Die 20-Jahres-Auktion des US-Finanzministeriums ist am Mittwochabend ohne Überraschung über die Bühne gegangen: 16 Milliarden Dollar neue US-Staatsanleihen mit 20 Jahren Laufzeit fanden Abnehmer zu einer Höchstrendite von 5,459 Prozent. Das Bid-to-Cover-Verhältnis lag bei 2,63. Die Datenanbieter Helious und RTTNews werten das Ergebnis übereinstimmend als im Rahmen der Erwartungen, RTTNews spricht von durchschnittlicher Nachfrage (Meldungen vom 18. November, 19:04 und 19:06 Uhr MEZ).
US-Staatsanleihen: 20-Jahres-Auktion bei 5,459 Prozent, Nachfrage im Schnitt – wie viel Appetit hat Wall Street noch auf lange Treasuries?
Das US-Finanzministerium hat am Mittwoch 16 Milliarden Dollar in 20-jährigen US-Staatsanleihen zu 5,459 Prozent versteigert. Das Bid-to-Cover-Verhältnis lag bei 2,63 und damit im Schnitt der letzten Auktionen. Was das Ergebnis für die Rendite von US-Staatsanleihen, die Fed und Anleger bedeutet.
Für Anleger ist das mehr als eine Randnotiz. Wenn der Staat lange Anleihen verkauft, zeigt sich in Echtzeit, welchen Preis der Markt für Staatsschulden verlangt. Bei Renditen über 5 Prozent und einer Fed, die weitere Zinserhöhungen vorbereitet, ist jede Auktion ein Stimmungstest für den gesamten Anleihemarkt.
Das Ergebnis
Wie lief die 20-Jahres-Auktion im Detail?
|Kennzahl
|18.11.2026
|Vormonat
|Volumen
|16 Mrd. $
|13 Mrd. $
|Höchstrendite
|5,459 %
|5,469 %
|Bid-to-Cover
|2,63
|2,73
|Indirekte Bieter
|60,2 %
|–
|Direkte Bieter
|26,7 %
|–
|Händler (Dealer)
|13,1 %
|–
Vormonatswerte laut RTTNews. 1 Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte.
Quelle: RTTNews (18.11.2026, 13:06 Uhr New Yorker Zeit); Helious (18.11.2026, 18:04 UTC)
Die Rendite lag damit rund einen Basispunkt unter dem Wert der Vormonatsauktion, obwohl das Angebot von 13 auf 16 Milliarden Dollar stieg. Das Bid-to-Cover-Verhältnis sank von 2,73 auf 2,63; laut RTTNews liegt der Durchschnitt der zehn vorherigen Auktionen bei 2,64. Das Verhältnis ist die Summe aller Gebote geteilt durch das angebotene Volumen: Bei 2,63 lagen also Gebote für das gut 2,6-Fache des Angebots vor. Indirekte Bieter, dazu zählen vor allem ausländische Zentralbanken und Fonds, nahmen 60,2 Prozent. Helious nennt als Vergleichswert 63,7 Prozent. Die Händler, die übrig gebliebene Mengen übernehmen müssen, erhielten 13,1 Prozent, im Vergleich zu 12,0 Prozent im Schnitt. Ein Ergebnis ohne Ausreißer, aber mit etwas weniger Auslandsnachfrage als üblich.
Der Vergleich
Warum sind die Auktionen der Vorwochen so wichtig?
Der Markt schaut seit Tagen genau auf die Auktionsserie. Nach Angaben von Babypips lag die Zehnjahres-Auktion am 10. November über 42 Milliarden Dollar bei 5,020 Prozent mit einem Bid-to-Cover von 2,46 nach 2,77 im Vormonat. Die Dreißigjahres-Auktion über 25 Milliarden Dollar endete laut derselben Quelle bei 5,441 Prozent. Im Vergleich dazu ist die Nachfrage bei den Zwanzigjährigen mit 2,63 robuster ausgefallen als bei den Zehnjährigen. Babypips führt den Renditeanstieg der Vorwoche vermutlich auf einen heißen Inflationsbericht und hawkische Fed-Reden zurück; das ist eine Vermutung der Quelle, kein Beleg.
Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Mittwoch gegen 16:08 Uhr MEZ bei 5,08 Prozent (Milano Finanza). Zum Zeitpunkt der Auktion lag der Renditeabstand zwischen Zwanzig- und Zehnjährigen damit bei grob 38 Basispunkten; dieser Abstand ist ein Rechenwert der Redaktion aus Werten verschiedener Zeitpunkte.
Die Fed
Was bedeutet die Auktion für die Fed-Entscheidung im Dezember?
Um 20:00 Uhr MEZ folgte das Protokoll der Oktobersitzung der Fed. Nach LSEG-Daten, zitiert von Milano Finanza, preist der Markt für die Sitzung am 9. Dezember mit 98 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Die Leitzinsspanne liegt bei 3,75 bis 4,0 Prozent. Eine Auktion mit stabiler Nachfrage nimmt dem Markt eine Sorge: dass der Staat für seine Schulden plötzlich deutlich mehr zahlen muss, ohne dass die Fed etwas tut. Ob die Erhöhungen ausreichen, ist offen; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das große Bild
Was heißt das für Aktien, Dollar und Immobilien?
Die Rendite zwanzigjähriger Anleihen dient als Referenz für lange Finanzierungen. Wer Staatsanleihen mit über 5 Prozent bekommt, verlangt von Aktien eine höhere Risikoprämie; das belastet vor allem Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Der Dollar profitiert tendenziell von hohen US-Renditen, was die Importpreise in anderen Währungsräumen verteuert. Für Immobilien- und Baufinanzierungen sind lange Zinsen der Taktgeber. Wie stark die Effekte im Einzelfall ausfallen, hängt von der Lage ab.
Termine
Was ist jetzt wichtig?
Das Fed-Protokoll vom Mittwochabend und die Reaktion der Märkte am Donnerstag.
Die Fed-Sitzung am 9. Dezember (Zinsentscheid).
Die nächsten Auktionen des US-Finanzministeriums.
Die US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten der kommenden Wochen.
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch war die Rendite der 20-Jahres-Auktion am 18. November 2026? 5,459 Prozent bei einem Volumen von 16 Milliarden Dollar (RTTNews, Helious).
Was bedeutet Bid-to-Cover? Das Verhältnis aus Geboten und angebotenem Volumen. Je höher, desto größer die Nachfrage. Am Mittwoch lag es bei 2,63.
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen? Am 18. November gegen 16:08 Uhr MEZ rund 5,08 Prozent (Milano Finanza).
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