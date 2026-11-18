Die Rendite ist die effektive Verzinsung, wenn man eine Anleihe zum aktuellen Kurs bis zum Laufzeitende hält. Sie steigt, wenn der Kurs der Anleihe fällt. Der Kupon dagegen ist die feste Zinszahlung, die bei der Emission vereinbart wurde. Wer eine bereits laufende Treasury kauft, bekommt deshalb nicht den Kupon als Rendite, sondern die aktuelle Marktrendite.

Je länger die Restlaufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Zinsänderungen. Diese Empfindlichkeit heißt Duration. Der Langläufer-ETF TLT verlor laut 24/7 Wall St in der vergangenen Woche 1,64 Prozent und liegt im Jahr 2026 mit 5,15 Prozent im Minus. Am 17. November stieg er um 0,21 Prozent auf 79,55 US-Dollar.