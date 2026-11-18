Bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober ließ die Fed die Leitzinsspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Entscheidung fiel mit 10 zu 2 Stimmen. Lisa Cook und Beth Hammack stimmten dagegen, beide plädierten für eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte, wie TokenPost und mehrere Marktberichte übereinstimmend melden. Im September hatte die Fed die Zinsen laut KCEX einstimmig um 0,25 Prozentpunkte angehoben.

Das Protokoll (Englisch: Minutes) fasst die Diskussion des Offenmarktausschusses zusammen. Märkte lesen darin vor allem zwei Dinge: Wie groß war die Mehrheit für eine Pause, und wie konkret sprachen die Mitglieder über weitere Schritte? Waller hatte am 10. November laut KCEX bereits angedeutet, im Dezember zu 25 Basispunkten zu tendieren, 50 Basispunkte aber „in Betracht zu ziehen“, falls die Kerninflation im Oktober bei etwa 0,3 Prozent oder höher liegt. Die Verbraucherpreise stiegen laut TheStreet im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, erwartet worden waren 0,3 Prozent.