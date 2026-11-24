Zur Einordnung: Bei einer Auktion bieten Investoren auf neue Anleihen, die höchste noch bezuschlagte Rendite heißt „High Yield“. Der Tail misst, um wie viele Basispunkte diese Rendite über dem Handelspreis vor der Auktion („When Issued“) liegt. Ein großer Tail bedeutet, dass das Ministerium Zugeständnisse machen musste, um alles loszuwerden. Die Gebotsquote (Bid-to-Cover) zeigt, wie oft das angebotene Volumen gezeichnet wurde.

Nach den Daten der Marktdienste Helious und Newsquawk lag die Rendite 0,3 Basispunkte über dem Vorab-Niveau von 4,716 Prozent – ein kleiner, aber kein dramatischer Tail. Im Oktober waren es 0,4 Basispunkte, im Schnitt der letzten sechs Auktionen 0,9 Basispunkte. Die Gebotsquote von 2,37 liegt über dem Vormonat (2,33) und über dem Sechs-Auktionen-Schnitt von 2,31. Newsquawk bewertet das Ergebnis als „adequate but unremarkable“, Helious als „in line“.