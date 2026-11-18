Der US-Shutdown rückt näher: Die Finanzierung der amerikanischen Bundesbehörden läuft am 11. Dezember 2026 aus, und der Kongress kehrt erst am 30. November aus der Thanksgiving-Pause zurück. Die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell nennt einen Shutdown in ihrem Update vom 17. November „eine deutliche Möglichkeit“. Der S&P 500 schloss am Dienstag 1,03 Prozent tiefer bei 7.340,53 Punkten, der Dow Jones verlor 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte (dpa-AFX, Schluss 17.11.). Für Anleger kommt der Haushaltsstreit zu einer Zeit, in der Zinsen und Inflation ohnehin im Mittelpunkt stehen.
US-Shutdown: Finanzierung endet am 11. Dezember, Kongress kehrt erst am 30. November zurück – wie viel Risiko steckt im S&P 500?
Am 11. Dezember läuft die US-Staatsfinanzierung aus, ein Shutdown gilt Juristen als deutliche Möglichkeit. Der S&P 500 schloss zuletzt bei 7.340,53 Punkten, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt um 5,1 Prozent. Was Anleger über den US-Haushaltsstreit wissen müssen.
Der Streit
Wie wahrscheinlich ist der US-Shutdown im Dezember?
Die zwölf Jahresetats für das laufende Haushaltsjahr mit einem Volumen von rund 1,9 Billionen Dollar werden nach Angaben von AP (über KOTA, 9. November) nicht rechtzeitig fertig. Deshalb gilt ein weiteres Übergangsgesetz als wahrscheinlich. Sullivan & Cromwell verweist darauf, dass die Lame-Duck-Sitzung des Kongresses mit mehreren Themen überladen ist: Neben dem Haushalt stehen das Verteidigungsgesetz NDAA, das Landwirtschaftsgesetz Farm Bill, eine Reform der Genehmigungsverfahren und Personalbestätigungen an. Senator Cramer blockiert nach dieser Darstellung alle Nominierungen.
Ein Steuergesetz in der Lame-Duck-Phase hält die Kanzlei für eher unwahrscheinlich, es müsste an ein größeres Paket gekoppelt werden. Am 16. November legte Senatorin Susan Collins Haushaltsentwürfe für das Haushaltsjahr 2027 vor. Der Etat der Steuerbehörde IRS läge darin bei 10,4 Milliarden Dollar, nach 11,2 Milliarden im laufenden Jahr.
|Datum
|Ereignis
|18.11., 20:00 Uhr MEZ
|Veröffentlichung des Fed-Protokolls
|30.11.
|Kongress kehrt aus der Thanksgiving-Pause zurück
|9.12.
|Zinssitzung der Fed (FOMC)
|10.12., 14:30 Uhr MEZ
|US-Verbraucherpreise für November (BLS)
|11.12.
|Auslaufen der Finanzierung
Der FOMC-Termin stammt von rallies.ai und ist nicht bei der Fed geprüft.
Quelle: Sullivan & Cromwell, BLS, rallies.ai
Die Erfahrung
Was kostet ein Shutdown die Anleger?
Wie real die Folgen sind, zeigt ein Blick auf die Daten: Die Statistikbehörde BLS veröffentlicht für den Oktober 2026 keine Jahresrate der Verbraucherpreise, weil im Oktober 2025 wegen des damaligen Shutdowns keine Preise erhoben wurden. Die Lücke ist im aktuellen Inflationsbericht vom 10. November dokumentiert. Fehlen Daten, fehlt auch der Notenbank ein Teil ihrer Entscheidungsgrundlage, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Fed im Dezember nach Marktpreisen eine Zinserhöhung erwägt. Die Wahrscheinlichkeit dafür beziffert CME FedWatch laut einem Börsenbericht vom 17. November auf 95,5 Prozent für 25 Basispunkte. Das sind Marktpreise, keine Prognose von aktiencheck.de.
Am Anleihemarkt rentiert die zehnjährige US-Staatsanleihe laut rallies.ai am Mittwoch bei 5,074 Prozent, die zweijährige bei 4,787 Prozent. Die Uhrzeit dieser Momentaufnahme nennt die Quelle nicht. Eine Haushaltskrise kann das Vertrauen in die Staatsfinanzen belasten, ob sie es diesmal tut, ist offen.
Die Aktien
Welche Aktien und Indizes reagieren auf den Haushaltsstreit?
Besonders sensibel auf einen Shutdown reagieren Auftragnehmer der Regierung, etwa Rüstungsaktien und Dienstleister für Behörden, sowie Werte, die auf staatliche Genehmigungen angewiesen sind. Auch die großen US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq werden von der Haushaltsdebatte beeinflusst, vor allem über Zinsen und Stimmung. Dieser Zusammenhang ist eine Einschätzung der Redaktion. Konkrete Kursreaktionen auf den Haushaltsstreit lagen am Mittwoch nicht vor.
Wer ausländische Titel wie die Rheinmetall Aktie oder US-Werte im Portfolio hält, sollte zusätzlich den Dollar im Blick behalten: Die Währung gilt als Barometer für die Zinserwartungen.
Häufige Fragen zum US-Shutdown
Wann droht der Shutdown? Die Finanzierung läuft am 11. Dezember 2026 aus.
Was ist ein Übergangsgesetz? Ein befristetes Gesetz, das die laufende Finanzierung verlängert, bis ein Haushalt beschlossen ist.
Wie reagiert der S&P 500? Das lässt sich nicht vorhersagen. Der Index schloss am 17. November bei 7.340,53 Punkten.
Welche Rolle spielt die Fed? Das Protokoll erscheint um 20:00 Uhr MEZ, die Zinsentscheidung folgt im Dezember.
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