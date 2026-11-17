Hohe lange Renditen sind der Maßstab, an dem sich alle anderen Anlagen messen lassen müssen. Wenn eine 20-jährige Staatsanleihe mehr als 5,5 Prozent abwirft, wird es für hoch bewertete Wachstumsaktien schwerer, ihre Bewertung zu rechtfertigen – ein Zusammenhang, der den KI-Ausverkauf mitprägt. Für US-Hauskäufer bedeuten steigende lange Renditen höhere Hypothekenzinsen, für Unternehmen teurere Refinanzierung.

Gold verlor laut Saxo am Montag bis auf ein 13-Monats-Tief von 3.832 Dollar, der Euro notierte am Dienstagmorgen bei rund 1,10 Dollar. Für Anleger im Euroraum kommt bei US-Treasuries stets das Währungsrisiko hinzu: Ein schwächerer Dollar kann den Renditevorsprung gegenüber Bundesanleihen teilweise oder vollständig aufzehren.