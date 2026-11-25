Das Weiße Haus hat dem Kongress eine Liste mit Sonderwünschen für die Übergangsfinanzierung geschickt – und damit kurz vor der Frist am 11. Dezember 2026 den Streit um den US-Haushalt neu angeheizt. Die Liste der sogenannten „Anomalies“ reicht von 5 Milliarden Dollar für das Raketenabwehrprogramm Golden Dome bis zu mehr als 21 Milliarden Dollar für zwei U-Boot-Programme der Marine (The Fiscal Times, 24.11.2026). Eine direkte Kursreaktion bei Rüstungsaktien belegen die Quellen nicht; der Streit gilt an der Börse bislang als Randthema.
US-Shutdown: Weißes Haus fordert Milliarden für Golden Dome, U-Boote und Tomahawk – was heißt das für Rüstungsaktien?
Zwei Wochen vor der Haushaltsfrist am 11. Dezember hat das Weiße Haus dem Kongress eine Wunschliste für die Übergangsfinanzierung geschickt: Raketenabwehr, Marine, NASA. Welche Rüstungsaktien und Branchen betroffen sein könnten.
Neu seit Montag
Was steht auf der Wunschliste des Weißen Hauses?
Das Weiße Haus übermittelte die Liste am Montag, 23. November 2026, berichtet wurde am 24. November. Nach Einsicht der Zeitung Politico, auf die sich The Fiscal Times bezieht, umfasst das zwölfseitige Papier unter anderem diese Punkte:
5 Milliarden Dollar für das Raketenabwehrprogramm „Golden Dome“ sowie Mittel für Raketen- und Drohnenabwehr.
Eine Stornierungsgebühr von bis zu 4,4 Milliarden Dollar für Army und Navy, falls die Tomahawk-Produktion nicht bis Juni 2027 finanziert ist.
Mehr als 21 Milliarden Dollar für zwei U-Boot-Programme der Navy sowie Beschaffungsbefugnisse für den Schiffbau, darunter die neuen „Trump-class“-Schlachtschiffe.
Anomalien für 22 Pentagon-Programme; laut Papier folgen weitere: „Additional Department of War anomalies are forthcoming.“
2 Milliarden Dollar für das NASA-Programm Artemis und mehr als 2 Milliarden Dollar für Waldbrandbekämpfung.
Mehr Geld für Fluglotsen und Befugnisse, die Schließung der Entwicklungsbehörde USAID abzuschließen (The News, 24.11.2026).
|Bereich
|Betrag / Inhalt
|Golden Dome (Raketenabwehr)
|5 Mrd. $
|Tomahawk-Stornogebühr (Army/Navy)
|bis zu 4,4 Mrd. $
|U-Boot-Programme der Navy
|mehr als 21 Mrd. $
|NASA Artemis
|2 Mrd. $
|Waldbrandbekämpfung
|mehr als 2 Mrd. $
|Pentagon-Programme insgesamt
|22 Anomalien
Beträge laut Berichten über das Papier; offiziell nicht bestätigt.
Quelle: The Fiscal Times, The News, 24.11.2026
Der politische Rahmen
Warum läuft die Frist am 11. Dezember ab – und wer blockiert?
Die Finanzierung der Bundesbehörden läuft am 11. Dezember aus (aktiencheck-Recherche mit Fiscal Times und NewsLantern). Laut aktiencheck-Auswertung der Berichterstattung hat das Repräsentantenhaus drei von zwölf Ausgabengesetzen verabschiedet, der Senat keines. Der Kongress kehrt nach der Thanksgiving-Pause zurück, das Basisszenario ist laut Marktkommentatoren eine kurze Übergangsfinanzierung und kein Shutdown. Beide Seiten wollen nach den Berichten einen Stillstand vor den Feiertagen vermeiden.
Die Positionen unterscheiden sich in der Sache. Republikaner streiten untereinander über die Laufzeit einer Übergangsfinanzierung: bis Ende Dezember, bis Ende März oder für das ganze Jahr. Demokraten wollen laut Berichten Leitplanken für die Ausgaben im Iran-Krieg, einen Stopp von Zöllen und die Verlängerung von Steuergutschriften für die Krankenversicherung; sie signalisieren, die Zusätze des Weißen Hauses kaum zu unterstützen (The News). Hinzu kommt die neue Machtverteilung: Bis Januar haben die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit, danach kontrollieren die Demokraten das Repräsentantenhaus.
Das große Bild
Welche Aktien könnte die Wunschliste betreffen?
Die Quellen nennen keine Unternehmen als Empfänger der Mittel. Die folgende Zuordnung ist deshalb eine Einschätzung der Redaktion und keine belegte Aussage: Raketen- und Abwehrprogramme berühren Konzerne wie die Lockheed Martin Aktie und die RTX Aktie (Tomahawk), Schiffbau und U-Boote Unternehmen wie General Dynamics und Huntington Ingalls. Ob und wann Mittel tatsächlich fließen, hängt davon ab, ob die Zusätze in die Übergangsfinanzierung aufgenommen werden.
Für den S&P 500 ist die Haushaltsfrist derzeit ein Nebenthema. Der Index schloss am Dienstag bei 7.201,09 Punkten, ein Minus von 0,50 Prozent (aktiencheck/dpa-AFX, 25.11.2026); am Mittwoch standen Zinsangst nach den US-Inflationsdaten und der Ausverkauf bei Chipwerten im Vordergrund. Bei US-Staatsanleihen könnte ein Shutdown nach Einschätzung der Redaktion Behördendaten und Zahlungen verzögern.
Termine
Was Anleger bis Mitte Dezember beobachten
30.11.2026: Rückkehr des Kongresses aus der Thanksgiving-Pause (NewsLantern).
11.12.2026: Auslaufen der Übergangsfinanzierung (The News nennt abweichend den 12. Dezember).
17./18.12.2026: Laut aktiencheck-Recherche letzte Sitzungstage von Repräsentantenhaus und Senat vor der Weihnachtspause.
3.1.2027: Konstituierung des neuen Kongresses.
Häufige Fragen zum US-Shutdown
Wann droht der nächste Shutdown? Die Übergangsfinanzierung läuft am 11. Dezember 2026 aus; bis dahin ist keine Einigung gemeldet.
Was sind „Anomalies“? Das sind gezielte Zusatzausgaben, die abweichend vom Vorjahr in eine Übergangsfinanzierung aufgenommen werden sollen.
Welche Rüstungsaktien sind betroffen? Die Quellen nennen keine Unternehmen; denkbar sind nach Einschätzung der Redaktion Lockheed Martin, RTX, General Dynamics und Huntington Ingalls.
Was heißt das für den S&P 500? Eine belegte Kursreaktion gibt es nicht; das Thema konkurriert mit Fed-Erwartungen und der Entwicklung bei KI-Aktien.
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