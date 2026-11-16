Die US-Verbraucherpreise für Oktober sind im Monatsvergleich mit einem Plus von 0,4% stärker als erwartet angestiegen; eine offizielle Jahresrate wurde aufgrund der fehlenden Vorjahresbasis infolge des damaligen Government Shutdowns nicht ausgewiesen (im September lag sie bei 3,7%), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
USA: Zinserhöhung im Dezember?
Inflationsdynamik hält an
Auch die Kernrate habe mit einem Monatsplus von 0,3% erneut kräftig zugelegt und zeige eine Zunahme der Teuerung abseits der volatilen Energie- und Lebensmittelpreise. Die Risiken aus hohen Ölpreisen und hartnäckiger Inflation würden die Risikoprämien der US-Staatsanleihen weiter nach oben treiben. Pessimistische Äußerungen von Trump zu den Aussichten auf ein Abkommen mit dem Iran hätten die Ölpreise zuletzt wieder anziehen lassen. Während die Renditen zweijähriger US-Treasuries in Reaktion darauf deutlich zugelegt hätten, würden sich die fünf- und zehnjährigen Staatsanleihen hartnäckig nahe ihren 20-Jahre-Hochs um 5,00% bzw. 5,15% halten. Die anhaltende Inflationsdynamik zwinge die US-Notenbank FED in die Offensive. Eine Zinserhöhung auf der letzten Sitzung des Jahres im Dezember sei am Markt inzwischen weitgehend eingepreist.
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