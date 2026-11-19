Die US-Staatsanleihen hatten eine harte Woche: In der Refunding-Woche vom 9. bis 13. November stiegen die Renditen der zehnjährigen Treasury um 29 Basispunkte auf 5,15 Prozent und die der 30-jährigen um 21 Basispunkte auf 5,47 Prozent (Wolf Street, 14.11.2026). Die 30-Jahres-Auktion am Donnerstag, 12. November, brachte 5,441 Prozent bei einem Bid-to-Cover von 2,36, schwächer als im Oktober mit 2,54. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Die Renditen sind Schlussstände, Uhrzeiten nennen die Quellen nicht; die Zahlen sind eine Woche alt, spätere Kurse sind nicht Teil dieser Auswertung.
US-Staatsanleihen: 30-Jahres-Auktion bei 5,441 Prozent, Nachfrage unter dem Schnitt, Zehnjährige bei 5,15 Prozent - Wie viel Appetit bleibt für lange Treasuries?
In der Refunding-Woche vom 9. bis 13. November brachte das US-Finanzministerium 3-, 10- und 30-jährige Papiere an den Markt: Die 30-Jahres-Auktion lag bei 5,441 Prozent, der Bid-to-Cover bei 2,36 nach 2,54 im Oktober. Was sagt das über die Nachfrage nach langen US-Staatsanleihen?
Die Auktionen
Wie liefen die Treasury-Auktionen der Refunding-Woche?
|Auktion
|Datum
|Rendite
|Bid-to-Cover
|3-jährige Note
|9.11.2026
|4,627%
|2,53
|10-jährige Note
|10.11.2026
|5,020%
|2,46
|30-jährige Anleihe
|12.11.2026
|5,441%
|2,36
Angaben zu Volumina weichen zwischen den Quellen ab und werden deshalb nicht genannt. Bid-to-Cover = Gebote geteilt durch Zuteilung.
Quelle: hererockhill.com (Nachdruck mergermonday.com), 13.11.2026; Wolf Street, 14.11.2026
Beim 30-Jahres-Papier lag die Rendite laut hererockhill rund 0,4 Basispunkte über dem Niveau kurz vor der Auktion, ein kleiner Tail. Gemeint ist: Der Zuschlag fiel etwas schlechter aus als vom Markt erwartet. Der Bid-to-Cover von 2,36 liegt unter dem Schnitt der letzten sechs Auktionen von 2,44. Die indirekten Bieter, darunter ausländische Zentralbanken und Fonds, erhielten 68,1 Prozent nach 72,3 Prozent im Oktober, die Primary Dealer, die Banken, die Reste übernehmen müssen, 11,4 Prozent nach 6,8 Prozent. Der Artikel deutet das als schwächere Endnachfrage. Im Oktober lag die Auktionsrendite noch bei 5,618 Prozent.
Insgesamt schätzt Wolf Street das Angebot der Woche auf 766 Milliarden Dollar in neun Auktionen, überwiegend kurzlaufende T-Bills.
Warum steigen die Renditen am langen Ende?
Haupttreiber ist die Geldpolitik. Fed-Gouverneur Waller sagte laut Wolf Street, die Schwelle für eine Präferenz von 50 Basispunkten Zinserhöhung im Dezember sei durch den Anstieg der Kerninflation (+0,30 Prozent im Monatsvergleich) erreicht. Der Leitzins lag im Oktober bei 3,75 bis 4 Prozent, die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember 2026. Die zweijährige Rendite von 4,88 Prozent liegt rund 100 Basispunkte über dem aus den Daten abgeleiteten Tagesgeldsatz von etwa 3,88 Prozent (eigene Ableitung aus Wolf Street), der Markt rechnet also mit mehreren Erhöhungen.
Die Zinskurve ist der Verlauf der Renditen über die Laufzeiten: 4,88 Prozent bei zwei, 5,15 bei zehn und 5,47 Prozent bei 30 Jahren. Der Abstand zwischen Zwei- und Dreißigjährigen betrug damit 59 Basispunkte. Wer lange bindet, bekommt mehr Rendite, trägt aber das größere Kursrisiko: Die Duration der 30-jährigen Anleihe macht sie sehr zinsempfindlich.
Was bedeutet das für Anleger?
Hohe Renditen sind für Neukäufer attraktiv, für Halter bestehender Anleihen bedeuten sie Kursverluste. Das betrifft auch Anleihe-ETFs mit langen Laufzeiten, etwa den iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Für Euro-Anleger kommt ein Währungsrisiko hinzu. Für den US-Haushalt bedeuten höhere Renditen höhere Zinskosten, für Hypothekenzinsen und Aktien mit hoher Bewertung einen Gegenwind.
Welche Termine sind wichtig?
Die Fed-Sitzung folgt am 8. und 9. Dezember. Dazu kommen die laufenden Inflationsdaten und die nächsten Auktionen des US-Finanzministeriums. Die 20-Jahres-Auktion fand in der Woche nach der Refunding-Woche statt und ist nicht Teil dieser Auswertung.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Was bedeutet Bid-to-Cover? Das Verhältnis der Gebote zum Zuteilungsvolumen; ein höherer Wert steht für mehr Nachfrage.
Was ist die Rendite der 10-jährigen Treasury? 5,15 Prozent zum Schluss am 13. November 2026 laut Wolf Street.
Warum steigen US-Renditen vor der Fed-Sitzung? Weil der Markt Zinserhöhungen einpreist, nachdem die Kerninflation stieg.
Was ist ein Tail bei einer Auktion? Die Auktionsrendite liegt über dem Marktniveau vor der Auktion.
Hinweis: Quellen weichen bei den Auktionsvolumina voneinander ab; diese sind hier nicht genannt.
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