Der Markt preist laut Trading Economics eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 95 bis 97 Prozent ein; Anfang der Vorwoche waren es noch 99 Prozent. Ein kleiner Rest der Wetten entfällt auf einen größeren Schritt von 50 Basispunkten. Für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung bei etwa 59 Prozent. Die nächste Zinsentscheidung der Fed fällt nach Medienberichten auf den 9. Dezember. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Montag, es gebe „noch Arbeit zu erledigen“ („There is still work to do to get that done“), und die Geldpolitik müsse sich anpassen, um die Inflation auf das Ziel zurückzubringen. Das ist eine Äußerung, keine Zusage zu einem bestimmten Zinsschritt.

Gleichzeitig sendet die Konjunktur gemischte Signale. Der Einkaufsmanagerindex für den US-Privatsektor (Flash-Composite) fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Viermonatstief. Werte über 50 gelten als Wachstum, die Wirtschaft expandiert also weiter, aber langsamer. Das stützt die Idee, dass der Zinsgipfel näher rückt, ist aber keine Prognose.