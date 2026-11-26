Die USA haben am Mittwoch, 25. November 2026, neue Zölle auf 14 Handelspartner angekündigt, darunter China und die EU. Für die EU soll der im Juli 2025 vereinbarte Deckel von 15 Prozent vorerst gelten, China trifft es laut ABC mit bis zu 45 Prozent auf bestimmte Waren. Der DAX stand am Donnerstag um 10:02 Uhr nach dpa-AFX rund 2 Prozent im Plus bei etwa 25.191 Punkten, nachdem er am Vortag auf ein Tief seit Juli gefallen war. Die US-Zölle bleiben damit eines der größten politischen Risiken für DAX, Autoaktien und exportabhängige Branchen.
US-Zölle: Neue Section-301-Abgaben auf EU und China – hält der 15-Prozent-Deckel für DAX und Autoaktien?
Washington kündigt neue Zölle auf 14 Handelspartner an, China trifft es mit bis zu 45 Prozent. Für die EU soll der 15-Prozent-Deckel des Handelsdeals vorerst bleiben. Was die US-Zölle für DAX, Autoaktien und den Euro bedeuten.
Die Nachricht
Was haben die USA bei den Zöllen angekündigt?
Das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hat die Maßnahmen nach einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken verkündet. Als Begründung nennt Washington strukturelle Überkapazitäten in der Industrie. Rechtsgrundlage ist laut ABC und Asia Times Section 301 des Trade Act von 1974.
Betroffen sind laut ABC, das sich auf einen US-Beamten beruft, China, Bangladesch, Kambodscha, die EU, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam. Die Sätze liegen für die meisten Partner zwischen 10 und 18 Prozent, für Vietnam bei 20 Prozent. Viele Sätze sind durch bereits geschlossene Handelsdeals gedeckelt. Ein Datum, ab dem die neuen Sätze gelten, nennen die gesichteten Berichte nicht.
|Handelspartner
|Zollaussage
|Besonderheit
|EU
|15 % für alle Waren, abzüglich Meistbegünstigungssatz und bestehender Section-301-Zölle
|Deckel aus dem Deal vom Juli 2025 bleibt vorerst
|China
|Aufschlag von 20 % auf bestimmte Waren, bis 45 % gesamt
|Aufschlag könnte laut Asia Times auf 40 % steigen, falls Gespräche scheitern
|Vietnam
|20 %
|Einzelsatz laut ABC
|Übrige Partner
|10 bis 18 %
|oft durch Deals gedeckelt
Gültigkeitsbeginn laut den ausgewerteten Berichten nicht genannt. Einzelsätze je Land nur teilweise veröffentlicht.
Quelle: ABC (26.11.2026), Handelsblatt (25.11.2026), Asia Times (November 2026)
Europa
Was gilt für die EU und deutsche Exporteure?
Für Brüssel ist die wichtigste Zeile im Vorspann des Handelsblatts: Der Deal mit den USA bleibt vorerst bestehen. Greer kündigt demnach für EU-Waren 15 Prozent an, abzüglich der Meistbegünstigungssätze und der bestehenden Section-301-Zölle. Die neuen Sonderabgaben werden nicht auf bestehende Zölle addiert. Waren, die bereits unter anderer Rechtsgrundlage belegt sind, etwa Autos sowie Stahl und Aluminium, werden berücksichtigt.
Für Anleger heißt das: Die schlimmste Variante, ein Überschreiten des Deckels, ist zunächst nicht eingetreten. Für deutsche Autoaktien wie die Mercedes-Benz Aktie oder die Volkswagen Aktie ändert sich laut den vorliegenden Berichten zunächst nichts, weil Autos nach der gesichteten Darstellung bereits anders belegt sind. Wie genau die Ausnahmen bemessen werden, ist im frei lesbaren Teil des Handelsblatt-Artikels nicht ausgeführt.
Die Ankündigung dreht sich weniger um höhere Sätze als darum, sie zu erhalten.
China
Warum trifft es China am härtesten?
