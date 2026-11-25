Die Finanzierung der Bundesbehörden läuft am 11. Dezember aus (aktiencheck-Recherche mit Fiscal Times und NewsLantern). Laut aktiencheck-Auswertung der Berichterstattung hat das Repräsentantenhaus drei von zwölf Ausgabengesetzen verabschiedet, der Senat keines. Der Kongress kehrt nach der Thanksgiving-Pause zurück, das Basisszenario ist laut Marktkommentatoren eine kurze Übergangsfinanzierung und kein Shutdown. Beide Seiten wollen nach den Berichten einen Stillstand vor den Feiertagen vermeiden.

Die Positionen unterscheiden sich in der Sache. Republikaner streiten untereinander über die Laufzeit einer Übergangsfinanzierung: bis Ende Dezember, bis Ende März oder für das ganze Jahr. Demokraten wollen laut Berichten Leitplanken für die Ausgaben im Iran-Krieg, einen Stopp von Zöllen und die Verlängerung von Steuergutschriften für die Krankenversicherung; sie signalisieren, die Zusätze des Weißen Hauses kaum zu unterstützen (The News). Hinzu kommt die neue Machtverteilung: Bis Januar haben die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit, danach kontrollieren die Demokraten das Repräsentantenhaus.