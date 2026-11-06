In Summe scheinen die Märkte nicht nur den Wahlausgang in den USA selbst zu begrüßen, sondern vor allem die damit verbundene Klarheit, so Jörg Bayer von der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
USA: Midterms Blaue Welle
Musk und Trump die großen Verlierer
Eine längere politische Hängepartie oder Wahlanfechtungen würden ausbleiben. Die politischen Mehrheitsverhältnisse seien damit rasch geklärt und genau diese Planbarkeit würden die Märkte mögen. Die Klarheit des Wahlausgangs habe selbst die meisten Experten überrascht und bewirke bereits, dass sich erste Republikaner, darunter auch der Vizepräsident, nicht mehr uneingeschränkt an der Seite von Donald Trump positionieren würden. Damit könnte Trump politisch noch stärker geschwächt sein als zunächst erwartet, zumal sich einige Republikaner dazu durchringen könnten, gemeinsam mit den Demokraten konstruktive Politik zu betreiben.
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