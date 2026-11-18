Der Markt schaut seit Tagen genau auf die Auktionsserie. Nach Angaben von Babypips lag die Zehnjahres-Auktion am 10. November über 42 Milliarden Dollar bei 5,020 Prozent mit einem Bid-to-Cover von 2,46 nach 2,77 im Vormonat. Die Dreißigjahres-Auktion über 25 Milliarden Dollar endete laut derselben Quelle bei 5,441 Prozent. Im Vergleich dazu ist die Nachfrage bei den Zwanzigjährigen mit 2,63 robuster ausgefallen als bei den Zehnjährigen. Babypips führt den Renditeanstieg der Vorwoche vermutlich auf einen heißen Inflationsbericht und hawkische Fed-Reden zurück; das ist eine Vermutung der Quelle, kein Beleg.

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am Mittwoch gegen 16:08 Uhr MEZ bei 5,08 Prozent (Milano Finanza). Zum Zeitpunkt der Auktion lag der Renditeabstand zwischen Zwanzig- und Zehnjährigen damit bei grob 38 Basispunkten; dieser Abstand ist ein Rechenwert der Redaktion aus Werten verschiedener Zeitpunkte.