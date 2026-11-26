Der US-Anleihemarkt ist am 26. November 2026 wegen Thanksgiving geschlossen; maßgeblich bleiben die Schlussstände vom Vortag. Nach Trading Economics rentierten dreißigjährige US-Staatsanleihen am 25. November bei 5,25 Prozent, zehnjährige bei 4,86 Prozent und zweijährige bei 4,65 Prozent. Die Rendite am langen Ende liegt damit mehr als 5 Prozent – obwohl die Kurse am Mittwoch als sicherer Hafen gefragt waren. Die Angaben zur Zehnjährigen weichen je nach Quelle ab; wir verwenden den Tabellenwert.
US-Staatsanleihen: Dreißigjährige bei 5,25 Prozent, Kern-PCE bei 3,3 Prozent und neue Zölle – wer verlangt die Prämie am langen Ende?
Zum Thanksgiving ruht der US-Anleihemarkt. Der letzte Stand vom 25. November zeigt Renditen von 4,65 Prozent bei Zweijährigen und 5,25 Prozent bei Dreißigjährigen. Was die Kurve über Fed, Inflation und Zölle verrät.
Die Kurve
Wie sieht die US-Zinskurve nach dem Super-Mittwoch aus?
Zwischen Zwei- und Zehnjährigen liegen rechnerisch rund 21 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjährigen rund 60 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Kurve ist damit flach, aber positiv: Wer länger bindet, bekommt mehr Zins, wenn auch nicht viel mehr. Zwanzigjährige Treasuries rentierten bei 5,30 Prozent und damit sogar etwas über den Dreißigjährigen. Inflationsgeschützte zehnjährige Anleihen (TIPS) lagen bei 2,72 Prozent Realrendite, also dem Zins abzüglich der erwarteten Inflation.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung am Tag
|2 Jahre
|4,65 %
|−4,5 Bp
|10 Jahre
|4,86 %
|−6,8 Bp
|30 Jahre
|5,25 %
|−7,3 Bp
|20 Jahre
|5,30 %
|–
Schlussstand 25.11.2026 nach Trading Economics, ohne Uhrzeitangabe; Abstände eigene Berechnung aus gerundeten Werten.
Quelle: Trading Economics
Inflation und Fed
Was bedeutet die Kern-PCE von 3,3 Prozent für die Fed?
Die Kern-PCE-Inflation, die bevorzugte Preismessgröße der Fed ohne Energie und Nahrungsmittel, stieg nach Trading Economics stärker als erwartet auf 3,3 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt wurde kräftig auf 4,3 Prozent hochrevidiert. Hohe Inflation und starkes Wachstum sprechen für höhere Zinsen. Nach Trading Economics preist der Markt für den 9. Dezember mit rund 96 Prozent eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte ein, IG nannte 98 Prozent. Steigende Leitzinsen drücken tendenziell die Kurse bereits ausgegebener Anleihen. aktiencheck.de gibt keine Zins- oder Renditeprognose ab.
Dass die Renditen am Mittwoch trotzdem fielen, lag nach Trading Economics an der Risikoscheu: Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms und neue Zölle gegen 14 Handelspartner, darunter China und die EU, trieben Anleger in Staatsanleihen.
Das große Bild
Warum rentieren lange Treasuries über 5 Prozent?
Das lange Ende preist drei Dinge ein: erstens die Inflationserwartung, zweitens die Menge an Staatsanleihen, die der US-Haushalt auf den Markt bringt, und drittens die Unsicherheit über Zölle und Politik. Die zusätzliche Rendite, die Anleger für diese Risiken verlangen, heißt Laufzeitprämie. Sie ist nicht direkt beobachtbar, sondern wird aus Modellen geschätzt. Für Euro-Anleger kommt das Währungsrisiko hinzu, denn Treasuries notieren in Dollar.
Handelsschluss am 27. November
Der US-Anleihemarkt gilt am Freitag laut SIFMA nur bis zum vorzeitigen Schluss.
Fed-Sitzung 8. und 9. Dezember
Die Zinsentscheidung fällt am 9. Dezember.
US-Inflationsdaten am 10. Dezember
Die November-Verbraucherpreise setzen den nächsten Impuls.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite dreißigjähriger US-Staatsanleihen? Nach Trading Economics 5,25 Prozent am 25. November 2026.
Ist der US-Anleihemarkt heute geöffnet? Nein, am 26. November ist wegen Thanksgiving geschlossen.
Was bedeutet Kern-PCE? Der Preisindex der privaten Konsumausgaben ohne Energie und Nahrungsmittel, die bevorzugte Inflationsmessgröße der Fed.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe, die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.