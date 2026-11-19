Wer trägt die US-Zölle – das Ausland oder die eigenen Verbraucher? Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagt in einem am 16. November veröffentlichten Leserbrief ans Wall Street Journal: Ausländische Exporteure trugen 40 bis 50 Prozent der Zollerhöhungen von 2025. Der S&P 500 (Schluss 18. November: 7.323,63 Punkte, minus 0,2 Prozent) steht unter Druck, der DAX erholt sich am Donnerstag um 09:13 Uhr MEZ rund 0,7 Prozent auf 25.927 Punkte. Die Zolldebatte läuft parallel zum Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen.
US-Zölle: Washington sieht 40 bis 50 Prozent der Last bei ausländischen Exporteuren - Was sagen Ökonomen dazu?
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer verteidigt die Zollpolitik mit 19 Handelsabkommen und Rekordexporten. Ökonomen sehen die Kosten teils bei Unternehmen und Verbrauchern. Was die Zolldebatte für den S&P 500, den DAX und exportabhängige Aktien bedeutet.
Steckbrief
- Index
- S&P 500
- Dow Jones
- 50.198,17 Punkte (-1,1%)
- Nasdaq Composite
- 24.429,88 Punkte (+0,4%)
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs New Yorker Börse laut CNBC via StockTitan
Greers Brief antwortet auf einen Meinungsbeitrag des Wall Street Journal vom 11. November. Es ist die Position der US-Regierung, keine unabhängige Analyse. Für Anleger ist die Frage trotzdem zentral, weil sie bestimmt, wer Margen verliert: importierende Händler, Verbraucher oder ausländische Lieferanten.
Die Position der US-Regierung
Was behauptet Greer zu den Folgen der US-Zölle – und worauf stützt er sich?
Greer nennt vier Punkte: Erstens verweist er auf eine Studie von Caroline Freund (UC San Diego) vom Juli, nach der ausländische Exporteure 40 bis 50 Prozent der Zollerhöhungen von 2025 durch niedrigere Exportpreise trugen. Zweitens hätten nur China und Kanada direkt vergolten, beide hätten einige Maßnahmen zurückgenommen, die USA behielten die meisten neuen Zölle. Drittens hätten 19 Handelspartner mit fast 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung Abkommen unterzeichnet, in denen die USA Zollsätze senken und im Gegenzug langjährige Handelshemmnisse fallen. Viertens lägen die US-Exporte in diesem Jahr bei über 300 Milliarden US-Dollar pro Monat – ein Rekord –, die Industrie wachse den zehnten Monat in Folge und die Wirtschaft sei nahe an der Vollbeschäftigung. Zudem hätten die chinesischen Sojakäufe in den USA wieder begonnen, und die kanadische Arbeitslosenquote habe im Oktober 6,7 Prozent betragen.
Was sagen Kritiker und Ökonomen zu den Zollkosten?
Der Gegenpol steht im selben Streit: Preston Caldwell, Chefökonom bei Morningstar, wird im vorangegangenen Journal-Artikel mit der Aussage zitiert, Unternehmen trügen weiter den Großteil der Zollkosten – so gibt Greers Brief den Stand wieder. Das Yale Budget Lab schätzt die gesamte Zollpolitik laut Forbes auf rund 1.100 US-Dollar Mehrkosten pro Haushalt und Jahr; das bezieht sich nicht nur auf Rückerstattungen. Beide Positionen lassen sich mit den vorliegenden Quellen nicht gegeneinander prüfen; die Redaktion bewertet sie nicht.
Ein Prüfstein sind die Quartalszahlen der US-Händler. Mehrere meldeten diese Woche Erstattungen aus dem aufgehobenen IEEPA-Zollregime, etwa Target mit 0,50 US-Dollar je Aktie. Der Supreme Court hatte die IEEPA-Zölle am 20. Februar 2026 gekippt; laut Forbes folgten pauschale Zölle von 10 Prozent und danach Abgaben von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern. Der Zollfrieden zwischen den USA und China läuft nach früheren Berichten der Redaktion am 10. Januar aus.
Was bedeutet die Zolldebatte für S&P 500, DAX und Aktien?
Der S&P 500 hat fünf Verlusttage in Folge hinter sich, die längste Serie seit Juni; Treiber am Mittwoch waren unter anderem fallende Krankenversicherer, nicht die Zolldebatte. Für den DAX liegt die Verbindung im Exportgeschäft: Ein Abkommen mit niedrigeren US-Zöllen wäre für europäische Exporteure positiv, die Verlängerung hoher Sätze belastend – Autoaktien und Industriewerte reagieren erfahrungsgemäß empfindlich auf Zollmeldungen. Konkrete Kursziele oder Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab; das Zusammenspiel von Zöllen und Kursen ist eine Einschätzung der Redaktion.
Auf der Gewinnerseite stehen nach Greers Darstellung amerikanische Industrie und Exporteure, auf der Risikoseite Importeure mit geringem Preissetzungsspielraum. Bei Walmart Aktie und Target Aktie zeigen die Zahlen dieser Woche, wie stark Erstattungen die Gewinne stützen können.
Was Anleger jetzt beobachten
Heute: Ergebnis des Dreiergipfels in Shenzhen; die Reuters-Meldung von 07:26 Uhr nannte noch keine Resultate.
10. Januar: Ablauf des Zollfriedens zwischen den USA und China (laut Berichten der Redaktion).
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung.
FAQ
Häufige Fragen zu den US-Zöllen
Wer trägt die US-Zölle? Das ist umstritten: Die US-Regierung nennt 40 bis 50 Prozent bei ausländischen Exporteuren, Ökonomen sehen große Teile bei Unternehmen und Verbrauchern.
Wie viele Handelsabkommen haben die USA geschlossen? Laut USTR 19 mit Partnern, die fast 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung stellen.
Was bedeutet das für den DAX? Zollmeldungen beeinflussen Exportwerte wie Autohersteller; konkrete Kursziele gibt es von aktiencheck.de nicht.
Wann endet der US-China-Zollfrieden? Nach früheren Berichten der Redaktion am 10. Januar.
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