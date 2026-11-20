Trading Economics nennt für alle drei großen Märkte denselben Treiber: den weltweiten Ausverkauf bei Aktien, ausgelöst durch Zweifel an KI-Bewertungen. Anleger suchen Sicherheit und kaufen Staatsanleihen. In den USA ist es die fünfte Verlustsitzung der Rendite in Folge, die Zweijährige verzeichnet den stärksten Wochenrückgang seit August 2025, und der Ölpreis ist die dritte Woche in Folge gefallen. In Deutschland sank die Zehnjährige laut dpa-AFX um 10:30 Uhr auf 3,34 Prozent. In Italien fiel die Rendite laut Trading Economics unter 4,48 Prozent, in Japan zum vierten Mal in Folge.

Gegenläufig wirken die Notenbanken: Alle drei werden laut Markt die Zinsen weiter anheben, die Fed im Dezember, die EZB nach Erwartung der Märkte mindestens zweimal um je 25 Basispunkte, die Bank of Japan im Dezember. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat laut Trading Economics sogar einen Schritt von 50 Basispunkten im Dezember ins Spiel gebracht.