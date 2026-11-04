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Staatsanleihen: Demokratischer Wahlsieg in den USA - Inflationsdaten rücken in den Fokus

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 09:51 1 Min. Helaba

Die US-Zwischenwahlen sorgen für politische Unsicherheit an den Finanzmärkten: Nach dem überraschenden Sieg der Demokraten reagieren DAX, Euro und Anleihen uneinheitlich

Bild: Unsplash

Am Morgen dominieren noch die Nachrichten zu den Zwischenwahlergebnissen das Geschehen - offensichtlich haben die Republikaner die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat nach einem Erdrutschsieg der Demokraten verloren, so die Analysten der Helaba. Trump habe verlauten lassen, dass er das Ergebnis akzeptieren würde. Die Marktreaktionen würden nach einem volatilen Frühgeschäft per Saldo begrenzt ausfallen. Der Euro scheine etwas zu profitieren, der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe die Gewinne aber wieder abgeben müssen und in Asien würden die Aktienindices uneinheitlich tendieren. Der DAX-Future erhole sich von tiefen Niveaus aus. Das datenseitige Interesse gelte vor allem dem ISM-Index des US-Servicesektors. Die Vorgaben der regionalen Barometer würden auf einen etwa auf Vormonatsniveau verharrenden Wert hindeuten. Nachdem das Pendant der Industrie aber auf der Oberseite überrascht habe, könnten Marktteilnehmer jedoch auf einen steigenden Wert setzen. Sollte zudem der ADP-Report erwartungsgemäß einen anhaltenden Stellenaufbau in der Privatwirtschaft signalisieren, dürften die Zinserhöhungserwartungen nicht weiter gedämpft werden. In der Eurozone seien die Blicke am Vormittag auf die Verbraucherpreise gerichtet. Die großen EWU-Länder hätten ihre Zahlen bereits veröffentlicht. Außer in Deutschland, wo der Tankrabatt zu einem Rückgang der Teuerungsrate beigetragen habe, seien steigende Inflationsraten gemeldet worden. Insofern werde wohl auch auf europäischer Ebene die Preisdynamik nochmals höher ausfallen. Mit einer Jahresrate von knapp 4 Prozent werde das EZB-Ziel weiterhin klar verfehlt, sodass die Erwartung steigender Leitzinsen erhalten bleibe.

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