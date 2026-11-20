Die USA steuern auf den nächsten Regierungsstillstand zu: Die aktuelle Finanzierung endet am 11. Dezember 2026, eine Einigung ist laut Reuters (Meldung vom 20. November) nicht in Sicht. Blockiert wird sie vom Streit über die Kosten des Iran-Kriegs und über Trumps Forderung nach 350 Milliarden US-Dollar zusätzlich für das Pentagon. Für Anleger rückt damit neben dem Tech-Ausverkauf ein zweites Risiko in den Blick: Der S&P 500 lag am Freitag um 16:47 Uhr MEZ (10:47 Uhr New Yorker Zeit) laut dpa-AFX bei 7.107 Punkten und damit 0,96 Prozent im Minus, die Lockheed Martin Aktie und andere Rüstungsaktien stehen im Zentrum der Budgetfrage.
US-Shutdown: Iran-Krieg und 350-Milliarden-Forderung blockieren den Haushalt – was heißt das für Rüstungsaktien und den S&P 500?
Am 11. Dezember läuft die US-Finanzierung aus, und der Streit um die Iran-Kriegskosten und Trumps 350-Milliarden-Dollar-Forderung für das Pentagon blockiert eine Einigung. Was der drohende US-Shutdown für Lockheed Martin Aktie, Rüstungsaktien und den S&P 500 bedeutet.
Haushaltsstreit
Warum droht der US-Shutdown am 11. Dezember?
Der Kongress muss bis zum 11. Dezember neue Mittel beschließen, sonst beginnt am 12. Dezember ein Stillstand. Zwei Streitpunkte laufen zusammen. Erstens will Präsident Donald Trump 350 Milliarden US-Dollar zusätzlich für das Pentagon, durchsetzbar per Haushaltsabstimmung (Reconciliation) mit einfacher Mehrheit. Zweitens verhandeln die Republikaner im Senat parallel über eine überparteiliche Verteidigungsvorlage von 1,1 Billionen US-Dollar, in der laut Reuters nur 69 Milliarden US-Dollar von Trumps Forderung stecken. Für ein überparteiliches Paket sind im 100-sitzigen Senat 60 Stimmen nötig.
Die Demokraten sind uneins. Senator Peter Welch nennt das Haupthindernis so: „Wir wollen den Krieg nicht finanzieren.“ Rosa DeLauro, die ranghöchste Demokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, lehnt einen Shutdown dagegen ab. Chris Van Hollen hat den Stillstand laut Latin Times als Druckmittel gegen den Iran-Krieg ins Spiel gebracht; am 1. Dezember steht die Wahl der demokratischen Senatsführung an. Mehrheitsführer John Thune nannte einen Shutdown laut Reuters einen „kolossalen Fehler“.
Märkte
Was bedeutet der US-Shutdown für den S&P 500 und die Wall Street?
Nach Angaben von Latin Times, die sich auf den Congressional Research Service beruft, hat der 43 Tage lange Shutdown 2025 die Wirtschaftsleistung messbar gedrückt. Ein neuer Stillstand träfe die Börse in einer Phase, in der die Stimmung ohnehin angeknackst ist: Der Nasdaq 100 verlor am Freitag um 16:47 Uhr MEZ 2,30 Prozent auf 25.907 Punkte, der Dow Jones legte 0,23 Prozent auf 49.209 Punkte zu. Eine direkte Kursreaktion auf die Shutdown-Debatte nennt keine der gelesenen Quellen; das ist wichtig für die Einordnung.
|Punkt
|Stand
|Finanzierung endet
|11. Dezember 2026
|Trumps Zusatzforderung Pentagon
|350 Mrd. US-Dollar per Reconciliation
|Verteidigungsvorlage Senat (GOP)
|1,1 Bio. US-Dollar, davon 69 Mrd. US-Dollar aus Trumps Forderung
|Nötige Stimmen überparteilich
|60 von 100
|Demokratische Senatsführung
|Wahl am 1. Dezember
|S&P 500 (16:47 Uhr MEZ)
|7.107 Punkte, minus 0,96 Prozent
Stand der Meldungen: 20.11.2026. Kursangaben Wall Street: 16:47 Uhr MEZ, dpa-AFX.
Quelle: Reuters, Latin Times, dpa-AFX
Rüstungsaktien
Was heißt der Haushaltsstreit für Lockheed Martin Aktie und Rüstungsaktien?
Die Pentagon-Mittel sind der Kern des Streits, daher beobachten Anleger Lockheed Martin Aktie, RTX, Northrop Grumman und europäische Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie. Ein belegter Kursbezug zur Shutdown-Debatte liegt nicht vor; nach Einschätzung der Redaktion hängt die Wirkung davon ab, ob die 350 Milliarden US-Dollar per Reconciliation oder nur Teile über das überparteiliche Paket fließen. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
Rückkehr des Kongresses nach der einwöchigen Thanksgiving-Pause und erste Abstimmungen über ein Übergangspaket.
1. Dezember: Wahl der demokratischen Senatsführung (Schumer gegen Van Hollen).
11. Dezember: Ablauf der Finanzierung, ab 12. Dezember droht der Stillstand.
Dezember-Zinsentscheid der Fed, der laut Berichten als nahezu sicher gilt (Erhöhung um 0,25 Punkte).
FAQ zum US-Shutdown
Wann beginnt der US-Shutdown? Ohne Beschluss endet die Finanzierung am 11. Dezember 2026, der Stillstand würde am 12. Dezember beginnen.
Warum gibt es keine Einigung? Der Iran-Krieg und die Forderung von 350 Milliarden US-Dollar für das Pentagon blockieren die Verhandlungen; für ein überparteiliches Paket fehlen die nötigen 60 Senatsstimmen.
Sind Sozialleistungen betroffen? Laut Latin Times laufen Social Security, Medicare und Medicaid weiter; betroffen wären unter anderem Nationalparks und IRS-Prüfungen.
Wie reagieren Rüstungsaktien? Dazu gibt es keinen belegten Zusammenhang; maßgeblich bleibt, wie viel Pentagon-Geld am Ende bewilligt wird.
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