Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert am Dienstag bei rund 4,92 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit etwa zwei Wochen. Am 16. November waren es noch 5,13 Prozent. Trotzdem rechnet der Markt weiter fest mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
US-Staatsanleihen: Zehnjährige bei 4,92 Prozent, Fed-Erhöhung im Dezember zu rund 95 Prozent eingepreist – was bringt die verkürzte Thanksgiving-Woche?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fällt am 24. November auf rund 4,92 Prozent, der Markt rechnet mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Was die PCE-Daten am Mittwoch und die Feiertagsschließung am Donnerstag für Treasuries bedeuten.
Wer die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe verfolgt, sieht in dieser Woche einen Markt zwischen Entlastung und Zinsangst. Laut Trading Economics notierte die Rendite am Montag, 23. November, bei etwa 4,95 Prozent und rutschte am Dienstag auf rund 4,92 Prozent. Gegenüber dem 16. November sind das gut 20 Basispunkte weniger (Rechnung der Redaktion). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Quelle nennt in einem zweiten Eintrag vom selben Tag auch „unter 4,9 Prozent“; die Angaben haben keine Uhrzeit und schwanken daher um einige Basispunkte.
Fed-Zinsen
Wie wahrscheinlich ist die Fed-Zinserhöhung im Dezember?
Der Markt preist laut Trading Economics eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 95 bis 97 Prozent ein; Anfang der Vorwoche waren es noch 99 Prozent. Ein kleiner Rest der Wetten entfällt auf einen größeren Schritt von 50 Basispunkten. Für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung bei etwa 59 Prozent. Die nächste Zinsentscheidung der Fed fällt nach Medienberichten auf den 9. Dezember. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Montag, es gebe „noch Arbeit zu erledigen“ („There is still work to do to get that done“), und die Geldpolitik müsse sich anpassen, um die Inflation auf das Ziel zurückzubringen. Das ist eine Äußerung, keine Zusage zu einem bestimmten Zinsschritt.
Gleichzeitig sendet die Konjunktur gemischte Signale. Der Einkaufsmanagerindex für den US-Privatsektor (Flash-Composite) fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Viermonatstief. Werte über 50 gelten als Wachstum, die Wirtschaft expandiert also weiter, aber langsamer. Das stützt die Idee, dass der Zinsgipfel näher rückt, ist aber keine Prognose.
Termine
Welche Termine bestimmen die Treasuries bis Monatsende?
|Datum
|Ereignis
|Mi, 25.11.
|PCE-Inflationsbericht (laut Trading Economics fällig)
|Do, 26.11.
|Thanksgiving: US-Anleihemarkt ganztägig geschlossen
|Fr, 27.11.
|Verkürzter Handel, Early Close um 14:00 Uhr Ostküstenzeit (20:00 Uhr MEZ)
|Mi, 9.12.
|Zinsentscheid der Fed (laut Medienberichten)
Handelszeiten laut SIFMA-Empfehlung; maßgeblich bleiben die Börsen- und Handelsplatzangaben.
Quelle: SIFMA Holiday Schedule 2026; Trading Economics 24.11.2026
Die verkürzte Woche hat praktische Folgen: Mit dem Handelsschluss am Mittwoch und der Feiertagslücke am Donnerstag gibt es weniger Marktteilnehmer, was Kursbewegungen verstärken kann. Das PCE-Preisniveau, das Lieblingsmaß der Fed für Inflation, ist deshalb die letzte große Datenmarke vor dem langen Wochenende.
Einordnung
Was bedeutet die Rendite der US-Staatsanleihen für deutsche Anleger?
Wer in US-Staatsanleihen investiert, trägt neben dem Zinsänderungsrisiko ein Währungsrisiko: Rendite und Kurs werden in Dollar gemessen, schwankt der Dollar gegenüber dem Euro, verändert das den Ertrag. Die Rendite ist dabei nicht der Kupon; sie berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Die Treasury-Rendite beeinflusst zudem Finanzierungskosten weltweit, Bewertungen von Aktien und Gold sowie Hypothekenzinsen in den USA.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics rund 4,92 Prozent am 24. November.
Wird die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen? Der Markt rechnet laut Trading Economics zu rund 95 bis 97 Prozent mit 25 Basispunkten; entschieden wird bei der Sitzung der Fed.
Wann ist der US-Anleihemarkt geschlossen? Am Donnerstag, 26. November (Thanksgiving), ganztägig; am 27. November gilt laut SIFMA ein Early Close um 14:00 Uhr Ostküstenzeit.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kurs ab.
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