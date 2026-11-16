USA-Rare-Earth-Aktie: William-Blair-Analyst Neal Dingmann stuft auf „Market Perform“ ab – Rohstoff-Engpässe bremsen den Magnet-Hoffnungsträger
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
William-Blair-Analyst Neal Dingmann senkt das Votum für die USA-Rare-Earth-Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“. Ein Kursziel nennt William Blair nicht, den fairen Wert beziffert das Haus auf 9 Dollar je Aktie – rund 10 Prozent über dem Freitags-Schlusskurs von 8,16 Dollar. Grund sind Engpässe beim Vormaterial, die Umsatz- und Margenziele bis 2028 verschieben.
Steckbrief
Unternehmen
USA Rare Earth, Inc.
Handelssymbol
USAR (Nasdaq)
ISIN
US91733P1075
Analyst
Neal Dingmann
Bank
William Blair
Rating
Market Perform (zuvor Outperform)
Kursziel
keines (fairer Wert 9 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom Freitag, 13.11.2026
Rückschlag für einen der heißesten Rohstoff-Titel des Jahres: William-Blair-Analyst Neal Dingmann stuft die USA-Rare-Earth-Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“ ab. Damit verliert der US-Spezialist für Seltene Erden und Permanentmagnete eine seiner Kaufempfehlungen – ausgerechnet in einer Phase, in der die Aktie ohnehin unter Druck steht.
Ein Kursziel vergibt William Blair üblicherweise nicht. Laut Investing.com und The Fly beziffert das Analysehaus den fairen Wert der USA-Rare-Earth-Aktie aber auf 9 Dollar je Aktie, abgeleitet aus den Schätzungen für 2028. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 8,16 Dollar an der Nasdaq entspricht das einem Abstand von rund 10 Prozent – deutlich weniger Fantasie, als die Aktie zuletzt gespielt hat.
Die Begründung
Warum William Blair bei der USA-Rare-Earth-Aktie auf die Bremse tritt
Im Kern geht es um das Vormaterial: Ohne ausreichenden Nachschub an Rohstoffen kann USA Rare Earth seine Magnetproduktion nicht wie geplant hochfahren. William-Blair-Analyst Neal Dingmann verschiebt deshalb seine Umsatz- und Margenerwartungen nach hinten.
01
Engpässe beim Vormaterial
Rohstoffknappheit bei der Tochter Less Common Metals (LCM) und im Magnetwerk Stillwater verschiebt laut William Blair Umsatz- und Margenziele bis ins Jahr 2028.
02
Serra Verde bringt keine schnelle Hilfe
Die Produktion der ersten Phase von Serra Verde ist laut Investing.com vollständig über einen 15-jährigen Abnahmevertrag an eine von der US-Regierung gestützte Zweckgesellschaft gebunden. Vormaterial aus dem eigenen Projekt Round Top sei noch „Jahre entfernt“.
03
Anlaufprobleme und Schlagzeilenrisiko
Hinzu kommen übliche Schwierigkeiten beim Hochfahren weiterer Geschäftsbereiche sowie das Schlagzeilenrisiko des gesamten Seltene-Erden-Sektors.
04
Lieber erfahrene Verarbeiter
Kurzfristig bevorzugt William Blair Unternehmen mit längerer Erfahrung in der Verarbeitung von Rohstoffen.
Ganz abgeschrieben hat der Analyst die Story allerdings nicht: Laut The Fly (via Stocktwits) sieht Dingmann das Unternehmen dabei, „die Teile für ein bemerkenswertes künftiges Aufwärtspotenzial zusammenzusetzen“ (übersetzt) – die jüngsten Engpässe verschärften jedoch die kurzfristigen Herausforderungen.
William-Blair-Einschätzung zur USA-Rare-Earth-Aktie: alt und neu
Angabe
Bisher
Neu
Rating
Outperform
Market Perform
Kursziel
keines
keines
Fairer Wert
–
9 $ (Basis 2028)
Erwartete Umsatz-/Margenwende
früher
2028
Quelle: Investing.com, The Fly via Stocktwits/StockStory (16.11.2026)
Kursreaktion
USA-Rare-Earth-Aktie rutscht zweistellig ab
Die Anleger reagierten deutlich: Bereits vorbörslich gab die USA-Rare-Earth-Aktie nach, im Handelsverlauf rutschte sie um rund 10 Prozent auf etwa 7,30 Dollar ab. Damit hat sich der Abstand zum Jahreshoch von 30,70 Dollar aus dem Juni weiter vergrößert – laut StockStory notiert das Papier inzwischen rund drei Viertel darunter.
Im Quartal hatte USA Rare Earth laut Investing.com einen Verlust von 2 Cent je Aktie ausgewiesen, besser als die erwarteten minus 13 Cent – bei einem Umsatz von lediglich 3 Millionen Dollar und einem Bruttoverlust von 20 Millionen Dollar. Das zeigt, wie früh das Unternehmen noch in der Hochlaufphase steckt.
Einordnung
Die Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch
Mit seiner Abstufung schwimmt William Blair gegen den Strom. Laut Stocktwits (Daten von Koyfin) raten acht von neun Analysten zum Kauf, die Kursziele reichen von 20 bis 45 Dollar bei einem Durchschnitt von 29,50 Dollar. Allerdings bröckeln auch dort die Erwartungen: Northland senkte sein Kursziel zuletzt von 45 auf 20 Dollar, hielt aber an „Outperform“ fest. Jefferies führt die Aktie laut Investing.com mit „Buy“ und einem Kursziel von 21 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist William Blair, Analyst Neal Dingmann. Das Datum der Originalstudie ist nicht öffentlich belegt; die früheste belegte Veröffentlichung mit Zeitangabe stammt vom 16.11.2026, 6:34 Uhr EST (Stocktwits unter Berufung auf The Fly). Die Einstufung „Market Perform“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt (fairer Wert laut William Blair: 9 US-Dollar). Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: williamblair.com/equity-research/coverage. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Empfehlung
USA Rare Earth, Inc. (USAR): Halten.
Quelle
Empfehlung von William Blair (Analyst Neal Dingmann) vom 16.11.2026, 12:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
16.11.2026, 19:25 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 19:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: William Blair (Analyst Neal Dingmann).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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