt die Quelle nicht, deshalb verzichtet die Redaktion hier auf Zahlen.
|Agentur
|Rating
|Hinweis
|S&P
|BB+
|Hochstufung von BB, Ausblick stabil
|Moody's
|Ba2
|entspricht BB, Anhebung im Juni
|Fitch
|BB
|Ausblick positiv seit Juni
Moody's und Fitch laut Bericht, jeweils Juni 2026.
Quelle: IntelliNews/Yahoo Finance (23.11.2026)
Warum hat S&P Usbekistan hochgestuft?
Laut Bericht verweist S&P auf bessere Staatsfinanzen und eine stärkere Außenposition. Auslöser ist zudem eine Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts: Das nominale BIP 2025 wurde um 15 Prozent auf 2.127 Billionen usbekische Som angehoben, wodurch die Schuldenquote sinkt. Die Netto-Staatsschuld liegt demnach im Schnitt 2026 bis 2029 bei 24 Prozent des BIP, zuvor waren es 30 Prozent. Das Defizit sieht S&P bei rund 3 Prozent des BIP (2025: 1,8 Prozent).
Positiv bewertet S&P außerdem die Energiereform und den Umbau staatlicher Unternehmen. Gegenläufig wirken die Abhängigkeit von Rohstoffen, vor allem Gold, die Geopolitik und das niedrige Pro-Kopf-Einkommen.
Wie riskant bleiben Anleihen aus Usbekistan?
Der Bericht nennt mehrere Verwundbarkeiten. Rund 84 Prozent der Staatsschulden lauten auf Fremdwährung, 83 Prozent der Auslandsschulden halten offizielle Gläubiger. Das stützt die Finanzierungsstabilität, macht das Land aber abhängig von Wechselkursen und Kapitalzuflüssen. S&P unterstellt Goldpreise von 4.300 Dollar (2026), 4.000 Dollar (2027) und 3.500 Dollar je Unze (2028 und 2029) – ein Rückgang, der die Exporteinnahmen belasten würde. Das sind S&P-Annahmen, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Als Auslöser für eine spätere Herabstufung nennt der Bericht wachsende Fiskal- und Außendefizite, schlechtere Handelsbedingungen, teurere Kreditaufnahme und Eventualverbindlichkeiten staatlicher Unternehmen. Eine weitere Anhebung wäre möglich bei kleineren Defiziten und weniger durchgereichten Krediten an Staatsunternehmen.
Was heißt das für den Markt der Schwellenländer-Anleihen?
Hochstufungen sind in einem Umfeld steigender Leitzinsen in den Industrieländern ein seltener Lichtblick. Während die Fed bei 4,00 Prozent und die EZB bei 2,65 Prozent stehen und die Märkte weitere Erhöhungen einpreisen (Trading Economics, 24. November 2026), konkurrieren Schwellenländer-Anleihen mit sicheren Staatsanleihen: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei rund 3,28 Prozent, die 10-jährige US-Treasury bei rund 4,94 Prozent. Der Renditeaufschlag, den Schwellenländer zahlen müssen, ist die eigentliche Prämie für Risiko. Schrumpft er mit besserem Rating, profitieren Emittenten durch niedrigere Finanzierungskosten; für Anleihekäufer sinkt dann auch der Ertrag.
Häufige Fragen zu Usbekistan-Anleihen und Rating
Welches Rating hat Usbekistan jetzt? S&P: BB+ (stabil), Moody's: Ba2, Fitch: BB mit positivem Ausblick.
Ist BB+ Investment Grade? Nein, es ist die höchste Stufe darunter; Investment Grade beginnt bei BBB-.
Wie hoch ist die Staatsverschuldung Usbekistans? Laut S&P liegt die Netto-Staatsschuld im Schnitt 2026 bis 2029 bei 24 Prozent des BIP.
Wo steht die Rendite von Usbekistan-Anleihen? Konkrete Renditen nannte die Quelle nicht; Anleger sollten aktuelle Kurse beim Handelsplatz prüfen.
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