Die US-Staatsanleihen mit 20 Jahren Laufzeit haben ihre Auktion bestanden, aber ohne Glanz: Das US-Finanzministerium verkaufte am 18. November 16 Milliarden Dollar zu einer Höchstrendite von 5,459 Prozent, ein Basispunkt weniger als bei der Vorauktion. Das Verhältnis von Geboten zu Zuteilung, die Bid-to-Cover-Ratio, lag mit 2,63 knapp unter dem Zehn-Auktionen-Schnitt von 2,64. Einen Tag später rentierte die zehnjährige Treasury bei 5,08 Prozent (17:48 Uhr MEZ, dpa-AFX).
US-Staatsanleihen: 20-Jahres-Auktion bei 5,459 Prozent, Bid-to-Cover 2,63 – wer kauft Amerikas langfristige Schulden?
Das US-Finanzministerium hat am 18. November 16 Milliarden Dollar 20-jährige Staatsanleihen zu 5,459 Prozent verkauft, die Nachfrage lag im Durchschnitt. Was die Auktionsserie mit zehn-, zwanzig- und dreißigjährigen Treasuries über Angebot, Käufer und Renditen über 5 Prozent verrät.
Steckbrief
- Papier
- 20-jährige US-Staatsanleihe (Treasury Bond)
- Volumen
- 16 Mrd. USD
- Auktionstermin
- 18.11.2026
- Zuteilung zur Höchstrendite
- 70,87 % der Gebote
- Händlerquote
- rund 13,1 % (rechnerisch aus den Bieteranteilen)
Stand: 19.11.2026, Auktionsdaten laut Presseberichten; Primärdaten des US-Finanzministeriums nicht geprüft
Die Auktion
Wie lief die 20-Jahres-Auktion der US-Staatsanleihen?
Durchschnittliche Nachfrage, kaum Bewegung bei der Rendite: Die Auktion zeigt einen Markt, der große Mengen aufnimmt, aber nur zu hohen Zinsen.
Nach Berichten von RTTNews (13:06 Uhr New Yorker Zeit) sprachen die Zahlen für „durchschnittliche Nachfrage“. Indirekte Bieter, zu denen ausländische Notenbanken und viele Fonds zählen, nahmen laut Bloomingbit 60,2 Prozent des Volumens, direkte Bieter 26,7 Prozent. Rechnerisch blieben damit rund 13,1 Prozent für die Primärhändler, die als Auffangnetz einspringen, wenn andere Käufer fehlen. Nach MarketScreener wurden 70,87 Prozent der Gebote zur Höchstrendite zugeteilt. Ob die Auktion gegenüber dem Handel vor dem Zuschlag einen „Tail“ zeigte, also schlechter als erwartet lief, ließ sich aus den gelesenen Quellen nicht belegen.
Zwei Begriffe helfen beim Lesen. Die Bid-to-Cover-Ratio teilt die Summe aller Gebote durch das angebotene Volumen: Je höher, desto größer der Appetit. Die Höchstrendite (High Yield) ist die höchste Rendite, die zur Zuteilung des gesamten Volumens nötig war.
|Laufzeit
|Volumen
|Höchstrendite
|Bid-to-Cover
|10 Jahre (10.11.)
|42 Mrd. USD
|5,020 %
|2,46
|30 Jahre (Woche ab 10.11.)
|25 Mrd. USD
|5,441 %
|nicht genannt
|20 Jahre (18.11.)
|16 Mrd. USD
|5,459 %
|2,63
Termine der 10- und 30-Jahres-Auktion nach Babypips-Bericht um den 16. November (Datum auf der Seite nicht ausgewiesen). Die Auktionen liegen mehrere Tage auseinander, die Renditen sind nicht gleichzeitig.
Quelle: Babypips, RTTNews, Bloomingbit
Das große Bild
Warum sind Renditen über 5 Prozent bei US-Staatsanleihen so heikel?
Die drei Auktionen binnen weniger Tage zeigen, wie hoch der Preis für Amerikas Schulden geworden ist. Nach dem Babypips-Bericht stieg die Rendite zehnjähriger Treasuries binnen einer Woche von rund 4,86 auf 5,14 Prozent; am 7. Oktober erreichte sie 5,36 Prozent, den höchsten Stand seit 2002. Die 30-jährige Anleihe verfehlte bei ihrer Auktion die Erwartung leicht (Aufschlag von rund 0,4 Basispunkten). Dass die 20-Jährige mit 5,459 Prozent sogar knapp über dem 30-Jahres-Ergebnis liegt, deutet auf eine sehr flache Kurve am langen Ende hin, wenn auch bei Terminen, die sechs Tage auseinanderliegen.
Der Treiber ist breit: Die Märkte halten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember laut dpa-AFX für sicher, steigende Ölpreise und neue Spannungen am Persischen Golf stützen die Inflationserwartungen. Die Fed-Sitzung findet nach Terminübersicht dieser Redaktion am 9. Dezember statt. Für Anleger heißt das: Je mehr Staatspapiere platziert werden müssen, desto mehr hängt die Rendite von der Bereitschaft der Käufer ab, Laufzeitrisiko zu tragen. Für Aktien bedeuten hohe Anleiherenditen eine Konkurrenz um Kapital, für den Dollar und für Euro-Anleger zusätzlich Währungseffekte.
Ausblick
Was sollten Anleger bei US-Staatsanleihen jetzt beobachten?
Weitere Auktionen: Ergebnisse von Bid-to-Cover und Tail der nächsten Treasury-Versteigerungen.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed, an den Märkten bereits als Anhebung erwartet.
Ölpreis und Persischer Golf: Sie treiben die Inflationserwartungen.
Rendite der Zehnjährigen: Marke von 5 Prozent als Orientierung, zuletzt 5,08 Prozent.
FAQ
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen und Treasury-Auktionen
Was bedeutet Bid-to-Cover bei einer Treasury-Auktion? Es ist das Verhältnis der Gebote zum Angebot; 2,63 bedeutet, dass Gebote über dem 2,6-Fachen des Volumens vorlagen.
Wie hoch war die Rendite der 20-jährigen US-Staatsanleihe? Bei der Auktion am 18. November 5,459 Prozent.
Warum sind US-Staatsanleihen für Euro-Anleger riskant? Zinsänderungs- und Währungsrisiko; Kurse fallen bei steigenden Zinsen, und der Dollar kann gegenüber dem Euro schwanken.
Wer kauft US-Staatsanleihen? Indirekte Bieter wie Notenbanken und Fonds, direkte Bieter und Primärhändler.
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