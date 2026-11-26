Zu Thanksgiving bekommen Amerikas Hauskäufer ein kleines Zinsgeschenk: Der durchschnittliche Satz für eine 30-jährige Festhypothek ist laut Freddie Mac in der Woche bis zum 25. November auf 7,21 Prozent gesunken, nach 7,28 Prozent in der Vorwoche und 6,23 Prozent vor einem Jahr. Den Takt gibt der Markt für US-Staatsanleihen vor: Die Rendite der zehnjährigen Treasury fiel am Mittwoch um gut fünf Basispunkte auf rund 4,85 Prozent.
US-Staatsanleihen: Hypothekenzins fällt auf 7,21 Prozent, Zehnjährige bei 4,85 Prozent – wie lange hilft das Hauskäufern?
Der 30-jährige US-Hypothekenzins ist laut Freddie Mac auf 7,21 Prozent gesunken, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe schloss am Mittwoch bei rund 4,85 Prozent. Was der Abstand von gut 2,3 Punkten bedeutet und warum die Fed-Sitzung am 9. Dezember zählt.
Steckbrief
- Freddie Mac 30 Jahre fest
- 7,21 % (Vorjahr 6,23 %)
- Freddie Mac 15 Jahre fest
- 6,54 % (Vorwoche 6,66 %)
- Zehnjährige Treasury
- 4,845 % (25.11., 16:55 Uhr New York / 22:55 Uhr MEZ)
- Zweijährige Treasury
- 4,633 % (25.11.)
- Nächster Zinsentscheid der Fed
- 8. und 9. Dezember 2026
Stand: 25.11.2026, US-Anleihemarkt am 26.11.2026 wegen Thanksgiving geschlossen; alle US-Werte sind Stand Mittwoch
Heute ruht der US-Anleihemarkt wegen des Feiertags. Alle US-Renditen in diesem Text sind deshalb der letzte Schlussstand vom Mittwoch, nicht der aktuelle Stand. Die Wall Street ist am Donnerstag geschlossen, am Freitag folgt eine verkürzte Sitzung. Die Kitco-Auswertung nennt für die Zehnjährige 4,845 Prozent (Minus von rund 5,6 Basispunkten) und für die Zweijährige 4,633 Prozent. Für Anleger in Euro ist der Vergleich spannend: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Vormittag (09:34 Uhr MEZ) laut dpa-AFX bei 3,25 Prozent. Der Abstand zu den Treasuries liegt damit bei rund 1,60 Prozentpunkten.
Hypothekenzinsen und Treasuries
Warum folgen US-Hypothekenzinsen den Staatsanleihen?
Banken finanzieren 30-jährige Festhypotheken am Ende über Anleihen, die mit Hypotheken besichert sind, und diese Papiere werden im Vergleich zu US-Staatsanleihen bepreist. Steigt die Rendite der Zehnjährigen, verteuern sich Hypotheken meist, fällt sie, werden sie günstiger. Zwei Begriffe helfen: Die Rendite ist der effektive Jahreszins bis zur Fälligkeit, den ein Anleger beim aktuellen Kurs erhält, der Kupon dagegen der feste Zins auf den Nennwert. Der Spread ist der Abstand zwischen zwei Zinssätzen, hier zwischen Hypothekenzins und Zehnjähriger. Ein Basispunkt (Bp) entspricht 0,01 Prozentpunkten.
Rechnerisch liegt der Hypothekenzins 2,36 Prozentpunkte über der Zehnjährigen. Auffällig ist die Entwicklung der vergangenen zwei Wochen: Die Rendite der Zehnjährigen sank laut Company Chronicle von 5,15 Prozent am 13. November über 5,07 Prozent am 18. November und 4,91 Prozent am 24. November auf 4,85 Prozent am 25. November, also um rund 30 Basispunkte. Der Freddie-Mac-Satz lag dagegen am 12. November noch bei 7,11 Prozent, stieg bis zum 19. November auf 7,28 Prozent und gab erst zuletzt auf 7,21 Prozent nach. Der Abstand hat sich damit ausgeweitet, die Hypothekenzinsen hinken dem Rückgang der Staatsanleihe-Rendite also hinterher. Eine eindeutige Erklärung nennen die Quellen nicht; als Einschätzung der Redaktion kommen die Zeitverzögerung der Wochenumfrage und eine höhere Risikoprämie für hypothekenbesicherte Papiere in Betracht.
