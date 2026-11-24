Die US-Regierung bereitet nach Informationen des Wall Street Journal eine neue Zollwelle gegen China, die 27 EU-Staaten und 14 weitere Volkswirtschaften vor. An der Börse reagierten vor allem Technologiewerte: Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen am Dienstag zeitweise um 2,5 Prozent, die auf den S&P 500 um rund 1,5 Prozent, der DAX gab am Nachmittag rund 1,3 Prozent nach (Quelle: goldesel.de, 24.11.2026, ca. 14 Uhr MEZ).
US-Zölle: WSJ-Bericht über neues Zollpaket gegen 16 Volkswirtschaften schickt die Nasdaq ins Minus – wie tief trifft es DAX und Autoaktien?
Die USA wollen laut Wall Street Journal Zölle auf Waren aus China, der EU und 14 weiteren Ländern vorbereiten. Nasdaq-100-Futures fielen zeitweise um 2,5 Prozent. Was bekannt ist, was offen bleibt und welche Aktien im Fokus stehen.
Noch ist es ein Zeitungsbericht und keine offizielle Ankündigung. Nach den Berichten soll US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung zu Industriesubventionen und Überkapazitäten noch in dieser Woche vorlegen; der Zeitplan kann sich laut Insidern verschieben. Die Zollsätze stehen offenbar noch nicht fest, die Rede ist von einer Orientierung an bestehenden Handelsabkommen.
Zölle 2.0
Was ist über das neue US-Zollpaket bekannt?
Betroffen wären laut WSJ China, die EU sowie 14 weitere Länder, genannt werden Japan und Südkorea, teils auch Indien und Vietnam. Ausgenommen bleiben Stahl, Aluminium und Autos, weil für sie bereits separate Zölle gelten. Als Rechtsgrundlage nennen XTB und die südkoreanische Seoul Economic Daily Section 301 des US-Handelsgesetzes von 1974; andere Quellen äußern sich dazu nicht.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Betroffene Länder
|China, EU-27, Japan, Südkorea, weitere (insgesamt 16 Volkswirtschaften)
|Zollhöhe EU, Japan, Südkorea
|voraussichtlich 15 % oder weniger
|Zollhöhe China
|höchster Satz, Zahl unbekannt
|Ausnahmen
|Stahl, Aluminium, Autos (bereits separat verzollt)
|Termin
|möglicherweise noch diese Woche, Verschiebung möglich
Alle Angaben nach Medienberichten vom 24.11.2026, nicht offiziell bestätigt.
Quelle: WSJ (zitiert von dpa-AFX/investing.com, goldesel.de, stock3, Seoul Economic Daily)
Hintergrund: Die Zölle des Jahres 2025 hatte der Oberste Gerichtshof der USA im Februar 2026 gekippt. Das neue Paket würde nach den Berichten einen Teil dieser Belastungen wiederherstellen. Offen ist zudem, ob sich die erwarteten 15 Prozent für die EU mit anderen Zöllen addieren, etwa mit einer im Juli verhängten, gerichtlich angefochtenen Maßnahme von 10 bis 12,5 Prozent gegen 60 Volkswirtschaften (laut stock3).
Märkte
Wie reagieren Nasdaq, DAX und Autoaktien auf die Zoll-Meldung?
Die Marktreaktion fiel zweigeteilt aus. Die Technologiebörse Nasdaq litt zusätzlich unter dem Ausverkauf bei KI-Werten: Die NVIDIA Aktie fiel in der Spitze um rund 7 Prozent (Quelle: investing.com, 24.11.2026). Der DAX verlor zum Handelsende 1,26 Prozent (Aktiencheck DAX Check am Abend). Ob die Zollmeldung oder der KI-Rücksetzer den größeren Anteil hatte, lässt sich aus den Berichten nicht trennen.
Einschätzung der Redaktion: Zölle auf Konsumgüter, Maschinen und Elektronik treffen exportorientierte Branchen. Für die Aktien im DAX zählen dazu Maschinenbauer, Chemiewerte und Zulieferer; Autohersteller sind wegen der Ausnahme für Autos zunächst weniger direkt betroffen. Das ist keine Prognose, sondern eine Einordnung der Risikokanäle.
Das große Bild
Was bedeutet ein Zollpaket für Konjunktur, Zinsen und Inflation?
Neue Zölle kommen in eine Phase, in der die Notenbanken ohnehin gegen hartnäckige Inflation kämpfen. Der Markt preist für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten zu rund 99 Prozent ein (Cash., 23.11.2026, CME FedWatch). Höhere Importzölle können Preise treiben und die Notenbank vor ein Dilemma stellen. Für Europa gilt: Die EU-Kommission steht bei Stahlzöllen ohnehin bis zum 1. Dezember unter Berichtspflicht, ein weiterer Streit zum Jahresende würde die Exportindustrie zusätzlich belasten.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Eine offizielle Vorstellung der Untersuchungsergebnisse durch den US-Handelsbeauftragten, möglicherweise noch diese Woche.
Die Reaktion der EU-Kommission und die Frage, ob die 15-Prozent-Marke gilt.
Mittwoch: US-Inflationsdaten (PCE) und BIP-Revision.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Welche Länder sind betroffen? Laut WSJ China, die EU-Staaten und 14 weitere Volkswirtschaften, darunter Japan und Südkorea.
Wie hoch sollen die Zölle sein? Offiziell steht nichts fest. Für EU, Japan und Südkorea werden 15 Prozent oder weniger erwartet, für China der höchste Satz.
Sind Autos betroffen? Nach den Berichten nicht, ebenso wenig Stahl und Aluminium, die separat verzollt werden.
Wann kommt die Entscheidung? Möglicherweise noch diese Woche; die Berichte nennen kein festes Datum.
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