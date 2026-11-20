Die Rendite der zehnjährigen US-Treasury ist am Freitag unter die Marke von 5 Prozent gefallen: Die Deutsche Börse nennt für den Mittag 4,98 Prozent nach 5,13 Prozent vor einer Woche. Wer ein Haus in den USA kaufen will, spürt davon wenig. Der durchschnittliche Hypothekenzins für 30-jährige Festkredite lag laut Freddie Mac in der am 19.11.2026 veröffentlichten Umfrage bei 7,28 Prozent, nach 7,11 Prozent in der Vorwoche und 6,26 Prozent vor einem Jahr.

Das Muster ist für US-Staatsanleihen typisch: Die Rendite zehnjähriger Treasuries gilt als Richtgröße für langfristige Kreditzinsen, weil Banken ihre Hypotheken mit Anleihen refinanzieren, die ähnliche Laufzeiten haben. Doch die Verbindung ist locker. Die Redaktion von The Mortgage Reports schrieb am 6. November, Renditen und Hypothekenzinsen hingen weniger eng zusammen als früher.