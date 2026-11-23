Finanzminister Scott Bessent hat die Fed laut Medienberichten Mitte November davor gewarnt, die Zinsen zu stark anzuheben (Al Jazeera, 13.11.2026; 24/7 Wall St., 14.11.2026). Nach Darstellung von Trading Economics dämpfte das am Montag die Erwartungen an aggressive Zinsschritte. Zusätzlich lasten Risiko-Scheu und ein breiter Ausverkauf bei Aktien, Edelmetallen und Kryptowerten, der Anleger in sichere Staatsanleihen treibt.

Für Staatsanleihen heißt das: Zwei Kräfte wirken gegeneinander. Flucht in Sicherheit senkt die Renditen, die Aussicht auf höhere Leitzinsen hebt sie am kurzen Ende. Das Ergebnis ist die flache Kurve von heute.