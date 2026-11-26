Zwischen Zwei- und Zehnjährigen liegen rechnerisch rund 21 Basispunkte, zwischen Zwei- und Dreißigjährigen rund 60 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Kurve ist damit flach, aber positiv: Wer länger bindet, bekommt mehr Zins, wenn auch nicht viel mehr. Zwanzigjährige Treasuries rentierten bei 5,30 Prozent und damit sogar etwas über den Dreißigjährigen. Inflationsgeschützte zehnjährige Anleihen (TIPS) lagen bei 2,72 Prozent Realrendite, also dem Zins abzüglich der erwarteten Inflation.