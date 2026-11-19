Der Gegenpol steht im selben Streit: Preston Caldwell, Chefökonom bei Morningstar, wird im vorangegangenen Journal-Artikel mit der Aussage zitiert, Unternehmen trügen weiter den Großteil der Zollkosten – so gibt Greers Brief den Stand wieder. Das Yale Budget Lab schätzt die gesamte Zollpolitik laut Forbes auf rund 1.100 US-Dollar Mehrkosten pro Haushalt und Jahr; das bezieht sich nicht nur auf Rückerstattungen. Beide Positionen lassen sich mit den vorliegenden Quellen nicht gegeneinander prüfen; die Redaktion bewertet sie nicht.

Ein Prüfstein sind die Quartalszahlen der US-Händler. Mehrere meldeten diese Woche Erstattungen aus dem aufgehobenen IEEPA-Zollregime, etwa Target mit 0,50 US-Dollar je Aktie. Der Supreme Court hatte die IEEPA-Zölle am 20. Februar 2026 gekippt; laut Forbes folgten pauschale Zölle von 10 Prozent und danach Abgaben von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern. Der Zollfrieden zwischen den USA und China läuft nach früheren Berichten der Redaktion am 10. Januar aus.