Das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hat die Maßnahmen nach einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken verkündet. Als Begründung nennt Washington strukturelle Überkapazitäten in der Industrie. Rechtsgrundlage ist laut ABC und Asia Times Section 301 des Trade Act von 1974.

Betroffen sind laut ABC, das sich auf einen US-Beamten beruft, China, Bangladesch, Kambodscha, die EU, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam. Die Sätze liegen für die meisten Partner zwischen 10 und 18 Prozent, für Vietnam bei 20 Prozent. Viele Sätze sind durch bereits geschlossene Handelsdeals gedeckelt. Ein Datum, ab dem die neuen Sätze gelten, nennen die gesichteten Berichte nicht.