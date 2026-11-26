Die Reaktionen auf den US-Zollplan kommen am Tag nach der Ankündigung. Brasilien nennt die neuen Vorschläge nach Dow-Jones-Angaben inakzeptabel und strebt eine Verhandlungslösung an; Singapur zeigt sich „sehr enttäuscht“ und will die Gespräche mit den USA fortsetzen, China weist den Vorwurf der Überkapazitäten zurück (ABC). Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten und notierte am Donnerstag um 08:43 Uhr bei 25.200,93 Punkten (wallstreet-online). Beschlossen ist bei den US-Zöllen noch nichts: Vor einem Inkrafttreten sind Kommentierung und Anhörungen vorgesehen.
US-Zollplan: Brasilien weist ihn zurück, Singapur ist enttäuscht, China widerspricht – wer zahlt wie viel und wer verhandelt?
Einen Tag nach dem Vorschlag der US-Regierung für neue Section-301-Zölle auf 14 Handelspartner melden sich die Betroffenen: Brasilien, Singapur und China reagieren. Welche Sätze vorgeschlagen sind, wer verhandeln will und was das für DAX, Exportwerte und Anleger bedeutet.
Der Hintergrund
Was schlagen die USA bei den neuen Zöllen genau vor – und für welche Länder?
Der US-Handelsbeauftragte (USTR) stützt sich auf Section 301 des Trade Act von 1974 und eine achtmonatige Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten. Betroffen sind laut ABC und GMK Center: China, Bangladesch, Kambodscha, die EU, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam. Der Supreme Court hatte im Februar 2026 die auf Notstandsrecht gestützten Zölle gekippt; Zölle nach anderen Gesetzen blieben in Kraft.
Brasilien gehört nach ABC und GMK Center nicht zu den 14 Ländern der Überkapazitätsuntersuchung, ist aber separat betroffen: Vorgeschlagen sind 10 Prozent auf Flugzeugexporte (Embraer) und höhere Zölle auf Zucker, begründet mit stockenden Handelsgesprächen. Dow Jones Newswires fasst Brasilien dagegen unter die Untersuchungsergebnisse zu Subventionen in 14 Volkswirtschaften.
|Land/Region
|Vorgeschlagener Satz
|Anmerkung
|China
|20 %
|zusätzlich zu bestehenden Zöllen von rund 25 %; Zollpause endet am 10.01.2027
|EU
|15 %
|entspricht der Obergrenze aus dem Handelsabkommen vom Juli 2025
|Indien
|17 % bei Abkommen, 25 % ohne
|bisher kein Handelsabkommen mit den USA
|Vietnam
|20 %
|laut ABC
|Übrige Partner
|10 bis 18 %
|laut ABC
Alle Sätze sind Vorschläge des USTR vom 25.11.2026, keine beschlossenen Zölle. Einzelsätze für Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur und die Schweiz nennen die gelesenen Quellen nicht.
Quelle: ABC News Australia (25.11.2026), GMK Center (26.11.2026)
Sektorzölle, etwa auf Stahl und Aluminium, bleiben unberührt; Aufschläge auf bestehende Zwangsarbeits-Zölle sind nicht vorgesehen. Die Sätze sollen durch niedrigere Sätze aus bestehenden oder künftigen Handelsabkommen gedeckelt werden (GMK Center).
Das große Bild
Wie reagieren die betroffenen Länder auf die US-Zölle – und was heißt das für DAX und Exportaktien?
Die Reaktionen zeigen drei Strategien. China bestreitet den Vorwurf: Die Exporte beruhten auf Wettbewerbsvorteilen (ABC). Brasilien und Singapur setzen auf Verhandlungen. Indien hat noch kein Abkommen, kann aber mit 17 statt 25 Prozent einen niedrigeren Satz erreichen. Für den DAX und exportstarke Autoaktien, Maschinenbauer und Chemiewerte bleibt die Frage, ob der EU-Satz von 15 Prozent zusätzlich zu bestehenden Zöllen gilt oder sie ersetzt – das lassen die gelesenen Quellen offen.
Politisch kommt Gegenwind aus den USA selbst: Laut einer von ABC zitierten Reuters/Ipsos-Umfrage nach den Zwischenwahlen würden 62 Prozent der Befragten eine Rücknahme der Zölle unterstützen. JPMorgan erwartet laut Marktberichten nur begrenzte makroökonomische Folgen. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und wann wird aus dem Vorschlag Realität?
10.01.2027: Ende des Handelswaffenstillstands mit China.
25.01.2027: Anhörungen zum Zollvorschlag (laut GMK Center).
Danach: Kommentierungsfrist und Entscheidung; ein Inkrafttretensdatum nennt keine der gelesenen Quellen.
Häufige Fragen zum US-Zollplan
Sind die neuen US-Zölle beschlossen?
Nein. Es sind Vorschläge des USTR; vor dem Inkrafttreten stehen Kommentierung und Anhörungen an.
Wie hoch sind die vorgeschlagenen Zölle?
Für die EU 15 Prozent, für China 20 Prozent zusätzlich, für Indien 17 oder 25 Prozent, für Vietnam 20 Prozent; für übrige Partner 10 bis 18 Prozent.
Wer hat bisher reagiert?
Brasilien nennt die Vorschläge inakzeptabel, Singapur ist sehr enttäuscht, China weist den Vorwurf der Überkapazitäten zurück.
Was heißt das für den DAX?
Der DAX schloss am 25.11. bei 24.702,13 Punkten und lag am 26.11. um 08:43 Uhr bei 25.200,93 Punkten. Zollnachrichten bleiben ein Unsicherheitsfaktor für Exportwerte.
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