Am Vortag hatte das Ministerium 70 Milliarden Dollar fünfjährige Notes zu 4,719 Prozent platziert, mit einer Gebotsquote von 2,37 und einem Indirekten-Anteil von 54,3 Prozent (roic.ai). Zwei große Auktionen in 24 Stunden zeigen, wie viel Anleihenangebot der Markt aufnehmen muss. Hinzu kamen am Mittwoch die Inflationsdaten: Der PCE-Preisindex stieg laut Journalarta und roic.ai im Oktober auf 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate lag laut roic.ai bei 3,3 Prozent nach erwarteten 3,2 Prozent. Das US-BIP für das dritte Quartal wurde auf 4,3 Prozent (annualisiert) revidiert.

Die Renditen gaben trotzdem nach. Laut Journalarta fiel die zweijährige Rendite um mehr als 8 Basispunkte auf 4,588 Prozent, die zehnjährige um mehr als 7 Basispunkte auf 4,824 Prozent und die dreißigjährige um mehr als 5 Basispunkte auf 5,235 Prozent (Artikelstand 16:25 UTC, kein bestätigter Schlusskurs). Als Hintergrund gilt die Flucht in sichere Anleihen im Zuge der Kursverluste bei KI-Aktien.