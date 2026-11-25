Die USA haben am Mittwoch neue Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt, darunter die EU und China. Für China sind 20 Prozent zusätzlich vorgesehen, für die EU soll die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent gelten. Der DAX hielt sich trotzdem: Der deutsche Leitindex notierte um 12:09 Uhr mit 25.051 Punkten leicht im Plus, während die US-Futures deutlich nachgaben.
US-Zölle: Section 301 trifft EU und China – wie teuer wird der Überkapazitäts-Streit für den DAX?
Die US-Regierung hat nach acht Monaten Untersuchung neue Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt, darunter China mit 20 Prozent und die EU mit einer Obergrenze von 15 Prozent. Was gilt, was noch offen ist und was die Pläne für DAX, Autoaktien und Exportwerte bedeuten.
Die Nachricht
Was haben die USA am 25. November angekündigt?
Der Handelsbeauftragte der USA (USTR) hat nach einer rund achtmonatigen Section-301-Untersuchung zu 16 Volkswirtschaften Zölle gegen 14 davon angekündigt. Begründet wird der Schritt mit „strukturellen Überkapazitäten“ in der Industrie.
Betroffen sind laut The Next Web China, die EU, Japan, Südkorea, Taiwan, Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Thailand und Vietnam. Mexiko und Norwegen blieben verschont. Rechtsgrundlage ist Section 301 des US-Handelsgesetzes von 1974; die Untersuchung hatte die Regierung im Februar angekündigt, wie ad-hoc-news (dts) berichtet.
Die Zölle sind noch nicht endgültig. Es gibt eine Kommentarfrist und eine Anhörung, ein Inkrafttreten ist nach Angaben von ZDFheute wegen dieser Frist möglicherweise erst im Januar zu erwarten.
|Partner
|Vorgesehener Satz
|Besonderheit
|China
|20 % zusätzlich
|Kommt auf rund 25 % aus der ersten Amtszeit; bis 40 %, falls der Handelsfriede scheitert (laut The Next Web)
|EU
|höchstens 15 %
|Vereinbarte Obergrenze wird laut hochrangigem US-Vertreter eingehalten
|Japan, Südkorea, Taiwan
|höchstens 15 %
|Obergrenzen aus Handelsabkommen
|Malaysia
|höchstens 19 %
|Obergrenze aus Handelsabkommen
|Vietnam
|20 % bis 35 %
|Quellen nennen unterschiedliche Sätze
Die Sätze sind Vorschläge und nicht endgültig. Quellen weichen teils ab (siehe Notiz der Redaktion).
Quelle: The Next Web, ZDFheute, ad-hoc-news (dts), 25.11.2026
Die Einordnung
Was bedeutet der 15-Prozent-Deckel für die EU?
Für Europa ist die Obergrenze der wichtigste Satz der Ankündigung. Ein hochrangiger US-Vertreter erklärte laut ZDFheute, die im Handelsabkommen vereinbarte Grenze von 15 Prozent werde eingehalten. Nach Angaben von The Next Web stapeln sich die neuen Zölle zudem nicht mit den 10- und 12,5-Prozent-Zöllen wegen Zwangsarbeit aus dem Juli und nicht mit den Zöllen auf Autos, Stahl und Aluminium. Als Begründung für die EU nennt die US-Seite die großen Warenüberschüsse Deutschlands und Irlands im Handel mit den USA.
Eine Stellungnahme der EU-Kommission oder der Bundesregierung lag in den ausgewerteten Quellen bis zum Nachmittag nicht vor. Wie stark die Zusatzbelastung für einzelne Branchen ausfällt, hängt davon ab, welche Warengruppen die finalen Listen enthalten. Das ist nach heutigem Stand offen.
China
Warum steht China im Zentrum?
Chinas Außenamt wies den Vorwurf zurück. Sprecher Guo Jiakun sagte laut The Next Web: „The so-called ‚overcapacity‘ is a false issue.“ Eine Vergeltung kündigte Peking nicht an. Ein US-Regierungsvertreter betonte seinerseits, man suche „stability with the Chinese“. Die Zollpause zwischen beiden Ländern läuft nach Angaben von The Next Web am 10. Januar 2027 aus. Reuters hatte schon am Dienstagabend berichtet, die Pläne sollten teils die im Februar vom Supreme Court gekippten Zölle ersetzen.
Die Märkte
Wie reagieren DAX, Wall Street und Asien?
Der DAX stand laut dpa-AFX um 11:04 Uhr mit 25.093 Punkten 0,3 Prozent im Plus und um 12:09 Uhr bei 25.051 Punkten (+0,1 Prozent). Am Dienstag hatte er bei 25.017,81 Punkten geschlossen. Autowerte legten deutlich zu: Volkswagen Aktie, BMW Aktie und Mercedes-Benz Aktie lagen an der Spitze des Index, Autos sind von den neuen Zöllen ausgenommen. Der Stoxx-Autosektor gewann in Europa zeitweise 2,4 Prozent (Reuters).
Die Wall Street wurde dagegen tiefer erwartet. Um 4:32 Uhr New Yorker Zeit (10:32 Uhr MEZ) lagen die E-Mini-Futures auf den Dow Jones 0,75 Prozent, auf den S&P 500 1,31 Prozent und auf den Nasdaq 100 2,22 Prozent im Minus (Reuters). Der MSCI-Weltaktienindex gab um 12:40 Uhr UTC 0,5 Prozent ab. Belastend wirkt neben den Zöllen die Schwäche der KI-Werte. Brent kostete 91,87 Dollar (-0,5 Prozent).
Exportwerte im DAX
Ein Zollsatz von höchstens 15 Prozent entspricht dem Rahmen, den die EU bereits mit den USA vereinbart hat. Offen bleibt, welche Waren die Listen erfassen und ob Ausnahmen für Autos, Stahl und Aluminium bestehen bleiben.
Autoaktien
Die Branche profitiert vorerst davon, dass Autozölle nicht gestapelt werden. Das Plus am Mittwoch hatte laut dpa-AFX zugleich mit dem JPMorgan-Branchenausblick für 2027 zu tun.
China-Aktien und Halbleiter
Chiplastige Märkte in Asien verloren laut Reuters 3,1 Prozent. Neben den Zöllen belasten Zweifel an der KI-Rally.
Euro und Anleihen
Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag laut Reuters bei 3,235 Prozent, der Dollarindex bei 103,88 Punkten.
Ausblick
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Heute, 15:30 Uhr MEZ: Start des US-Handels, Reaktion auf die Zollmeldung.
Donnerstag, 26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Freitag, 27.11.: Verkürzter Handel in New York.
Dezember: G20-Gipfel in den USA und ein geplantes Treffen von Trump und Xi sind angekündigt; Termine sind offen.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
10. Januar 2027: Ende der Zollpause zwischen den USA und China.
Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Was sind Section-301-Zölle?
Zölle auf Grundlage von Section 301 des US-Handelsgesetzes von 1974. Sie können nach einer Untersuchung gegen Handelspraktiken anderer Länder verhängt werden, hier wegen angeblicher Überkapazitäten.
Wann treten die neuen US-Zölle in Kraft?
Nach Angaben von ZDFheute möglicherweise erst im Januar, weil zuvor eine Anhörungsfrist läuft.
Wie hoch sind die Zölle für die EU?
Laut einem US-Vertreter gilt die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent.
Welche Aktien sind betroffen?
Betroffen sein können exportorientierte Unternehmen und Branchen im DAX. Autos sind laut The Next Web von der Stapelung ausgenommen. Konkrete Folgen für einzelne Aktien lassen sich erst nach den finalen Warenlisten bewerten.
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