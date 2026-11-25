Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Woche bis zum 21. November um 13.000 auf 189.000. Volkswirte hatten 200.000 erwartet. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den Folgeanträgen aus: Sie gingen um 95.000 auf 1,697 Millionen zurück, erwartet worden waren 1,721 Millionen. Der kräftige Anstieg der Vorwoche, der als erstes Warnsignal gegolten hatte, ist damit wieder ausgeglichen. Der Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge liegt bei 196.000.

Für die Börse hat das zwei Seiten. Ein stabiler Arbeitsmarkt sichert die Kaufkraft und damit die Umsätze der Unternehmen. Er bedeutet aber auch Lohndruck – und liefert der US-Notenbank ein weiteres Argument für die erwartete Zinserhöhung am 9. Dezember. Die Wochendaten rund um Feiertage gelten allerdings als schwankungsanfällig.