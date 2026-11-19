Die drei Auktionen binnen weniger Tage zeigen, wie hoch der Preis für Amerikas Schulden geworden ist. Nach dem Babypips-Bericht stieg die Rendite zehnjähriger Treasuries binnen einer Woche von rund 4,86 auf 5,14 Prozent; am 7. Oktober erreichte sie 5,36 Prozent, den höchsten Stand seit 2002. Die 30-jährige Anleihe verfehlte bei ihrer Auktion die Erwartung leicht (Aufschlag von rund 0,4 Basispunkten). Dass die 20-Jährige mit 5,459 Prozent sogar knapp über dem 30-Jahres-Ergebnis liegt, deutet auf eine sehr flache Kurve am langen Ende hin, wenn auch bei Terminen, die sechs Tage auseinanderliegen.

Der Treiber ist breit: Die Märkte halten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember laut dpa-AFX für sicher, steigende Ölpreise und neue Spannungen am Persischen Golf stützen die Inflationserwartungen. Die Fed-Sitzung findet nach Terminübersicht dieser Redaktion am 9. Dezember statt. Für Anleger heißt das: Je mehr Staatspapiere platziert werden müssen, desto mehr hängt die Rendite von der Bereitschaft der Käufer ab, Laufzeitrisiko zu tragen. Für Aktien bedeuten hohe Anleiherenditen eine Konkurrenz um Kapital, für den Dollar und für Euro-Anleger zusätzlich Währungseffekte.