Für die börsennotierten Hausbauer ist der Bericht zweischneidig. Die gute Nachricht: Die Nachfrage ist vorhanden, sobald der Preis stimmt, und die Lager leeren sich. Die schlechte: Wer über Rabatte und Zinszuschüsse verkauft, opfert Marge. In den kommenden Quartalsberichten dürften Anleger deshalb weniger auf die Stückzahlen als auf die Bruttomargen achten.

Profitieren können Zulieferer, deren Geschäft am Volumen hängt – Baustoffe, Haustechnik, Baumärkte. Für Hypothekenbanken ist ein höherer Umsatz mit Neubauten positiv, der wachsende Anteil variabel verzinster Darlehen aber ein Risiko bei weiter steigenden Zinsen. Auch europäische Baustoffkonzerne mit großem US-Geschäft blicken auf diese Daten.