Für Europa ist die Obergrenze der wichtigste Satz der Ankündigung. Ein hochrangiger US-Vertreter erklärte laut ZDFheute, die im Handelsabkommen vereinbarte Grenze von 15 Prozent werde eingehalten. Nach Angaben von The Next Web stapeln sich die neuen Zölle zudem nicht mit den 10- und 12,5-Prozent-Zöllen wegen Zwangsarbeit aus dem Juli und nicht mit den Zöllen auf Autos, Stahl und Aluminium. Als Begründung für die EU nennt die US-Seite die großen Warenüberschüsse Deutschlands und Irlands im Handel mit den USA.

Eine Stellungnahme der EU-Kommission oder der Bundesregierung lag in den ausgewerteten Quellen bis zum Nachmittag nicht vor. Wie stark die Zusatzbelastung für einzelne Branchen ausfällt, hängt davon ab, welche Warengruppen die finalen Listen enthalten. Das ist nach heutigem Stand offen.