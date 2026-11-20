Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt am Freitag, dem 20. November 2026, bei rund 4,98 Prozent und damit knapp unter der Marke von 5 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe bei 3,32 Prozent. Die Zinsen in Italien (4,41 Prozent) und Japan (2,79 Prozent) liegen dazwischen und darunter. Alle Werte stammen von Trading Economics, die nur das Datum nennen. Was sagt dieser Weltvergleich über Treasuries, Fed und Anleger?
US-Staatsanleihen im Weltvergleich: 4,98 Prozent in den USA, 4,41 in Italien, 3,32 in Deutschland, 2,79 in Japan - Wo bleibt der Zins am höchsten?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt am 20. November 2026 bei rund 4,98 Prozent, die der Bundesanleihe bei 3,32, die der italienischen BTP bei 4,41 und die der japanischen JGB bei 2,79 Prozent. Wir vergleichen die vier größten Anleihemärkte, rechnen die Abstände aus und erklären, was Fed, EZB und Bank of Japan damit zu tun haben.
Weltvergleich
Welche Staatsanleihen zahlen derzeit am meisten?
Die Rendite ist der effektive Jahreszins einer Anleihe bei aktuellem Kurs; sie unterscheidet sich vom Kupon. Je höher die Rendite, desto mehr zahlt der Staat für sein Geld.
|Land
|Rendite 10 Jahre
|Abstand zu den USA
|USA
|4,98 %
|–
|Italien
|4,41 %
|rund -57 Bp
|Deutschland
|3,32 %
|rund -166 Bp
|Japan
|2,79 %
|rund -219 Bp
Abstände zu den USA in Basispunkten (Bp) sind eigene Berechnungen aus den gerundeten Renditen. Die Quelle nennt Datum, aber keine Uhrzeit; Tabellen- und Fließtextwerte der Seiten weichen teils um 1 Bp ab.
Quelle: Trading Economics, Abruf 20.11.2026
Die USA zahlen den höchsten Zins. Die Inflation lag zuletzt laut Trading Economics bei 3,7 Prozent, der Leitzins der Fed bei 4,00 Prozent, und der Markt rechnet für Dezember mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte, für Januar mit einer weiteren. Auch am kurzen Ende ist der Zins hoch: Die zweijährige US-Anleihe rentiert mit 4,71 Prozent, die zweijährige Bundesanleihe mit 3,07 Prozent, die japanische mit 1,82 Prozent. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Warum fallen alle Renditen gleichzeitig?
Trading Economics nennt für alle drei großen Märkte denselben Treiber: den weltweiten Ausverkauf bei Aktien, ausgelöst durch Zweifel an KI-Bewertungen. Anleger suchen Sicherheit und kaufen Staatsanleihen. In den USA ist es die fünfte Verlustsitzung der Rendite in Folge, die Zweijährige verzeichnet den stärksten Wochenrückgang seit August 2025, und der Ölpreis ist die dritte Woche in Folge gefallen. In Deutschland sank die Zehnjährige laut dpa-AFX um 10:30 Uhr auf 3,34 Prozent. In Italien fiel die Rendite laut Trading Economics unter 4,48 Prozent, in Japan zum vierten Mal in Folge.
Gegenläufig wirken die Notenbanken: Alle drei werden laut Markt die Zinsen weiter anheben, die Fed im Dezember, die EZB nach Erwartung der Märkte mindestens zweimal um je 25 Basispunkte, die Bank of Japan im Dezember. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat laut Trading Economics sogar einen Schritt von 50 Basispunkten im Dezember ins Spiel gebracht.
USA
4,98 Prozent, Inflation 3,7 Prozent: Die Realrendite liegt bei rund 1,3 Prozentpunkten (eigene Berechnung).
Deutschland und Italien
Der Abstand der Italien-Anleihe zum Bund beträgt rund 109 Basispunkte; S&P bestätigte laut Trading Economics am 18. November den positiven Ausblick für Italien.
Japan
2,79 Prozent, aber 40-jährige Anleihen bei 4,15 Prozent: Das lange Ende ist teuer.
Welche Termine bewegen die Staatsanleihen als Nächstes?
Wichtig sind die Auktion der zehnjährigen Bundesanleihe am 25. November, die Thanksgiving-Pause am US-Markt am 26. November und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Dazu kommen die Zinsentscheide von EZB und Bank of Japan im Dezember sowie die jeweiligen Inflationsdaten.
FAQ: US-Staatsanleihen und Renditevergleich
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Am 20. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei rund 4,98 Prozent.
Warum ist die US-Rendite höher als die deutsche? Die Inflation und der Leitzins sind in den USA höher; der Abstand beträgt rund 166 Basispunkte (eigene Berechnung).
Was bedeutet die Realrendite? Rendite minus Inflation: In den USA rund 1,3 Prozentpunkte, in Japan rund 0,5.
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Am 9. Dezember 2026; der Markt rechnet mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.
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