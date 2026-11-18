US-Staatsanleihen stehen heute vor einem Belastungstest, der weniger Schlagzeilen macht als das Fed-Protokoll, aber genauso viel verrät: Das US-Finanzministerium versteigert eine neue 20-jährige Treasury über 16 Milliarden Dollar. Die Anleihe mit Fälligkeit am 15. November 2046 (CUSIP 912810UZ9) wird erstmals begeben, der Kupon ergibt sich aus der Auktion. Gebote nimmt das Treasury bis 19 Uhr MEZ (13 Uhr New Yorker Zeit) an. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe pendelte im asiatischen Handel zwischen 5,09 und 5,11 Prozent, die 30-jährige lag bei 5,44 Prozent.
US-Staatsanleihen: Washington versteigert heute 16 Milliarden Dollar in neuen 20-jährigen Bonds – wie viel Appetit auf Treasuries bleibt bei Renditen um 5 Prozent?
Das US-Finanzministerium bringt heute eine neue 20-jährige Staatsanleihe über 16 Milliarden Dollar an den Markt, eine Stunde vor dem Fed-Protokoll. Die jüngsten Auktionen für 10- und 30-jährige Treasuries zeigten nachlassende Nachfrage. Warum die Versteigerung ein Gradmesser für den gesamten Anleihemarkt ist.
Die Auktion
Warum ist die 20-jährige Treasury-Auktion heute so wichtig?
Bei einer Staatsanleihe-Auktion zeigt sich, zu welchem Preis Investoren bereit sind, dem Staat Geld zu leihen. Wichtig sind zwei Kennziffern. Das Bid-to-Cover-Verhältnis setzt die Summe aller Gebote ins Verhältnis zum angebotenen Volumen – je höher, desto größer die Nachfrage. Der sogenannte Tail beschreibt, ob die Zuteilungsrendite über dem Marktniveau kurz vor der Auktion liegt. Ein Tail bedeutet: Der Staat musste mehr Zins bieten, um alle Papiere loszuwerden.
Genau hier lagen zuletzt die Warnsignale. Am 10. November verkaufte das Treasury zehnjährige Notes über 42 Milliarden Dollar zu einer Rendite von 5,020 Prozent. Das Bid-to-Cover sank auf 2,46, nach 2,77 im Oktober – damals der höchste Wert seit 2016. Zwei Tage später musste die 30-jährige Anleihe über 25 Milliarden Dollar mit einem leichten Tail von rund 0,4 Basispunkten bei 5,441 Prozent zugeteilt werden. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Das sind keine Alarmzeichen, aber sie zeigen: Bei langen Laufzeiten verlangen Investoren mehr Zugeständnisse.
Die 20-jährige Laufzeit ist dabei ein Sonderfall. Das Segment wurde erst 2020 wiederbelebt und gilt als weniger liquide als die Klassiker mit 10 und 30 Jahren. Gerade deshalb ist die Auktion ein ehrlicher Test: Großinvestoren wie Pensionsfonds und Versicherer, die langfristige Verpflichtungen absichern, sind die natürlichen Käufer. Bleiben sie zurückhaltend, müssen Händler mehr Papiere übernehmen.
Der Zeitpunkt
Was hat das Fed-Protokoll mit der Auktion zu tun?
Eine Stunde nach Gebotsschluss, um 20 Uhr MEZ, veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Bieter müssen also mit einer Unbekannten kalkulieren.
Die Terminmärkte preisen eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember zu rund 96 Prozent ein. Der Leitzins liegt aktuell in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem brachte zuletzt bis zu vier weitere Erhöhungen ins Spiel. Für die Bieter heißt das: Wer heute eine 20-jährige Anleihe kauft, legt sich auf einen Zins fest, bevor er weiß, wie entschlossen die Notenbank wirklich ist. Ein schärferes Protokoll könnte die Renditen am Abend weiter steigen lassen – zum Nachteil derer, die am Nachmittag gekauft haben.
|Termin
|Laufzeit
|Volumen
|Ergebnis
|10.11.
|10 Jahre
|42 Mrd. $
|5,020 %, Bid-to-Cover 2,46
|12.11.
|30 Jahre
|25 Mrd. $
|5,441 %, Tail rund 0,4 Bp.
|18.11.
|20 Jahre (neu)
|16 Mrd. $
|Gebotsschluss 19:00 Uhr MEZ
20-jährige Anleihe: Neuemission, Kupon und Rendite werden in der Auktion festgelegt. Emissionstag 30.11.2026.
