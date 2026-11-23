Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert am Montag mit 4,96 Prozent, die zweijährige mit 4,70 Prozent und die dreißigjährige mit 5,33 Prozent (Stand: 23.11.2026, Trading Economics, ohne Uhrzeitangabe, New Yorker Zeit nicht ausgewiesen). Zum Vortag stieg die Zehnjährige um rund 0,02 Prozentpunkte, im Monatsvergleich liegt sie 0,03 Prozentpunkte niedriger, im Jahresvergleich 0,93 Prozentpunkte höher. Die Kurve ist damit nicht invers, aber flach: Die Zehnjährige liegt nur 26 Basispunkte über der Zweijährigen.
US-Staatsanleihen: Zehnjährige bei 4,96 Prozent, nur 26 Basispunkte über der Zweijährigen – wie flach ist die Zinskurve vor der Fed?
Die Rendite der zehnjährigen US-Treasury liegt bei 4,96 Prozent, die der Zweijährigen bei 4,70 Prozent. Finanzminister Bessent warnte zuletzt vor zu hohen Zinsen. Was die Zinskurve zwischen 2, 10 und 30 Jahren zeigt und was Anleger jetzt beobachten.
US-Zinskurve
Was zeigt die Zinskurve der US-Treasuries – und warum ist sie so flach?
Die Zinskurve verbindet die Renditen von Anleihen unterschiedlicher Laufzeit. Normalerweise zahlen längere Laufzeiten mehr, weil Anleger für längere Bindung und Inflationsrisiko entschädigt werden wollen. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Aus den Werten ergibt sich ein Abstand von rund 26 Basispunkten zwischen 2 und 10 Jahren und von rund 37 Basispunkten zwischen 10 und 30 Jahren (Redaktionsrechnung aus den Renditen oben).
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur kürzeren Laufzeit
|2 Jahre
|4,70 %
|–
|10 Jahre
|4,96 %
|+26 Bp
|30 Jahre
|5,33 %
|+37 Bp
Abstände sind Redaktionsrechnungen aus gerundeten Renditen.
Quelle: Trading Economics, 23.11.2026
Die kurzen Laufzeiten reagieren besonders auf die Leitzinserwartungen. Nach Angaben von Trading Economics preist der Markt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit etwa 93 Prozent Wahrscheinlichkeit ein; eine Erhöhung um 50 Basispunkte gilt als weitgehend ausgeschlossen. Das stützt die Rendite der Zweijährigen und hält die Kurve flach. Die Redaktion gibt dazu keine eigene Prognose ab.
Warum warnt Finanzminister Bessent vor Zinserhöhungen?
Finanzminister Scott Bessent hat die Fed laut Medienberichten Mitte November davor gewarnt, die Zinsen zu stark anzuheben (Al Jazeera, 13.11.2026; 24/7 Wall St., 14.11.2026). Nach Darstellung von Trading Economics dämpfte das am Montag die Erwartungen an aggressive Zinsschritte. Zusätzlich lasten Risiko-Scheu und ein breiter Ausverkauf bei Aktien, Edelmetallen und Kryptowerten, der Anleger in sichere Staatsanleihen treibt.
Für Staatsanleihen heißt das: Zwei Kräfte wirken gegeneinander. Flucht in Sicherheit senkt die Renditen, die Aussicht auf höhere Leitzinsen hebt sie am kurzen Ende. Das Ergebnis ist die flache Kurve von heute.
Was bedeutet eine Rendite von fast 5 Prozent für Anleger?
Eine Rendite nahe 5 Prozent ist für US-Staatsanleihen hoch. Sie lockt Sparer, bringt aber Kursrisiken mit: Steigen die Renditen weiter, fallen die Kurse bestehender Anleihen, bei langen Laufzeiten stärker als bei kurzen. Diese Empfindlichkeit misst die Duration. Je länger die Duration, desto stärker schwankt der Kurs bei einer Renditeänderung. Für Anleger aus dem Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, weil Treasuries in Dollar notieren.
Was beobachten Anleger bei US-Treasuries jetzt?
Den US-PCE-Inflationsbericht, auf den der Markt laut Trading Economics wartet.
Die Fed-Sitzung im Dezember und die Frage, ob es bei 25 Basispunkten bleibt.
Weitere Äußerungen aus dem Finanzministerium und von Fed-Mitgliedern.
Den Abstand zwischen 2- und 10-jähriger Rendite als Gradmesser der Wachstumserwartung.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 23. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 4,96 Prozent.
Was bedeutet eine flache Zinskurve? Der Renditeabstand zwischen kurzen und langen Laufzeiten ist klein. Das kann auf unsichere Wachstums- und Zinserwartungen hindeuten, ist aber kein sicheres Signal.
Was ist der Unterschied zwischen 2-jährigen und 10-jährigen Treasuries? Zweijährige reagieren stärker auf Leitzinserwartungen, Zehnjährige stärker auf Wachstum, Inflation und Staatsverschuldung.
Welche Risiken haben US-Staatsanleihen? Zinsänderungsrisiko, bei Dollar-Anleihen Währungsrisiko für Euro-Anleger und Liquiditätsrisiko. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht.
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