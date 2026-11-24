Der Konsum-Datenstrang endet nicht heute: Am Mittwoch folgen laut aktiencheck.de-Terminübersicht um 14:30 Uhr die US-Daten zu den Konsumausgaben-Preisen (PCE) und zu Auftragseingängen; am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Fed-Vertreter John Williams sieht laut eigener aktiencheck.de-Berichterstattung die Inflation erst 2028 wieder bei 2 Prozent; die Märkte rechnen laut eigenen Berichten fast fest mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember. Gute Konsumdaten können also zweischneidig wirken: Sie stützen Umsätze, können aber den Zinsdruck erhöhen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.