USA-Rare-Earth-Aktie: William-Blair-Analyst Neal Dingmann stuft auf „Market Perform“ ab – Rohstoff-Engpässe bremsen den Magnet-Hoffnungsträger

Rückschlag für einen der heißesten Rohstoff-Titel des Jahres: William-Blair-Analyst Neal Dingmann stuft die USA-Rare-Earth-Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“ ab. Damit verliert der US-Spezialist für Seltene Erden und Permanentmagnete eine seiner Kaufempfehlungen – ausgerechnet in einer Phase, in der die Aktie ohnehin unter Druck steht.

Ein Kursziel vergibt William Blair üblicherweise nicht. Laut Investing.com und The Fly beziffert das Analysehaus den fairen Wert der USA-Rare-Earth-Aktie aber auf 9 Dollar je Aktie, abgeleitet aus den Schätzungen für 2028. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 8,16 Dollar an der Nasdaq entspricht das einem Abstand von rund 10 Prozent – deutlich weniger Fantasie, als die Aktie zuletzt gespielt hat.