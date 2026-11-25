Das US-Finanzministerium hat am Mittwoch, 25. November 2026, 44 Milliarden Dollar siebenjährige Treasury Notes zu einer Höchstrendite von 4,708 Prozent versteigert. Die Auktion lag mit 1,0 Basispunkt über der Rendite, zu der die Papiere vorab gehandelt wurden (4,698 Prozent). Die Gebotsquote, also das Verhältnis der Gebote zum Angebot, erreichte 2,43 nach einem Durchschnitt von 2,48. Für die US-Staatsanleihen war es der zweite Auktionstag in Folge vor dem Thanksgiving-Feiertag.
US-Staatsanleihen: Siebenjährige zu 4,708 Prozent versteigert, Gebotsquote 2,43 unter dem Schnitt – wer kaufte die 44 Milliarden Dollar vor Thanksgiving?
Das US-Finanzministerium hat am 25. November 44 Milliarden Dollar siebenjährige Treasury Notes zu 4,708 Prozent platziert. Die Gebotsquote lag mit 2,43 unter dem Durchschnitt von 2,48, die Indirekten nahmen nur 58,2 Prozent. Was die Auktion über die Nachfrage nach US-Staatsanleihen sagt.
Treasury-Auktion am 25. November
Wie lief die Auktion der siebenjährigen Treasury Note?
Eine Auktion gilt als schwach, wenn das Ministerium einen höheren Zins zahlen muss, als der Markt kurz zuvor verlangte. Dieser „Tail“ betrug hier 1,0 Basispunkt, laut investingLive lag der Durchschnitt der vergangenen Auktionen bei 0,1 Basispunkten. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
|Kennzahl
|Auktion am 25.11.
|Durchschnitt
|Gebotsquote
|2,43
|2,48
|Indirekte Bieter (u. a. ausländische Notenbanken, Fonds)
|58,20 %
|63,64 %
|Direkte Bieter
|33,19 %
|24,64 %
|Primärhändler (Dealer)
|8,61 %
|11,72 %
Durchschnittswerte laut investingLive und Helious. Der Auktionszeitpunkt wird in den Quellen nicht genannt; die Meldungen erschienen ab 16:34 UTC (17:34 Uhr MEZ, 11:34 Uhr New York).
Quelle: investingLive, roic.ai, Helious
Auffällig ist die Verschiebung: Die Indirekten, zu denen auch ausländische Käufer zählen, nahmen weniger als sonst, die Direkten dafür deutlich mehr. Die Händler mussten nur 8,6 Prozent übernehmen und damit weniger als im Schnitt. Die Quellen bewerten das unterschiedlich: investingLive vergibt die Note C+ und nennt die Auktion besser als den Durchschnitt, Helious spricht von einer Auktion im Rahmen der Erwartungen, roic.ai überschreibt sie mit „Demand Disappoints“. Die Zahlen sind identisch, nur die Deutung unterscheidet sich.
Warum schauen Anleger vor Thanksgiving so genau auf die Nachfrage?
Am Vortag hatte das Ministerium 70 Milliarden Dollar fünfjährige Notes zu 4,719 Prozent platziert, mit einer Gebotsquote von 2,37 und einem Indirekten-Anteil von 54,3 Prozent (roic.ai). Zwei große Auktionen in 24 Stunden zeigen, wie viel Anleihenangebot der Markt aufnehmen muss. Hinzu kamen am Mittwoch die Inflationsdaten: Der PCE-Preisindex stieg laut Journalarta und roic.ai im Oktober auf 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate lag laut roic.ai bei 3,3 Prozent nach erwarteten 3,2 Prozent. Das US-BIP für das dritte Quartal wurde auf 4,3 Prozent (annualisiert) revidiert.
Die Renditen gaben trotzdem nach. Laut Journalarta fiel die zweijährige Rendite um mehr als 8 Basispunkte auf 4,588 Prozent, die zehnjährige um mehr als 7 Basispunkte auf 4,824 Prozent und die dreißigjährige um mehr als 5 Basispunkte auf 5,235 Prozent (Artikelstand 16:25 UTC, kein bestätigter Schlusskurs). Als Hintergrund gilt die Flucht in sichere Anleihen im Zuge der Kursverluste bei KI-Aktien.
Eine Faustregel erklärt, warum das Thema Sparer und Unternehmen betrifft: Die Rendite siebenjähriger Treasuries beeinflusst Kredit- und Hypothekenzinsen in den USA. Steigen die Renditen, sinken die Kurse bestehender Anleihen. Wer bis zur Fälligkeit hält, erhält den Nennwert zurück; zwischenzeitlich schwankt der Kurs.
Was sagt die Auktion über die Fed und die Zinserwartungen?
Nach den Inflationsdaten erwarten laut roic.ai und Journalarta Marktteilnehmer eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember. Konkrete Marktwahrscheinlichkeiten nennen die Quellen nicht. Die Fed-Entscheidung selbst ist Sache der Notenbank; aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab. Für den Anleihemarkt bleibt entscheidend, ob die Nachfrage auch bei höherem Angebot stabil bleibt: Eine Gebotsquote unter dem Schnitt und weniger Indirekte sind Signale, die Beobachter bei den nächsten Auktionen prüfen.
Nachfrage der Indirekten
58,2 Prozent nach einem Durchschnitt von 63,6 Prozent: Bleibt der Anteil niedrig, tragen Händler und Direkte mehr.
Inflationsdaten
Kern-PCE bei 3,3 Prozent hält die Debatte um weitere Zinserhöhungen am Leben.
Thanksgiving am 26. November
Der Feiertag in den USA verkürzt die Handelstage; Renditen können auf dünne Umsätze stärker reagieren.
FAQ: Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen und Treasury-Auktionen
Wie hoch war die Rendite der siebenjährigen US-Staatsanleihe bei der Auktion? Die Höchstrendite lag am 25. November 2026 bei 4,708 Prozent, das Volumen bei 44 Milliarden Dollar.
Was bedeutet Gebotsquote (Bid-to-Cover)? Sie zeigt, wie viele Gebote auf jeden angebotenen Dollar kamen. Am 25. November waren es 2,43 nach 2,48 im Durchschnitt.
Was ist ein Tail bei einer Treasury-Auktion? Der Tail ist der Abstand zwischen der Auktionsrendite und der Rendite, die kurz vor der Auktion am Markt gehandelt wurde, hier 1,0 Basispunkt.
Was sind indirekte Bieter? Sie bieten über Primärhändler, dazu zählen unter anderem ausländische Notenbanken und Fonds. Ihr Anteil gilt als Indikator für die internationale Nachfrage nach US-Staatsanleihen.
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