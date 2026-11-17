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USA: Einzelhandelsumsätze ohne Unterstützung aus den Autohäusern

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 16:29 2 Min. Nord LB

Es gebe aber natürlich belastende Effekte auf andere Gütergruppen – und vor allem im Zeitablauf offenbare sich dann in der Regel eine dämpfende Wirkung auf das...

Bild: Iain / Unsplash

Nach dem im September beobachtbaren deutlichen Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze, der vor allem auf die durch hohe Benzinpreise regelrecht aufgeblähten Absatzzahlen an den Tankstellen zurückzuführen sein dürfte, hat sich am aktuellen Rand ein belastender Rückpralleffekt ergeben; daher konnte die Headline-Zeitreihe im Oktober um lediglich 0,2% M/M zulegen, so die Analysten der Nord LB. Durch erhöhte Umsätze an den Zapfsäulen würden steigende Benzinpreise zunächst häufig stützend auf die nominalen Absatzzahlen des US-Einzelhandels wirken. Es gebe aber natürlich belastende Effekte auf andere Gütergruppen – und vor allem im Zeitablauf offenbare sich dann in der Regel eine dämpfende Wirkung auf das Konsumverhalten der privaten Haushalte, welches interessanterweise auch in der jüngeren Vergangenheit als tragende Säule der nordamerikanischen Wirtschaft anzusehen gewesen sei. Dabei müsse der vor allem auch durch höhere Energiepreise ausgelöste Anstieg der Inflation natürlich grundsätzlich als Belastungsfaktor angesehen werden. Die Lohnentwicklung habe für keinen vollständigen Ausgleich sorgen können. So hätten die US-Konsumentenpreise im Oktober um 3,7% Y/Y zugelegt. Die Nominallöhne hätten sich im gleichen Zeitraum lediglich um 3,1% Y/Y erhöht. Geholfen habe sicherlich die in der Vergangenheit beobachtbare erfreuliche Entwicklung an den Aktienmärkten, die den privaten Haushalten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten offensichtlich schon Spielräume für mehr Konsum eröffnet habe. Skeptische Beobachter des nordamerikanischen Aktienmarktes würden sich angesichts der aktuellen Entwicklungen inzwischen aber wohl fragen, wie sich die privaten Haushalte in den Vereinigten Staaten ohne entsprechenden Rückenwind verhalten würden. Der Blick auf die Details der Zahlen zeige erwartungsgemäß keine positiven Impulse aus den Autohäusern. Bei dieser Untergruppe offenbare sich am aktuellen Rand ein Rückgang um immerhin 1,6% M/M. Diese Nachricht sei offenkundig von ganz zentraler Relevanz. Die zwei eng mit dem US-Immobilienmarkt "verbändelten" Kategorien Möbel und Baumaterialien hätten im Oktober – wie häufiger – keine einheitliche Entwicklung gezeigt. Bei ersterer Zeitreihe dürfte aber wohl vor allem ein dämpfender Rückpralleffekt nach dem kräftigen Anstieg im Vormonat beobachtbar sein. An den Tankstellen hätten die Umsätze immerhin um 1,5% M/M zugelegt. Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe im Oktober um erfreuliche 0,6% M/M angezogen. Die Autohäuser würden an dieser Stelle eine zentrale Rolle spielen: Unter Ausklammerung der Kraftfahrzeuge hätten die US-Einzelhandelsumsätze nämlich ebenfalls um 0,6% zugelegt. Fazit: Die US-Einzelhandelsumsätze hätten im Berichtsmonat Oktober um lediglich 0,2% M/M anziehen können. Es würden sich klar dämpfende Effekte durch die Schwäche bei den Autohäusern zeigen. Auch die Absatzzahlen im Möbelhandel hätten eindeutig nicht geholfen. Beide Produktgruppen würden eher als "teure" Güter gelten. Nun sollte wohl vor allem die Entwicklung am nordamerikanischen Aktienmarkt genau im Auge behalten werden; in der jüngeren Vergangenheit hätten Kursgewinne den privaten Haushalten zweifellos bei der Finanzierung ihrer Konsumpläne geholfen.

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