Die Wall Street erlebt einen Ausverkauf – und US-Staatsanleihen profitieren nicht davon. Die Rendite der 30-jährigen Treasury lag laut CNBC am Dienstag um 03:23 Uhr New Yorker Zeit (09:23 Uhr MEZ) bei 5,472 Prozent und damit leicht höher, die 20-jährige notierte laut Tradeweb-Daten bei 5,51 Prozent. Und das, obwohl der S&P 500 am Montag um 1,9 Prozent und die Nasdaq um 2,5 Prozent fielen. Der klassische Reflex – Aktien runter, Anleihen rauf – funktioniert am langen Ende der Zinskurve gerade nicht.
US-Staatsanleihen: 30-jährige Rendite bei 5,47 Prozent, der sichere Hafen wankt im KI-Ausverkauf – besteht die 20-Jahres-Auktion den Härtetest?
Aktien fallen, und trotzdem flüchten Anleger nicht in US-Treasuries: Das lange Ende rentiert nahe 5,5 Prozent, die jüngsten Auktionen liefen schwach. Vor den Nvidia-Zahlen, den US-Einzelhandelsumsätzen und der 20-jährigen Auktion am Mittwoch steht der Rentenmarkt vor einer Bewährungsprobe.
Steckbrief
- Fed-Leitzinsspanne
- 3,75–4,00 %
- Zinserhöhung 9.12. eingepreist
- rund 96 %
- Auktion 20-jährige Anleihe
- Mi., 18.11., 16 Mrd. $
- Auktion 10-jährige TIPS
- Do., 19.11., 19 Mrd. $
- Zinskurve 2/10 Jahre
- rund +31 Bp.
Stand: 17.11.2026, US Treasury, CME FedWatch, Federal Reserve
Der Befund
Warum fliehen Anleger im Aktien-Crash nicht in US-Treasuries?
Normalerweise sind US-Staatsanleihen der sichere Hafen, wenn Aktien einbrechen. In dieser Woche zeigen sie sich eher als Teil des Problems.
Laut Trading Economics verkauften Fonds während der Abwicklung von KI-Aktienpositionen auch Anleihen, um Liquidität zu beschaffen. Hinzu kommt der Grund, der die Renditen seit Wochen treibt: Die Inflation. Die US-Verbraucher- und Erzeugerpreise für Oktober fielen heiß aus, die zehnjährige Rendite stieg in der vergangenen Woche um rund 30 Basispunkte – der stärkste Wochenanstieg seit April 2025. Am Montag schloss sie bei 5,131 Prozent, am Dienstagmorgen lag sie bei 5,118 Prozent.
Die Notenbank verstärkt den Druck. Die Fed hat ihre Leitzinsspanne im September auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, und laut CME FedWatch ist eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte beim Zinsentscheid am 9. Dezember zu rund 96 Prozent eingepreist. Fed-Chef Kevin Warsh skizzierte am Montag in San Francisco Szenarien, in denen KI die Erwartungen auch enttäuschen könnte – ausdrücklich als Illustration, nicht als Prognose.
Die Nachfrage
Wie schwach liefen die jüngsten Treasury-Auktionen?
Das wichtigste Signal liefern die Auktionen des US-Finanzministeriums. Bei der jüngsten Quartalsrefinanzierung lagen die Bid-to-Cover-Quoten – das Verhältnis aus Geboten und zugeteiltem Volumen – laut einer Auswertung des Finanzblogs Le Private Banker bei allen drei Laufzeiten unter dem Durchschnitt: dreijährige Notes 2,53 bei 4,627 Prozent, zehnjährige 2,46 bei 5,020 Prozent, 30-jährige Bonds 2,36 bei 5,441 Prozent. Weniger Gebote pro verkauftem Dollar bedeuten: Der Staat muss mehr Rendite bieten, um sein Angebot loszuwerden.
Genau hier setzt die Woche an. Am Mittwoch um 19 Uhr MEZ versteigert das US-Finanzministerium laut vorläufigem Auktionskalender 20-jährige Anleihen über 16 Milliarden Dollar, am Donnerstag folgen inflationsgeschützte zehnjährige TIPS über 19 Milliarden Dollar. Die 20-jährige Laufzeit gilt als Nischensegment mit vergleichsweise wenig Liquidität – und damit als empfindlicher Test für die Aufnahmefähigkeit des Marktes.
|Laufzeit
|Rendite 17.11. früh
|Schluss 16.11.
|3 Monate
|4,11 %
|–
|2 Jahre
|4,81 %
|4,83 %
|5 Jahre
|4,92 %
|–
|10 Jahre
|5,12 %
|5,13 %
|20 Jahre
|5,51 %
|–
|30 Jahre
|5,47 %
|5,48 %
Quelle: CNBC (17.11., 03:23 Uhr NY); Dow Jones/Tradeweb (03:50 Uhr NY); Schlussstände 16.11. lt. CNBC
Auffällig: Die 20-jährige rentiert über der 30-jährigen – ein bekanntes Muster, das die geringere Nachfrage nach dieser Laufzeit widerspiegelt. Die Zinskurve zwischen zwei und zehn Jahren ist mit rund 31 Basispunkten positiv geneigt. Die Laufzeitprämie – der Aufschlag, den Anleger für das Risiko langer Bindung verlangen – lag nach dem Modell der Fed am 6. November bei 0,87 Prozentpunkten, nachdem sie im Herbst zeitweise rund 1,1 Prozentpunkte erreicht hatte.
Das große Bild
Was bedeuten 5,5 Prozent am langen Ende für Aktien, Dollar und Hypotheken?
Hohe lange Renditen sind der Maßstab, an dem sich alle anderen Anlagen messen lassen müssen. Wenn eine 20-jährige Staatsanleihe mehr als 5,5 Prozent abwirft, wird es für hoch bewertete Wachstumsaktien schwerer, ihre Bewertung zu rechtfertigen – ein Zusammenhang, der den KI-Ausverkauf mitprägt. Für US-Hauskäufer bedeuten steigende lange Renditen höhere Hypothekenzinsen, für Unternehmen teurere Refinanzierung.
Gold verlor laut Saxo am Montag bis auf ein 13-Monats-Tief von 3.832 Dollar, der Euro notierte am Dienstagmorgen bei rund 1,10 Dollar. Für Anleger im Euroraum kommt bei US-Treasuries stets das Währungsrisiko hinzu: Ein schwächerer Dollar kann den Renditevorsprung gegenüber Bundesanleihen teilweise oder vollständig aufzehren.
Der Fahrplan
US-Staatsanleihen: Welche Termine entscheiden jetzt über die Renditen?
FAQ zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen? Laut CNBC lag sie am 17. November 2026 um 03:23 Uhr New Yorker Zeit bei 5,472 Prozent, die zehnjährige bei 5,118 Prozent.
Warum steigen US-Renditen trotz fallender Aktienkurse? Heiße Inflationsdaten, eine Fed im Zinserhöhungsmodus, ein hohes Angebot an Staatsanleihen und Verkäufe von Fonds, die Liquidität benötigen, überlagern die übliche Fluchtbewegung.
Was ist eine Bid-to-Cover-Quote? Sie setzt die Gebote bei einer Auktion ins Verhältnis zum zugeteilten Volumen. Eine niedrige Quote signalisiert schwache Nachfrage.
Wann wird die nächste 20-jährige US-Anleihe versteigert? Am Mittwoch, 18. November 2026, um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ), Volumen 16 Milliarden Dollar.
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