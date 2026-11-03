US-Wirtschaft: Robustes Wachstum auf zunehmend schmaler Basis

Gleichzeitig sehe Temple zunehmende Inflationsrisiken. Im September habe die US-Gesamtinflation bei 3,7 Prozent gelegen, die Kerninflation bei 2,6 Prozent. Besonders aufmerksam beobachte er die Wohnkosten, denn der landesweite Mietpreisanstieg habe sich zwischen März und August von 1,8 auf 2,5 Prozent beschleunigt. Ron Temple erwarte einen weiteren Anstieg auf mindestens vier Prozent: "Ich glaube, dass Vermieter in den USA erheblichen Spielraum haben, die Mieten weiter zu erhöhen." Seit Februar 2020 seien die Immobilienpreise um 54 Prozent und die Hypothekenzinsen um 395 Basispunkte gestiegen. Die monatliche Finanzierung eines durchschnittlichen Eigenheims sei dadurch um 139 Prozent teurer geworden.