Der Kongress muss bis zum 11. Dezember neue Mittel beschließen, sonst beginnt am 12. Dezember ein Stillstand. Zwei Streitpunkte laufen zusammen. Erstens will Präsident Donald Trump 350 Milliarden US-Dollar zusätzlich für das Pentagon, durchsetzbar per Haushaltsabstimmung (Reconciliation) mit einfacher Mehrheit. Zweitens verhandeln die Republikaner im Senat parallel über eine überparteiliche Verteidigungsvorlage von 1,1 Billionen US-Dollar, in der laut Reuters nur 69 Milliarden US-Dollar von Trumps Forderung stecken. Für ein überparteiliches Paket sind im 100-sitzigen Senat 60 Stimmen nötig.

Die Demokraten sind uneins. Senator Peter Welch nennt das Haupthindernis so: „Wir wollen den Krieg nicht finanzieren.“ Rosa DeLauro, die ranghöchste Demokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, lehnt einen Shutdown dagegen ab. Chris Van Hollen hat den Stillstand laut Latin Times als Druckmittel gegen den Iran-Krieg ins Spiel gebracht; am 1. Dezember steht die Wahl der demokratischen Senatsführung an. Mehrheitsführer John Thune nannte einen Shutdown laut Reuters einen „kolossalen Fehler“.