Quelle: US Treasury; Babypips (Auswertung der Auktionsergebnisse); Stand 18.11.2026
Das große Bild
Warum steigen die Renditen der US-Staatsanleihen seit Wochen?
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe hatte am 7. Oktober in der Spitze 5,36 Prozent erreicht – den höchsten Stand seit 2002. In der Vorwoche kletterte sie nach heißen Inflationsdaten und scharfen Tönen aus der Fed von rund 4,86 auf etwa 5,14 Prozent. Die US-Inflation lag im September bei 3,7 Prozent. Hinzu kommt die Angebotsseite: Washington finanziert hohe Defizite über einen stetigen Strom neuer Anleihen. Je mehr Papiere der Markt aufnehmen muss, desto höher tendenziell die Laufzeitprämie – der Aufschlag, den Investoren für das Risiko langer Bindungen verlangen.
Die Folgen reichen weit über den Anleihemarkt hinaus. US-Hypothekenzinsen orientieren sich an den langfristigen Renditen, Unternehmen zahlen für neue Anleihen mehr, und für Aktien steigt die Messlatte. Für den Dollar bedeutet der Zinsvorsprung Rückenwind; der Abstand zu zehnjährigen Bundesanleihen lag zuletzt bei rund 176 Basispunkten. Gold, das keine Zinsen abwirft, ist zuletzt unter 3.800 Dollar je Feinunze gefallen.
Für Anleger
Was müssen Anleger bei langlaufenden US-Treasuries beachten?
Langlaufende US-Anleihen bieten derzeit Renditen, die es lange nicht gab. Der Preis dafür ist eine hohe Duration: Bei einer 20-jährigen Anleihe kann ein Renditeanstieg um einen Prozentpunkt grob einen Kursverlust im mittleren zweistelligen Prozentbereich bedeuten – umgekehrt gilt der Hebel auch nach oben. Wer bis zur Fälligkeit hält, erhält bei einem solventen Schuldner den Nennwert zurück; wer vorher verkauft, trägt das Kursrisiko. Für Euro-Anleger kommt das Währungsrisiko hinzu, denn Dollar-Schwankungen können den Zinsvorteil aufzehren. Ob die aktuellen Niveaus attraktiv sind, beurteilt die Redaktion nicht.
Heute, 19 Uhr MEZ: Gebotsschluss 20-jährige Treasury
Ergebnis kurz danach: Rendite, Bid-to-Cover und Anteil der Händler sind die wichtigsten Kennziffern.
Heute, 20 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie geschlossen die Notenbank hinter weiteren Erhöhungen steht.
30. November: Emission
Die neue Anleihe wird ausgegeben, Zinszahlungen folgen jeweils am 15. Mai und 15. November.
8. und 9. Dezember: Fed-Zinsentscheid
Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist nahezu vollständig eingepreist.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Welche US-Staatsanleihe wird heute versteigert?
Eine neue 20-jährige Treasury über 16 Milliarden Dollar mit Fälligkeit am 15. November 2046 (CUSIP 912810UZ9). Gebotsschluss ist um 19 Uhr MEZ.
Was bedeutet Bid-to-Cover?
Das Verhältnis der eingegangenen Gebote zum angebotenen Volumen. Ein Wert von 2,5 bedeutet, dass Gebote über das 2,5-Fache des Angebots eingingen.
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe?
Im Asien-Handel am 18. November lag sie zwischen 5,09 und 5,11 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den Kaufkurs und zeigt, was ein Käufer tatsächlich erzielt.
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