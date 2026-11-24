Das US-Finanzministerium hat am Dienstag um 19 Uhr MEZ (13 Uhr in New York) fünfjährige Staatsanleihen im Volumen von 70 Milliarden Dollar versteigert – zu einer Höchstrendite von 4,719 Prozent. Das sind 12,6 Basispunkte weniger als bei der Oktober-Auktion (4,845 Prozent). Die Nachfrage war ordentlich, aber nicht außergewöhnlich: Die Gebotsquote lag bei 2,37, der Aufschlag gegenüber der Rendite vor der Auktion bei nur 0,3 Basispunkten. Auffällig ist weniger die Rendite als die Frage, wer die Anleihen genommen hat.
US-Staatsanleihen: Fünfjährige zu 4,719 Prozent versteigert, Gebotsquote 2,37 – Rendite 12,6 Basispunkte unter dem Oktober, doch weniger Indirekte: wer trägt die Zinswette?
Das US-Finanzministerium hat am Dienstag um 19 Uhr MEZ 70 Milliarden Dollar Fünfjährige zu 4,719 Prozent platziert. Die Auktion verlief solide, die Käuferstruktur hat sich aber verschoben. Was die Zahlen vor der Siebenjährigen-Auktion und den PCE-Daten bedeuten.
Treasury-Auktion
Wie lief die Auktion der fünfjährigen US-Staatsanleihen im Detail?
Zur Einordnung: Bei einer Auktion bieten Investoren auf neue Anleihen, die höchste noch bezuschlagte Rendite heißt „High Yield“. Der Tail misst, um wie viele Basispunkte diese Rendite über dem Handelspreis vor der Auktion („When Issued“) liegt. Ein großer Tail bedeutet, dass das Ministerium Zugeständnisse machen musste, um alles loszuwerden. Die Gebotsquote (Bid-to-Cover) zeigt, wie oft das angebotene Volumen gezeichnet wurde.
Nach den Daten der Marktdienste Helious und Newsquawk lag die Rendite 0,3 Basispunkte über dem Vorab-Niveau von 4,716 Prozent – ein kleiner, aber kein dramatischer Tail. Im Oktober waren es 0,4 Basispunkte, im Schnitt der letzten sechs Auktionen 0,9 Basispunkte. Die Gebotsquote von 2,37 liegt über dem Vormonat (2,33) und über dem Sechs-Auktionen-Schnitt von 2,31. Newsquawk bewertet das Ergebnis als „adequate but unremarkable“, Helious als „in line“.
|Kennzahl
|24.11.2026
|27.10.2026
|Ø 6 Auktionen
|Volumen
|70 Mrd. USD
|70 Mrd. USD
|–
|Höchstrendite
|4,719 %
|4,845 %
|4,510 %
|Tail
|0,3 Bp
|0,4 Bp
|0,9 Bp
|Gebotsquote
|2,37
|2,33
|2,31
|Indirekte Bieter
|54,3 %
|60,0 %
|61,9 %
|Direkte Bieter
|36,7 %
|29,4 %
|25,5 %
|Händler (Primary Dealer)
|9,0 %
|10,6 %
|12,6 %
Bp = Basispunkte. Durchschnitt: sechs Auktionen laut Newsquawk.
Quelle: Helious, Newsquawk (Stand 24.11.2026); Vormonat laut Newsquawk
Käuferstruktur
Warum sind weniger indirekte Bieter ein Thema?
Indirekte Bieter sind vor allem ausländische Zentralbanken und große Vermögensverwalter, die über Vermittler bieten. Ihr Anteil sank von 60,0 auf 54,3 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Schnitt von 61,9 Prozent. Dafür sprangen direkte Bieter ein – 36,7 Prozent statt 29,4 Prozent im Oktober –, und die Händler mussten mit 9,0 Prozent weniger Reste übernehmen als sonst (Schnitt 12,6 Prozent). Newsquawk liest das so, dass die Lücke bei den Indirekten von Direktbietern geschlossen wurde.
Das ist keine schlechte Nachricht: Wenn Händler weniger auf Lager nehmen müssen, ist das Angebot besser verteilt. Es zeigt aber, dass die Käuferbasis wechselt. Bei einem Volumen von 70 Milliarden Dollar je Auktion und einer Staatsverschuldung, die laut einer von uns ausgewerteten Quelle im August die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten hat, bleibt die Frage nach dem nächsten Käufer ein Dauerthema am Rentenmarkt.
Datenhinweis: Die Zahlen stammen von den Marktdiensten Helious und Newsquawk, die in allen Werten übereinstimmen. Die offizielle Ergebnismeldung des Finanzministeriums (TreasuryDirect) liegt der Redaktion zum Redaktionsschluss nicht im Wortlaut vor.
Zinswette der Fed
Was bedeutet die Fünfjährige für die Fed-Erwartungen?
Fünfjährige Anleihen gelten als Barometer für die erwartete Geldpolitik der kommenden Jahre. Mit 4,719 Prozent rentiert die Fünfjährige am Auktionstag nur knapp über der Zweijährigen vom Montag (Höchstrendite 4,700 Prozent bei einem Volumen von 69 Milliarden Dollar laut unserer Berichterstattung vom Vorabend) – die Kurve ist im kurzen und mittleren Bereich nahezu flach. Die Zehnjährige notierte am Dienstag nach Daten von Trading Economics bei rund 4,91 Prozent und damit auf einem Zwei-Wochen-Tief. Der Markt rechnet laut Trading Economics zu etwa 95 bis 97 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember; für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung bei rund 59 Prozent.
Zusätzlichen Rückenwind für Anleihen lieferten zuletzt fallende Ölpreise und schwächere Konjunkturdaten: Der US-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungs- und Industriesektor fiel im November auf 54,6 Punkte, ein Vier-Monats-Tief. New-York-Fed-Präsident John Williams sagte am Montag, die Geldpolitik müsse sich anpassen, um die Inflation „zeitnah und nachhaltig“ auf zwei Prozent zu bringen.
Termine
Was steht als Nächstes an?
Der Rest der Woche hat es in sich. Am Mittwoch (25. November) folgt die Auktion siebenjähriger Notes über 44 Milliarden Dollar (Gebotsschluss laut Terminplan 11:30 Uhr New Yorker Zeit, 17:30 Uhr MEZ). Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals und die Einkommens- und Ausgabendaten für Oktober, darunter den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Am Donnerstag bleiben die US-Märkte wegen Thanksgiving geschlossen. Die Fed tagt am 8. und 9. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zur Auktion der Fünfjährigen
Wie viel Rendite hatte die fünfjährige US-Staatsanleihe bei der Auktion? Die Höchstrendite lag am 24. November 2026 bei 4,719 Prozent, bei einem Volumen von 70 Milliarden Dollar.
Was ist ein Tail bei einer Treasury-Auktion? Der Tail ist der Abstand zwischen der höchsten bezuschlagten Rendite und der Rendite vor der Auktion. Je größer, desto schwächer die Nachfrage. Hier waren es 0,3 Basispunkte.
Wer kauft US-Staatsanleihen bei Auktionen? Primary Dealer (Banken), direkte Bieter wie große Fonds und indirekte Bieter, zu denen ausländische Zentralbanken zählen. Bei der Fünfjährigen lagen die Anteile bei 9,0, 36,7 und 54,3 Prozent.
Was bringen die PCE-Daten am Mittwoch? Sie zeigen, wie stark die Verbraucherpreise zuletzt gestiegen sind, und beeinflussen die Erwartungen an die Fed vor der Sitzung am 8. und 9. Dezember.
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