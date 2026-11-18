Der US-Senat ist entschieden: Die Nachrichtenagentur AP hat den Sitz in Alaska am Dienstagabend für die Demokratin Mary Peltola ausgerufen, die Amtsinhaber Dan Sullivan schlug. Damit kontrollieren die Demokraten ab dem 3. Januar 56 der 100 Senatssitze – nach AP-Angaben die größten Zugewinne einer Partei bei Midterms seit 1958. An der Wall Street war die neue Machtverteilung zuletzt nicht das bestimmende Thema: Der S&P 500 schloss am Dienstag laut dpa-AFX 1,03 Prozent tiefer bei 7.340,53 Punkten, der Dow Jones verlor 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte, belastet von Zinssorgen und der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen.

Für Anleger ist das Ergebnis dennoch zentral. Präsident Donald Trump regiert ab Januar gegen einen Kongress, in dem die Demokraten beide Kammern führen. Das verändert die Spielregeln für Zölle, Haushalt, Steuern und Nominierungen – und damit für ganze Branchen im S&P 500.