Die zwölf Jahresetats für das laufende Haushaltsjahr mit einem Volumen von rund 1,9 Billionen Dollar werden nach Angaben von AP (über KOTA, 9. November) nicht rechtzeitig fertig. Deshalb gilt ein weiteres Übergangsgesetz als wahrscheinlich. Sullivan & Cromwell verweist darauf, dass die Lame-Duck-Sitzung des Kongresses mit mehreren Themen überladen ist: Neben dem Haushalt stehen das Verteidigungsgesetz NDAA, das Landwirtschaftsgesetz Farm Bill, eine Reform der Genehmigungsverfahren und Personalbestätigungen an. Senator Cramer blockiert nach dieser Darstellung alle Nominierungen.

Ein Steuergesetz in der Lame-Duck-Phase hält die Kanzlei für eher unwahrscheinlich, es müsste an ein größeres Paket gekoppelt werden. Am 16. November legte Senatorin Susan Collins Haushaltsentwürfe für das Haushaltsjahr 2027 vor. Der Etat der Steuerbehörde IRS läge darin bei 10,4 Milliarden Dollar, nach 11,2 Milliarden im laufenden Jahr.