Der Konsument ist der Taktgeber der US-Wirtschaft, und heute gibt es Nachschub: Das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board für November erscheint um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr New Yorker Zeit; finanzen.net-Tagesvorschau, 24.11.2026). Im Oktober war der Index laut Reuters (27.10.2026) auf 91,7 Punkte gesprungen, nach revidiert 84,2 im September und gegen eine Erwartung von 81,0. Für den S&P 500, den Dow Jones und den DAX ist die Frage, ob die Erholung der Konsumlaune hält, während Inflation und Zinsen im Fokus stehen.
US-Verbrauchervertrauen heute um 16 Uhr: Vormonat 91,7 Punkte nach Sprung um 7,5 – trägt der Konsum die Wall Street bis zu den PCE-Daten?
Heute um 16:00 Uhr MEZ kommt das US-Verbrauchervertrauen für November. Im Oktober sprang der Index auf 91,7 Punkte, deutlich über der Erwartung von 81,0. Dazu Japan-PMI, Richmond-Fed-Index und der Blick auf PCE-Daten und Thanksgiving: Was die Konjunkturdaten für S&P 500, Dow Jones und DAX bedeuten.
Was zeigte das Verbrauchervertrauen im Oktober?
Der Conference-Board-Index stieg im Oktober auf 91,7 Punkte; Ökonomen hatten laut Reuters einen Rückgang auf 81,0 erwartet. Der September-Wert wurde auf 84,2 von zuvor 81,9 revidiert. Conference-Board-Ökonom Fergus McCormick führte den Anstieg auf gesunkene Benzinpreise zurück. Laut Bericht dürfte das Vertrauen zugleich von höheren Preisen und anhaltender Inflation belastet sein. Details zu Lage- und Erwartungsindex lagen in den gelesenen Quellen nicht vor. Für den November lag in den geprüften Quellen kein Konsenswert vor; die Redaktion nennt daher keine Erwartung.
Was bringt der Konjunkturtag heute noch?
|Uhrzeit
|Termin
|01:30
|Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste, erste Schätzung November
|10:00
|Deutschland: ifo-Geschäftsklima November
|14:15
|USA: ADP-Beschäftigung (Woche)
|15:00
|USA: FHFA-Hauspreisindex September
|16:00
|USA: Verbrauchervertrauen November
|16:00
|USA: Richmond-Fed-Herstellerindex November
|22:00
|USA: Zahlen von Dell und HP Inc.
Zeiten MEZ laut finanzen.net/dpa-AFX Tagesvorschau (24.11.2026, 06:04 Uhr); die Quelle nennt keine Prognosen oder Vorwerte.
Quelle: finanzen.net / dpa-AFX
In Japan fiel der Dienstleistungs-PMI laut fx.co (24.11.2026, 00:30 Uhr) im November auf 50,5 nach 51,7 im Oktober; ein Wert über 50 bedeutet Wachstum. Für die Industrie nennt die gelesene Quelle keinen Wert. In Deutschland erscheint um 10:00 Uhr das ifo-Geschäftsklima; im Oktober lag es bei 90,2 Punkten, nach 89,9 im September (ifo, 26.10.2026).
Warum sind PCE, Fed und Thanksgiving für die Börse wichtig?
Der Konsum-Datenstrang endet nicht heute: Am Mittwoch folgen laut aktiencheck.de-Terminübersicht um 14:30 Uhr die US-Daten zu den Konsumausgaben-Preisen (PCE) und zu Auftragseingängen; am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Fed-Vertreter John Williams sieht laut eigener aktiencheck.de-Berichterstattung die Inflation erst 2028 wieder bei 2 Prozent; die Märkte rechnen laut eigenen Berichten fast fest mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember. Gute Konsumdaten können also zweischneidig wirken: Sie stützen Umsätze, können aber den Zinsdruck erhöhen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Wie reagiert die Wall Street auf Konjunkturdaten?
Der Dow Jones schloss am Montag laut aktiencheck.de-Bericht nach plus 3,04 Prozent auf dem besten Tag seit April 2025, getragen von Nvidia, Caterpillar und Cisco. In der Vorwoche hatte es die schwächste Börsenwoche seit April 2025 gegeben; der Volatilitätsindex VIX lag bei 30 und der Nasdaq 100 rund 20 Prozent unter dem Rekord. Der DAX stieg am Montag laut Dow-Jones-Ticker (18:59 Uhr) um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.300 Punkte. Verbrauchernahe Werte wie Walmart, Amazon oder Zalando stehen im Fokus, weil für den Black Friday laut aktiencheck.de-Bericht Rekordprognosen vorliegen.
Was sollten Anleger heute und diese Woche beobachten?
Wichtig sind der ifo-Index um 10:00 Uhr, das US-Verbrauchervertrauen um 16:00 Uhr, die Zahlen von Dell und HP Inc. um 22:00 Uhr, am Mittwoch die PCE-Daten und am Donnerstag die Thanksgiving-Pause. Zu beachten ist, ob die Vertrauenswerte den Oktobersprung bestätigen oder zurückgeben.
Häufige Fragen zum US-Verbrauchervertrauen
Wann erscheint das Verbrauchervertrauen im November? Heute um 16:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr New Yorker Zeit.
Wie hoch war der Wert im Oktober? 91,7 Punkte, Erwartung 81,0, Vormonat revidiert 84,2.
Was bewirkte den Anstieg im Oktober? Laut Conference Board vor allem gesunkene Benzinpreise.
Warum ist das für den S&P 500 wichtig? Der Konsum ist ein tragender Teil der US-Wirtschaft; die Daten beeinflussen auch die Erwartung an die Fed.
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