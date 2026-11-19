Eigentlich hatte der Fed-Chef Kevin Warsh ein anderes Ansinnen, was die Kommunikation der Fed angeht, so die Analysten der Nord LB.
USA: FOMC-Minutes - Unerwünschte Forward Guidance signalisiert Anhebung
Die Analysten der Nord LB erwarten im Dezember eine Fed-Zinserhöhung um 25 Basispunkte und halten einen Schritt um 50 Basispunkte für unwahrscheinlich.
Bereits vor seinem Amtsantritt im Mai habe Warsh darauf hingedeutet, kein großer Fan der sogenannten Forward Guidance zu sein, also in Äußerungen oder auch Protokollen Hinweise auf die künftig erfolgende Taktik bei der Geldpolitik zu geben. In den gestern Abend veröffentlichten "Minutes", also dem Protokoll der letzten FOMC-Sitzung Ende Oktober, gebe es dann aber doch sehr klare Hinweise auf die Leitzinsentwicklung in den USA. Die Einschätzung der Konjunktur bilde dabei die Blaupause für Entscheidungen.
Bemerkenswert sei, wie die Finanzmarktstabilität von den Zentralbankern gesehen werde. Einerseits sei darauf hingewiesen worden, dass man die Investitionen in Künstliche Intelligenz sehr genau im Auge habe und die teils hohe Investitionsbereitschaft auch einen Hebel für Verwerfungen auf dem Kapitalmarkt berge. Diese Möglichkeit sollte allerdings niemanden ernsthaft überraschen und habe sich in der jüngsten Korrektur, welche erst nach der Sitzung stattgefunden habe, auch sogleich fast schon prophetisch bestätigt. Eine Krise sei trotz des "Noise" im Markt jedoch nicht zu beobachten gewesen, die Bauunternehmen könnten sich im Gegenteil fast schon freuen, etwas mehr Luft zum Abarbeiten der vielen Aufträge zu bekommen. Gleichzeitig habe Kevin Warsh in einer dieswöchigen Rede hervorgehoben, wie wichtig dieser Sektor für die Konjunktur sei und sein werde, und auf die Notwendigkeit einer Vorreiterstellung bei diesem entscheidenden Zukunftsthema verwiesen. Gleichzeitig habe man solide Bilanzen bei den Banken und Haushalten anerkannt, was ein gesundes Gegengewicht für potenziell volatile Zeiten bilde – alles also halb so wild?
Nicht ganz, die Inflation bleibe weiterhin ein Problem für die US-Wirtschaft. Die Energiepreise und zunehmende Zweitrundeneffekte hätten sich zuletzt nicht in dem Maße beruhigen können, wie es für die Fed wünschenswert gewesen wäre. Die Zölle würden ebenfalls ein Thema bleiben, auch wenn deren Einfluss auf die Preise mehr und mehr schwinde. Eine Anmerkung von Christopher Waller habe nach der Oktoberveröffentlichung der CPIs möglicherweise auch dazu beigetragen, etwas mehr Bewegung im Markt hervorzurufen. Sollte die Kernrate bei 0,3% M/M oder mehr liegen, so müsste mit einer strafferen Geldpolitik zu rechnen sein. Da haben wir sie wieder, die Forward Guidance, so die Analysten der Nord LB. Kurzfristig würden die Fed-Mitglieder und Berater davon ausgehen, dass der Inflationsdruck erhöht bleibe, sich mittel- und langfristig allerdings moderater präsentieren sollte. Das Protokoll subsummiere die bestätigtermaßen rege Diskussion mit einem Nachlassen bei den Zolleffekten, dem sich verringernden Beitrag der Energiepreiskomponente auf die Inflation und einer organischen Anpassung der Lieferketten im Technologiesektor.
Eine zentrale Botschaft im Protokoll sei, dass sich die Notenbanker mehr oder weniger einig darüber seien, die Zinsen anzuheben, wenn die Inflationsrate "heißer" reinlaufe als erwartet. Dies habe sich mit der Anmerkung Wallers auch eigentlich bereits bestätigt. Man zeige sich auf der Tonspur sogar offen für einen drastischen Schritt über 50 Basispunkte, das dürfte aber eher Rhetorik sein. Die Markterwartung gelte es natürlich mit zu managen und hier möchte man klare Kante zeigen. Aus Sicht der Analysten sei eine Anhebung der Fed Funds Target Rate um 25bp das wahrscheinlichste Szenario. Es gebe aber guten Grund zu der Annahme, dass dies nun das Ende der Fahnenstange sein werde und der Leitzins erst einmal bei 4,25% belassen werde – die Unsicherheit bleibe aber weiterhin hoch!
Fazit: Das gestern veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Federal Reserve aus der Oktobersitzung signalisiere nichts, wovon der Markt nicht ohnehin schon ausgehe. Dennoch sei die Zusammenfassung erkenntnisreich und bestätige die Sicht auf eine Leitzinsanhebung im Dezember. Das wahrscheinlichste Szenario sei für die Analysten ein Zinsanstieg um 25bp bei der Fed Funds Target Rate – die kolportierten 50bp dürften eher Säbelrasseln sein. Der Einfluss von KI sei in dem Zuge noch einmal auf die ein und andere Art gewürdigt worden, grundsätzlich gehe man aber von Entspannungstendenzen in den Lieferketten aus. Eines sei allerdings wohl sicher: Der Wunsch von Warsh, dass die Fed keine Forward Guidance mehr betreiben solle, habe bislang nicht erfüllt werden können.
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