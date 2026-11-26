Die Reaktionen zeigen drei Strategien. China bestreitet den Vorwurf: Die Exporte beruhten auf Wettbewerbsvorteilen (ABC). Brasilien und Singapur setzen auf Verhandlungen. Indien hat noch kein Abkommen, kann aber mit 17 statt 25 Prozent einen niedrigeren Satz erreichen. Für den DAX und exportstarke Autoaktien, Maschinenbauer und Chemiewerte bleibt die Frage, ob der EU-Satz von 15 Prozent zusätzlich zu bestehenden Zöllen gilt oder sie ersetzt – das lassen die gelesenen Quellen offen.

Politisch kommt Gegenwind aus den USA selbst: Laut einer von ABC zitierten Reuters/Ipsos-Umfrage nach den Zwischenwahlen würden 62 Prozent der Befragten eine Rücknahme der Zölle unterstützen. JPMorgan erwartet laut Marktberichten nur begrenzte makroökonomische Folgen. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.