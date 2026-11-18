Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist zu einem Dauergast oberhalb von 5 Prozent geworden: Am 17. November schloss sie bei 5,10 Prozent, den vierten Handelstag in Folge über der Marke, die zwischen 2008 und 2025 nie überschritten wurde. Am Mittwochmorgen lag sie laut TokenPost bei 5,092 Prozent, ein Basispunkt weniger als am Vortag.
US-Staatsanleihen: 27 Handelstage über 5 Prozent – zwei weitere, und 2026 stellt die Rekordserie von 2007 ein – was heißt das für Anleger?
Die zehnjährige US-Staatsanleihe schloss am 17. November bei 5,10 Prozent den vierten Handelstag in Folge über der 5-Prozent-Marke. Nach Zählung von 24/7 Wall St kommt 2026 auf 27 solcher Tage, 2007 waren es 29. Heute Abend stehen die 20-jährige Auktion und das Fed-Protokoll an.
Nach Zählung von 24/7 Wall St (Stand 18. November 2026, 15:52 Uhr MEZ) gab es in diesem Jahr bereits 27 Handelstage mit einem Schluss über 5 Prozent. In der bisher längsten vergleichbaren Phase von 2007 waren es 29 Tage. Schließt die Zehnjährige heute und morgen erneut darüber, wäre der Wert von 2007 laut dieser Quelle eingestellt. Das ist eine Zählung der genannten Quelle, die von der Redaktion nicht unabhängig geprüft werden konnte.
Rendite, Kupon, Kurs
Was bedeutet die 5-Prozent-Marke für US-Staatsanleihen und ihre Anleger?
Die Rendite ist die effektive Verzinsung, wenn man eine Anleihe zum aktuellen Kurs bis zum Laufzeitende hält. Sie steigt, wenn der Kurs der Anleihe fällt. Der Kupon dagegen ist die feste Zinszahlung, die bei der Emission vereinbart wurde. Wer eine bereits laufende Treasury kauft, bekommt deshalb nicht den Kupon als Rendite, sondern die aktuelle Marktrendite.
Je länger die Restlaufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Zinsänderungen. Diese Empfindlichkeit heißt Duration. Der Langläufer-ETF TLT verlor laut 24/7 Wall St in der vergangenen Woche 1,64 Prozent und liegt im Jahr 2026 mit 5,15 Prozent im Minus. Am 17. November stieg er um 0,21 Prozent auf 79,55 US-Dollar.
|Laufzeit
|Rendite
|Stand
|2 Jahre
|4,79 %
|18.11., ca. 10:44 Uhr MEZ (TokenPost)
|10 Jahre
|5,09 %
|18.11., ca. 10:44 Uhr MEZ (TokenPost), Schluss 17.11.: 5,10 %
|20 Jahre
|5,50 %
|Schluss 17.11. (24/7 Wall St)
|30 Jahre
|5,44 %
|18.11., ca. 10:44 Uhr MEZ (TokenPost), Schluss 17.11.: 5,46 %
Die Werte stammen aus verschiedenen Quellen und Zeitpunkten und sind nicht exakt vergleichbar. 1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte.
Quelle: 24/7 Wall St (18.11.2026, 15:52 Uhr MEZ), TokenPost (18.11.2026, 10:44 Uhr MEZ)
Warum steigen die Renditen von US-Staatsanleihen trotz Abverkauf an den Aktienmärkten?
Auffällig ist, dass die Renditen hoch bleiben, obwohl KI-Aktien zuletzt Verluste hinnahmen. Nach der Darstellung von 24/7 Wall St flüchteten Anleger bei diesen Kursverlusten nicht in Staatsanleihen, eine Mischung aus Aktien und Anleihen bot damit keinen Puffer. Das passt zu einem Umfeld, in dem nicht Konjunktursorgen, sondern Inflation und Zinserwartungen den Ton angeben.
Die Zinsseite liefert dafür die Zutaten. Die Fed hielt den Leitzins bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent, allerdings mit 10 zu 2 Stimmen: Lisa Cook und Beth Hammack votierten laut TokenPost für eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Die Märkte rechnen mit mehr als 95 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung im Dezember. Die Einzelhandelsumsätze im Oktober (ohne Tankstellen und Autos) legten um 0,6 Prozent zu, erwartet waren 0,4 Prozent.
Was kommt heute Abend: Auktion und Fed-Protokoll?
Zwei Termine stehen im Fokus. Um 19:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr in New York) endet die Auktion von 16 Milliarden US-Dollar 20-jähriger Anleihen. Als Vergleichsmarke nennt 24/7 Wall St die Oktober-Auktion mit einer Rendite von 5,469 Prozent. Die 30-jährige Auktion vom 12. November über 25 Milliarden US-Dollar lag bei 5,441 Prozent, die Bid-to-Cover-Quote betrug 2,36. Diese Kennzahl zeigt, wie oft das Gebotsvolumen das Angebot übersteigt.
Um 20:00 Uhr MEZ (14:00 Uhr in New York) veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Es zeigt, wie breit der Wunsch nach einer Zinsanhebung im Ausschuss war. Der St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem sagte laut 24/7 Wall St, die Wirtschaft brauche wohl mehrere weitere Zinserhöhungen vor dem Frühjahr 2027. Das ist eine Aussage Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Wie wirkt die 5-Prozent-Rendite auf Aktien, Gold und Immobilien?
Hohe Staatsanleiherenditen verschieben die Vergleichsmaßstäbe. Dividendenrenditen und Gewinnerwartungen von Aktien messen sich an einem risikoarmen Zins von gut 5 Prozent, und Gold als zinsloses Metall steht im Wettbewerb mit einer verzinsten Alternative. Bei Immobilien wirkt der Bauzins: 24/7 Wall St nennt für den 30-jährigen Festzins einen Durchschnitt von 7,48 Prozent (Quelle mortgagenewsdaily, von der Redaktion nicht geprüft). Für den Euroraum gilt zusätzlich: Die Renditen der Bundesanleihen sind deutlich niedriger, der Abstand der Zehnjährigen zur US-Rendite liegt nach den aktuellen Werten bei rund 175 Basispunkten (US-Rendite 5,09 Prozent, Bund 3,35 Prozent).
Welche Fragen beschäftigen Leser zu US-Staatsanleihen?
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe aktuell? Am 17. November schloss sie bei 5,10 Prozent, am Morgen des 18. November lag sie laut TokenPost bei 5,092 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon bei Anleihen? Der Kupon ist die feste Zinszahlung auf den Nennwert, die Rendite die effektive Verzinsung beim aktuellen Kurs.
Warum stehen US-Staatsanleihen unter Druck? Als Gründe werden Inflationsdaten, solide Konjunkturzahlen und die Erwartung weiterer Fed-Zinserhöhungen genannt, so die zitierten Quellen.
Welche Risiken haben US-Staatsanleihen für Anleger aus dem Euroraum? Zinsänderungsrisiko, Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar und bei langen Laufzeiten ein höheres Kursrisiko.
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