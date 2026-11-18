US-Staatsanleihen warten am Mittwoch auf ein Dokument: das Protokoll der Oktober-Sitzung der US-Notenbank, das um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ) erscheint. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasury lag am frühen Morgen New Yorker Zeit bei 5,09 Prozent, die der 30-jährigen bei 5,44 Prozent, beide jeweils einen Basispunkt niedriger als am Vortag. Laut TokenPost preist der Markt mit rund 95 Prozent eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte im Dezember ein. Entscheidend ist damit nicht, ob die Fed erhöht, sondern wie schnell und wie weit sie noch gehen will.
US-Staatsanleihen: Zehnjährige bei 5,09 Prozent vor dem Fed-Protokoll, Dezember-Erhöhung zu 95 Prozent eingepreist - Wie viel Überraschung steckt noch im Protokoll?
Vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls um 20:00 Uhr MEZ rentieren zehnjährige US-Treasuries bei 5,09 Prozent, die 30-jährigen bei 5,44 Prozent. Der Markt setzt auf eine Zinserhöhung im Dezember. Was die Zinskurve verrät, warum zwei Fed-Mitglieder schon im Oktober höhere Zinsen wollten und welche Termine folgen.
Die Zahlen
Wie hoch sind die Renditen der US-Staatsanleihen vor dem Fed-Protokoll?
Die Zehnjährige notiert seit Tagen über 5 Prozent: ein Niveau, das Anleger lange nicht kannten.
Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt. Sie steigt, wenn der Kurs der Anleihe fällt. Die Tabelle zeigt die drei wichtigsten Laufzeiten am Morgen des 18. November.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|Abstand zur nächsten Laufzeit
|2 Jahre
|4,791 %
|kaum verändert
|2 zu 10 Jahre: 30 Bp
|10 Jahre
|5,092 %
|–1 Bp
|10 zu 30 Jahre: 35 Bp
|30 Jahre
|5,443 %
|–1 Bp
|–
Abstände in Basispunkten (1 Bp = 0,01 Prozentpunkte), eigene Rechnung aus den Renditen der Quelle.
Quelle: TokenPost, 18.11.2026
Die Zinskurve steigt damit noch von kurz nach lang an, der Abstand zwischen Zwei- und Zehnjähriger beträgt rund 30 Basispunkte. Eine inverse Kurve, bei der kurze Laufzeiten mehr Rendite bringen als lange, gilt als klassisches Konjunktursignal. Davon ist der Markt aktuell entfernt, aber die kurze Seite orientiert sich eng am Leitzins: Der Leitzins liegt in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, die Zweijährige rendiert gut 79 Basispunkte über der Obergrenze. Der Markt preist also weitere Erhöhungen ein.
Die Fed
Was sagt die Fed und was könnte im Protokoll stehen?
Bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober ließ die Fed die Leitzinsspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Entscheidung fiel mit 10 zu 2 Stimmen. Lisa Cook und Beth Hammack stimmten dagegen, beide plädierten für eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte, wie TokenPost und mehrere Marktberichte übereinstimmend melden. Im September hatte die Fed die Zinsen laut KCEX einstimmig um 0,25 Prozentpunkte angehoben.
Das Protokoll (Englisch: Minutes) fasst die Diskussion des Offenmarktausschusses zusammen. Märkte lesen darin vor allem zwei Dinge: Wie groß war die Mehrheit für eine Pause, und wie konkret sprachen die Mitglieder über weitere Schritte? Waller hatte am 10. November laut KCEX bereits angedeutet, im Dezember zu 25 Basispunkten zu tendieren, 50 Basispunkte aber „in Betracht zu ziehen“, falls die Kerninflation im Oktober bei etwa 0,3 Prozent oder höher liegt. Die Verbraucherpreise stiegen laut TheStreet im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, erwartet worden waren 0,3 Prozent.
Das große Bild
Warum belasten Renditen über 5 Prozent Aktien, Gold und Haushalte?
Die Daten der vergangenen Tage stützen die Erwartung höherer Zinsen. Der Arbeitsmarktbericht für Oktober zeigte laut TheStreet 165.000 neue Stellen bei erwarteten 65.000, die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze ohne Benzin und Autos stiegen im Oktober um 0,6 Prozent, erwartet waren 0,4 Prozent. Starke Daten sind für Anleihen eine schlechte Nachricht: Sie machen weitere Zinserhöhungen wahrscheinlicher und drücken die Kurse.
Aktien: Höhere Renditen machen zukünftige Gewinne weniger wert und konkurrieren mit der Dividendenrendite. Am Dienstag fielen der S&P 500 um 1,0 Prozent und der Dow Jones um 1,6 Prozent (TraderFactor).
Staatshaushalt: Der US-Staat zahlt für neue Schulden Renditen über 5 Prozent; je höher das Angebot, desto mehr Aufschlag verlangen Investoren, besonders bei langen Laufzeiten.
Immobilien und Kredite: Hypotheken- und Unternehmenskredite orientieren sich an der zehnjährigen Rendite. Mit 5,09 Prozent bleiben Finanzierungen teuer.
Edelmetalle: Gold wirft keinen Zins ab. Je höher die Anleiherendite, desto schwerer fällt es dem Metall, mitzuhalten; Gold notierte am Morgen unter 3.800 Dollar.
Ausblick
Welche Termine entscheiden jetzt über US-Anleihen?
Heute, 20:00 Uhr MEZ
Fed-Protokoll der Oktober-Sitzung. Zuvor, um 19:35 Uhr MEZ, spricht Fed-Gouverneurin Barr.
Heute und kommende Woche: Auktionen
Heute versteigert das US-Finanzministerium 20-jährige Anleihen, am 23. November folgen zweijährige, am 24. fünfjährige und am 25. siebenjährige Papiere. Auktionsergebnisse zeigen, wie viel Nachfrage es bei diesen Renditen gibt.
20. und 25. November
Fed-Gouverneurin Cook spricht am 20. November, am 25. folgen das BEA-Update zum dritten Quartal samt Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) und das Beige Book der Fed.
8. und 9. Dezember
Fed-Sitzung mit neuen Projektionen; die Entscheidung kommt am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen und zur Fed
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe?
Am 18. November 2026, 04:44 Uhr New Yorker Zeit (10:44 Uhr MEZ), lag sie laut TokenPost bei 5,092 Prozent.
Wann erscheint das Fed-Protokoll?
Das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober wird heute um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ) veröffentlicht.
Warum steigen die Renditen bei starken Wirtschaftsdaten?
Starke Daten erhöhen die Erwartung weiterer Zinserhöhungen. Anleger verlangen dann höhere Renditen, die Kurse bestehender Anleihen sinken.
Was bedeutet eine flache oder inverse Zinskurve?
Bei einer flachen Kurve liegen kurze und lange Renditen nah beieinander; bei einer inversen bringen kurze Laufzeiten mehr als lange.
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