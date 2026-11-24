Ein Rating ist die Einschätzung einer Agentur, wie wahrscheinlich ein Emittent seine Schulden bedient. Ab „BBB-“ spricht man von Investment Grade, darunter von High Yield (Hochzins). Viele institutionelle Anleger wie Versicherer dürfen nur Investment-Grade-Papiere kaufen; steigt ein Staat auf, kann sich der Käuferkreis erweitern. Ob und wann Usbekistan diese Schwelle erreicht, lässt sich aus den Quellen nicht ableiten, und aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab.

Bemerkenswert: Die Transfer-und-Konvertibilitätsbewertung, die das Risiko einschränkender Kapitalverkehrskontrollen misst, hat S&P von „BB+“ auf „BBB-“ angehoben – also bereits in den Investment-Grade-Bereich. Das kurzfristige Rating „B“ wurde bestätigt.

Die Märkte hatten den Schritt zum Teil vorweggenommen: Laut dem im Bericht zitierten ING-Kommentar vom 17. November 2026 bepreisten fünfjährige US-Dollar-Spreads Usbekistan bereits wie einen „BB+“-Kredit. Konkrete Renditen oder Kurse einzelner Usbekistan-Anleihen nennt die Quelle nicht, deshalb verzichtet die Redaktion hier auf Zahlen.