Die Revision um 0,9 Prozentpunkte geht nach Angaben der Behörde vor allem auf zwei Posten zurück: Investitionen und Konsumausgaben fielen stärker aus als zunächst geschätzt. Beim Konsum wurden die Ausgaben für Waren nach oben, jene für Dienstleistungen nach unten korrigiert. Zum Wachstum trugen außerdem die Staatsausgaben bei, die ins Plus drehten. Gebremst hat der Außenhandel: Die Exporte gingen zurück, die Importe stiegen.

Die vielleicht wichtigste Zahl steht in der zweiten Reihe. Die private Inlandsnachfrage – Konsum plus private Anlageinvestitionen, ohne Handel und Lager – wuchs um 5,8 Prozent und wurde ebenfalls um 0,9 Punkte angehoben. Sie gilt als sauberster Gradmesser für die Kraft der Binnenwirtschaft. Schon die erste Schätzung hatte gezeigt, woher der Schub kommt: aus dem Bau von KI-Rechenzentren und aus einem Verbraucher, der trotz gestiegener Zinsen weiter Geld ausgibt.