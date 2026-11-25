Es war die Zahl, mit der an diesem Mittwoch kaum jemand gerechnet hatte. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal annualisiert um 4,3 Prozent gewachsen, wie die Statistikbehörde BEA um 14:30 Uhr deutscher Zeit in ihrer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten 3,5 Prozent erwartet, die erste Schätzung von Ende Oktober hatte 3,4 Prozent ergeben. Gegenüber dem zweiten Quartal mit 2,2 Prozent hat sich das Tempo damit fast verdoppelt. Eine Wirtschaft im Boom – und doch notieren die US-Aktienfutures tief im Minus.
US-Wirtschaft wächst um 4,3 statt 3,4 Prozent: Der Boom übertrifft die Prognosen deutlich – und warum die Wall Street trotzdem fällt
Das US-Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal 2026 annualisiert um 4,3 Prozent gewachsen – erwartet waren 3,5 Prozent, die erste Schätzung lag bei 3,4 Prozent. Investitionen und Konsum fielen deutlich stärker aus, die private Inlandsnachfrage legte sogar um 5,8 Prozent zu. Die Analyse: Was hinter dem Boom steckt, was die Unternehmensgewinne verraten und was das für Zinsen, Dow Jones, Nasdaq und DAX bedeutet.
Die Treiber
Investitionen und Konsum: der doppelte Motor
Die Revision um 0,9 Prozentpunkte geht nach Angaben der Behörde vor allem auf zwei Posten zurück: Investitionen und Konsumausgaben fielen stärker aus als zunächst geschätzt. Beim Konsum wurden die Ausgaben für Waren nach oben, jene für Dienstleistungen nach unten korrigiert. Zum Wachstum trugen außerdem die Staatsausgaben bei, die ins Plus drehten. Gebremst hat der Außenhandel: Die Exporte gingen zurück, die Importe stiegen.
Die vielleicht wichtigste Zahl steht in der zweiten Reihe. Die private Inlandsnachfrage – Konsum plus private Anlageinvestitionen, ohne Handel und Lager – wuchs um 5,8 Prozent und wurde ebenfalls um 0,9 Punkte angehoben. Sie gilt als sauberster Gradmesser für die Kraft der Binnenwirtschaft. Schon die erste Schätzung hatte gezeigt, woher der Schub kommt: aus dem Bau von KI-Rechenzentren und aus einem Verbraucher, der trotz gestiegener Zinsen weiter Geld ausgibt.
Die Preise
Die gute Nachricht im Kleingedruckten
Bei aller Stärke enthält der Bericht einen Lichtblick für die Inflationsdebatte. Der Preisindex des Bruttoinlandsprodukts stieg im Quartal nur um 1,8 Prozent, erwartet worden waren 2,3 Prozent. Der PCE-Preisindex legte im Quartalsvergleich um 2,1 Prozent zu, die Kernrate um 2,5 Prozent – beides praktisch unverändert zur ersten Schätzung. Der Preisdruck im Sommer war also geringer, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Das Problem: Die ebenfalls heute veröffentlichten Monatsdaten für Oktober zeigen, dass sich das Bild seither wieder eingetrübt hat. Die PCE-Kernrate stieg im Jahresvergleich auf 3,3 Prozent, den höchsten Stand seit November 2023.
Die Gewinne
Unternehmen verdienen mehr – aber das Tempo lässt nach
Erstmals legte die Behörde auch Zahlen zu den Unternehmensgewinnen im dritten Quartal vor. Die Gewinne aus laufender Produktion stiegen um 206,0 Milliarden Dollar, nach einem Plus von 384,0 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Die Unternehmen verdienen also weiter mehr, der Zuwachs hat sich aber nahezu halbiert. Für Anleger ist das ein Hinweis, dass steigende Löhne, Zinsen und Energiekosten allmählich auf die Margen drücken – ein Thema, das die Berichtssaison im Januar prägen dürfte.
Die Börse
Warum starke Zahlen gerade keine Käufer finden
Die Marktreaktion fällt ernüchternd aus. Auch nach den Daten lagen die Futures auf den Dow Jones rund 1,3 Prozent, auf den S&P 500 rund 2 Prozent und auf den Nasdaq 100 rund 3 Prozent im Minus. Dafür gibt es drei Gründe.
Die Zinslogik
Eine Wirtschaft, die mit mehr als 4 Prozent wächst, während die Kerninflation steigt, liefert der US-Notenbank jedes Argument für die erwartete Zinserhöhung am 9. Dezember – und für weitere Schritte im Jahr 2027.
Die Zölle
Die US-Regierung hat neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Einfuhren aus China, der EU und weiteren Handelspartnern vorgeschlagen. Sie sollen frühestens im Januar greifen. Das belastet exportabhängige Werte weltweit.
Der KI-Ausverkauf
Technologie- und Chipwerte stehen den zweiten Tag in Folge unter Druck. Anleger flüchten in Staatsanleihen: Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel trotz der Inflationsdaten auf rund 4,85 Prozent.
Bemerkenswert ist der Kontrast: Der Dow Jones mit seinen Industrie-, Gesundheits- und Konsumwerten hält sich deutlich besser als die Technologiebörse Nasdaq. Starkes Wachstum hilft Unternehmen, deren Geschäft an der realen Konjunktur hängt. Für den DAX mit seinen Exporteuren ist das Bild gemischt: Die robuste US-Nachfrage stützt, die Zollpläne belasten.
Häufige Fragen zum US-BIP
Wie stark ist die US-Wirtschaft im dritten Quartal 2026 gewachsen?
Um annualisiert 4,3 Prozent laut zweiter Schätzung. Die erste Schätzung hatte 3,4 Prozent ergeben, im zweiten Quartal waren es 2,2 Prozent.
Warum wurde das US-BIP so stark nach oben revidiert?
Vor allem, weil Investitionen und Konsumausgaben höher ausfielen als zunächst geschätzt.
Wann kommt die nächste Schätzung?
Die dritte Schätzung veröffentlicht die Behörde am 23. Dezember 2026.
Was bedeutet das starke Wachstum für die Zinsen?
Es stützt die Erwartung, dass die US-Notenbank am 9. Dezember die Zinsen anhebt, und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Schritte im Jahr 2027.
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