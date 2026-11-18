Die Terminmärkte preisen eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember zu rund 96 Prozent ein. Der Leitzins liegt aktuell in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem brachte zuletzt bis zu vier weitere Erhöhungen ins Spiel. Für die Bieter heißt das: Wer heute eine 20-jährige Anleihe kauft, legt sich auf einen Zins fest, bevor er weiß, wie entschlossen die Notenbank wirklich ist. Ein schärferes Protokoll könnte die Renditen am Abend weiter steigen lassen – zum Nachteil derer, die am Nachmittag gekauft haben.