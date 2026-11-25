Am Freitag beginnt in den USA mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufssaison des Jahres. Die Daten, die an diesem Mittwoch um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht wurden, zeichnen vom amerikanischen Verbraucher ein widersprüchliches Bild. Er hat Arbeit, und er verdient mehr. Aber er gibt das Geld nicht aus – jedenfalls nicht mehr als die Inflation ihm abnimmt.
US-Verbraucher vor Black Friday: Nur 189.000 Arbeitslosenanträge, Einkommen plus 0,7 Prozent – doch der Konsum tritt auf der Stelle
Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich kurz vor Thanksgiving in Bestform: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 189.000, die Einkommen sprangen im Oktober um 0,7 Prozent. Doch inflationsbereinigt gaben die Amerikaner keinen Cent mehr aus, die Sparquote steigt, und Hypotheken kosten 7,38 Prozent. Was das für das Weihnachtsgeschäft, für Konsum- und Bauaktien und für die Zinsen bedeutet.
Der Arbeitsmarkt
Kaum jemand verliert seinen Job
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Woche bis zum 21. November um 13.000 auf 189.000. Volkswirte hatten 200.000 erwartet. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den Folgeanträgen aus: Sie gingen um 95.000 auf 1,697 Millionen zurück, erwartet worden waren 1,721 Millionen. Der kräftige Anstieg der Vorwoche, der als erstes Warnsignal gegolten hatte, ist damit wieder ausgeglichen. Der Vier-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge liegt bei 196.000.
Für die Börse hat das zwei Seiten. Ein stabiler Arbeitsmarkt sichert die Kaufkraft und damit die Umsätze der Unternehmen. Er bedeutet aber auch Lohndruck – und liefert der US-Notenbank ein weiteres Argument für die erwartete Zinserhöhung am 9. Dezember. Die Wochendaten rund um Feiertage gelten allerdings als schwankungsanfällig.
Die Einkommen
Plus 0,7 Prozent – mit einem Schönheitsfehler
Die persönlichen Einkommen stiegen im Oktober um 201,8 Milliarden Dollar oder 0,7 Prozent, nach 0,3 Prozent im September. Die verfügbaren Einkommen legten um 0,8 Prozent zu, inflationsbereinigt um 0,5 Prozent. Ein Teil des Sprungs ist jedoch ein Einmaleffekt: Laut der Statistikbehörde flossen einmalige staatliche Zahlungen im Zusammenhang mit einer Prämienerstattung der Krankenversicherung Medicare ein. Hinzu kamen höhere Löhne und Gehälter sowie Dividenden. Der Trend ist also solide, die Monatszahl überzeichnet ihn.
Der Konsum
Mehr verdient, mehr gespart
Die entscheidende Frage vor dem Weihnachtsgeschäft lautet: Was machen die Amerikaner mit ihrem Geld? Im Oktober lautete die Antwort: zurücklegen.
Die Konsumausgaben stiegen nominal um 63,8 Milliarden Dollar oder 0,3 Prozent und blieben damit unter der Prognose von 0,4 Prozent. Davon entfielen 52,1 Milliarden Dollar auf Dienstleistungen und nur 11,8 Milliarden Dollar auf Waren. Weil die Preise im selben Monat ebenfalls um 0,3 Prozent zulegten, blieb real nichts übrig: Inflationsbereinigt stagnierten die Ausgaben, in absoluten Zahlen gingen sie sogar minimal um 5,8 Milliarden Dollar zurück. Die Sparquote stieg von 3,6 auf 4,1 Prozent.
Das ist der schwächste Punkt in einem ansonsten starken Datenkranz – und ein Kontrast zum dritten Quartal, in dem die realen Konsumausgaben noch um 4,2 Prozent gewachsen waren. Der Start ins vierte Quartal ist verhalten.
Der Immobilienmarkt
Hypotheken bei 7,38 Prozent – und trotzdem mehr Anträge
Eine Überraschung kam vom Häusermarkt. Die Hypothekenanträge stiegen in der Woche bis zum 20. November um 6,1 Prozent, die Anträge für Hauskäufe sogar um 10,2 Prozent – der stärkste Wochenwert seit September. Und das, obwohl der durchschnittliche Zins für 30-jährige Darlehen auf 7,38 Prozent kletterte, den höchsten Stand seit fünf Wochen. Der Bankenverband erklärt das damit, dass die Zinsen im Wochenverlauf nachgaben. Auffällig: 11,5 Prozent der Anträge entfielen auf variabel verzinste Darlehen, mit denen Käufer die Monatsrate drücken. Weniger erfreulich sind die Baugenehmigungen, die im Oktober laut endgültigen Daten um 7,2 Prozent auf annualisiert 1,297 Millionen zurückgingen. Um 16:00 Uhr folgen die Neubauverkäufe.
Die Folgen für Aktien
Was das für Handel, Banken und Bauwerte heißt
Einzelhandel und Konsumgüter
Sichere Jobs und steigende Einkommen sind eine gute Basis für das Weihnachtsgeschäft. Die stagnierenden realen Ausgaben zeigen aber, dass die Verbraucher preisbewusst bleiben. Davon profitieren erfahrungsgemäß eher Discounter und Anbieter mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dienstleister
Der Großteil des Ausgabenzuwachses entfiel auf Dienstleistungen. Reise, Freizeit und Gesundheit bleiben gefragt, während der Warenkonsum schwächelt.
Hausbauer und Baustoffe
Die Nachfrage ist da, sobald die Zinsen nur leicht nachgeben. Sinkende Baugenehmigungen und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen bleiben jedoch eine Belastung.
Banken
Höhere Zinsen stützen die Margen, ein robuster Arbeitsmarkt hält die Kreditausfälle niedrig. Der wachsende Anteil variabel verzinster Hypotheken ist ein Risiko, das bei weiter steigenden Zinsen an Gewicht gewinnt.
Häufige Fragen zum US-Arbeitsmarkt und Konsum
Wie viele Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gab es in den USA?
In der Woche bis zum 21. November 2026 waren es 189.000, das sind 13.000 weniger als in der Vorwoche und weniger als die erwarteten 200.000.
Wie haben sich Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher entwickelt?
Die Einkommen stiegen im Oktober um 0,7 Prozent, die Konsumausgaben um 0,3 Prozent. Inflationsbereinigt stagnierten die Ausgaben.
Wie hoch sind die Hypothekenzinsen in den USA?
Der durchschnittliche Zins für 30-jährige Darlehen lag laut Bankenverband MBA zuletzt bei 7,38 Prozent.
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