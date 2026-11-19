Beim 30-Jahres-Papier lag die Rendite laut hererockhill rund 0,4 Basispunkte über dem Niveau kurz vor der Auktion, ein kleiner Tail. Gemeint ist: Der Zuschlag fiel etwas schlechter aus als vom Markt erwartet. Der Bid-to-Cover von 2,36 liegt unter dem Schnitt der letzten sechs Auktionen von 2,44. Die indirekten Bieter, darunter ausländische Zentralbanken und Fonds, erhielten 68,1 Prozent nach 72,3 Prozent im Oktober, die Primary Dealer, die Banken, die Reste übernehmen müssen, 11,4 Prozent nach 6,8 Prozent. Der Artikel deutet das als schwächere Endnachfrage. Im Oktober lag die Auktionsrendite noch bei 5,618 Prozent.

Insgesamt schätzt Wolf Street das Angebot der Woche auf 766 Milliarden Dollar in neun Auktionen, überwiegend kurzlaufende T-Bills.