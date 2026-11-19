Bemerkenswert sei, wie die Finanzmarktstabilität von den Zentralbankern gesehen werde. Einerseits sei darauf hingewiesen worden, dass man die Investitionen in Künstliche Intelligenz sehr genau im Auge habe und die teils hohe Investitionsbereitschaft auch einen Hebel für Verwerfungen auf dem Kapitalmarkt berge. Diese Möglichkeit sollte allerdings niemanden ernsthaft überraschen und habe sich in der jüngsten Korrektur, welche erst nach der Sitzung stattgefunden habe, auch sogleich fast schon prophetisch bestätigt. Eine Krise sei trotz des "Noise" im Markt jedoch nicht zu beobachten gewesen, die Bauunternehmen könnten sich im Gegenteil fast schon freuen, etwas mehr Luft zum Abarbeiten der vielen Aufträge zu bekommen. Gleichzeitig habe Kevin Warsh in einer dieswöchigen Rede hervorgehoben, wie wichtig dieser Sektor für die Konjunktur sei und sein werde, und auf die Notwendigkeit einer Vorreiterstellung bei diesem entscheidenden Zukunftsthema verwiesen. Gleichzeitig habe man solide Bilanzen bei den Banken und Haushalten anerkannt, was ein gesundes Gegengewicht für potenziell volatile Zeiten bilde – alles also halb so wild?