Was bedeutet 7,21 Prozent für die Monatsrate?
Ein Rechenbeispiel zeigt, was die Zinsen kosten. Bei einem Kredit über 400.000 US-Dollar mit 30 Jahren Laufzeit beträgt die Monatsrate (ohne Steuern und Versicherung) bei 7,21 Prozent rund 2.718 Dollar. Vor einem Jahr, bei 6,23 Prozent, wären es rund 2.458 Dollar gewesen, ein Plus von etwa 260 Dollar im Monat oder gut 10 Prozent. Gegenüber der Vorwoche (7,28 Prozent, rund 2.737 Dollar) sinkt die Rate um etwa 19 Dollar. Der 15-jährige Festzins gab von 6,66 auf 6,54 Prozent nach, im Vorjahr lag er bei 5,51 Prozent.
|Kennzahl
|Aktuell
|Vorwert
|Vorjahr
|Hypothek 30 Jahre fest
|7,21 %
|7,28 %
|6,23 %
|Hypothek 15 Jahre fest
|6,54 %
|6,66 %
|5,51 %
|Zehnjährige Treasury
|4,85 %
|4,91 % (24.11.)
|–
|Zweijährige Treasury
|4,63 %
|–
|–
Freddie Mac: Wochenwert, veröffentlicht am 25.11.2026 um 12:00 Uhr New Yorker Zeit. Treasury: Schlusswerte 24.11. und 25.11.2026. Bp = Basispunkte.
Quelle: Freddie Mac über TipRanks und Company Chronicle, Kitco
Fed und Inflation
Was preist der Markt für die Fed-Sitzung ein?
Der Zinsrückgang überrascht, weil die Inflationsdaten nicht entspannen. Der Kernwert der Konsumausgaben-Preise (Core-PCE) lag im Oktober bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich und damit über der Erwartung von 3,2 Prozent, die Gesamtrate bei 3,8 Prozent. Die Wirtschaft wächst kräftig: Das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals wurde laut Kitco mit 4,3 Prozent annualisiert bestätigt. Dennoch fielen die Renditen über die gesamte Kurve. Als Treiber nennen die Marktberichte den Ausverkauf bei Chip- und Techwerten, der Anleger in Staatsanleihen treibt, sowie die neuen US-Zollpläne.
Die Fed tritt am 8. und 9. Dezember zusammen. Händler setzen laut Yahoo Finance mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit auf eine Anhebung um 25 Basispunkte, Kitco nennt über 95 Prozent. Die Zielspanne liegt laut The Mortgage Reports bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Eine bereits erwartete Erhöhung steckt damit weitgehend in den Kursen. Entscheidend wird, ob die Notenbank weitere Schritte signalisiert; das ist eine Frage, die der Markt offen diskutiert, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Der nächste Wochenwert von Freddie Mac erscheint am Donnerstag, 3. Dezember. Zuvor bringt der Freitag eine verkürzte Handelssitzung, am Sonntag (29. November) kommt die OPEC+ zusammen, was über den Ölpreis die Inflationserwartungen berührt. Der zentrale Termin bleibt der Fed-Entscheid am 9. Dezember. Auch der Dollar spielt hinein: Wer in US-Staatsanleihen investiert, trägt als Euro-Anleger zusätzlich das Währungsrisiko.
Häufige Fragen zu Hypothekenzinsen und US-Staatsanleihen
Wie hoch ist der Hypothekenzins in den USA aktuell? Laut Freddie Mac liegt der Durchschnitt für 30-jährige Festhypotheken bei 7,21 Prozent (Stand 25. November 2026), für 15-jährige bei 6,54 Prozent.
Warum sinken Hypothekenzinsen, wenn die Rendite der Zehnjährigen fällt? Hypotheken werden über Anleihen finanziert, die sich an der Rendite von US-Staatsanleihen orientieren. Fällt diese, verlangen Investoren meist auch weniger für Hypothekenpapiere. Der Zusammenhang ist eng, aber zeitversetzt.
Was bedeutet das für Anleger in Deutschland? Hypothekenzinsen in den USA betreffen sie nur indirekt. Relevanter ist der Abstand zwischen US-Staatsanleihen und Bundesanleihen von rund 1,60 Prozentpunkten (4,85 zu 3,25 Prozent, unterschiedliche Stichzeiten). Er wird durch das Währungsrisiko relativiert.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember 2026.
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