Für China kommt nach ABC ein neuer Zoll von 20 Prozent auf manche Waren obendrauf, der auf andere Importabgaben gestapelt wird. Die Gesamtrate liegt dann bei 45 Prozent. Als Beispiele für chinesische Überkapazitäten nennt ABC Stahl, Aluminium, Elektroautos, Haushaltsgeräte und Solar. Asia Times berichtet, die Rate könne auf 40 Prozent für den neuen Aufschlag steigen, falls die Handelsgespräche scheitern. Was diesen Fall auslöst, haben die USA nicht gesagt.
Der Außenamtssprecher in Peking, Guo Jiakun, sprach laut Asia Times von politischem Manöver und rief zu verlässlichen Handelsbeziehungen auf. Der aktuelle Waffenstillstand im Handelskonflikt läuft nach Asia Times am 10. Januar 2027 aus. Als G20-Termin in Miami nennt Asia Times den 14. Dezember, bei dem Trump und Xi sich treffen wollen.
Recht und Politik
Können Gerichte die Zölle stoppen?
Der Supreme Court hat im Februar 2026 laut ABC die über nationale Notstände begründeten Zölle gekippt. Zölle auf anderer Rechtsgrundlage blieben in Kraft. Section 301 ist ein anderer Weg, deshalb erwartet Asia Times Klagen. Der Ökonom Alan Wolff rechnet dort damit, dass Gerichte die neuen Zölle kippen werden. Das ist eine Einzelmeinung, kein Urteil.
Dazu kommt die innenpolitische Lage: Die Republikaner haben die Midterms verloren, die Demokraten übernehmen im Januar den Kongress. Laut ABC befürworten in einer Reuters/Ipsos-Umfrage 62 Prozent der Befragten eine Aufhebung der Zölle. Zölle gelten als Preistreiber.
Märkte
Was bedeuten die US-Zölle für DAX, Euro und Anleihen?
Der DAX war am Mittwoch auf ein Tief seit Juli gefallen. An der Wall Street schloss der Nasdaq 100 am Mittwoch bei 26.046,90 Punkten (minus 0,64 Prozent), der Dow Jones bei 50.182,95 Punkten (plus 0,33 Prozent) und der S&P 500 bei 7.182,78 Punkten (minus 0,25 Prozent). Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag gibt es einen verkürzten Handelstag.
Commerzbank-Experten nannten laut dpa-AFX erneute Zollrisiken als eine der Belastungen für Anleger, neben Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms und steigende Finanzierungskosten. Die Erholung am Donnerstag führten Technologiewerte an. Der Euro kostete um 06:53 Uhr laut finanzen.net 1,0959 Dollar.
Asia Times verweist auf neue Inflationsrisiken für die US-Notenbank, EY-Ökonom Greg Daco warnt vor einer falkenhaften Reaktion der Fed. Das ist für Anleiherenditen und den Dollar relevant. Chris Krueger von TD Cowen sagt laut Asia Times, die Zölle kämen spät genug, um Feiertagsware weitgehend zu verschonen, und verschöben Preiseffekte ins Jahr 2027.
Was Anleger jetzt beobachten
Wann die neuen Zollsätze rechtlich gelten und wie die Ausnahmen für Autos, Stahl und Aluminium bemessen werden.
Die Reaktion der EU-Kommission und der Bundesregierung, die in den gesichteten Berichten bisher fehlt.
Das G20-Treffen in Miami am 14. Dezember und das Ende des US-China-Waffenstillstands am 10. Januar 2027.
Erste Klagen gegen Section-301-Zölle und die Entscheidungen der US-Gerichte.
Häufige Fragen zu den US-Zöllen
Welche Länder sind von den neuen US-Zöllen betroffen? Laut ABC 14 Partner, darunter China, die EU, Japan, Südkorea, Indien, die Schweiz, Taiwan und Vietnam. Australien gehört nicht dazu.
Steigen die Zölle für die EU über 15 Prozent? Nach dem Handelsblatt-Vorspann bleibt der Deckel von 15 Prozent vorerst bestehen; die Sonderabgaben werden nicht auf bestehende Zölle addiert.
Was bedeuten die Zölle für DAX und Autoaktien? Der DAX erholte sich am Donnerstagvormittag trotz der Nachricht um rund 2 Prozent. Autos sind nach der gesichteten Darstellung bereits anders belegt. Das kann sich ändern, wenn Details bekannt werden.
Wann gelten die neuen Zölle? Das nennen die ausgewerteten Berichte nicht.
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