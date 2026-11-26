Rechnerisch liegt der Hypothekenzins 2,36 Prozentpunkte über der Zehnjährigen. Auffällig ist die Entwicklung der vergangenen zwei Wochen: Die Rendite der Zehnjährigen sank laut Company Chronicle von 5,15 Prozent am 13. November über 5,07 Prozent am 18. November und 4,91 Prozent am 24. November auf 4,85 Prozent am 25. November, also um rund 30 Basispunkte. Der Freddie-Mac-Satz lag dagegen am 12. November noch bei 7,11 Prozent, stieg bis zum 19. November auf 7,28 Prozent und gab erst zuletzt auf 7,21 Prozent nach. Der Abstand hat sich damit ausgeweitet, die Hypothekenzinsen hinken dem Rückgang der Staatsanleihe-Rendite also hinterher. Eine eindeutige Erklärung nennen die Quellen nicht; als Einschätzung der Redaktion kommen die Zeitverzögerung der Wochenumfrage und eine höhere Risikoprämie für hypothekenbesicherte Papiere in Betracht.