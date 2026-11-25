Es war die Zahl, die an diesem Mittwoch niemand auf dem Zettel hatte. Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser in den USA sind im Oktober um 14,2 Prozent auf eine Jahresrate von 701.000 gesprungen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf rund 650.000 gerechnet. Es ist das höchste Niveau seit Dezember 2025 und damit das stärkste des laufenden Jahres – ausgerechnet in einem Markt, der unter Hypothekenzinsen von mehr als 7 Prozent ächzt.
US-Neubauverkäufe springen um 14,2 Prozent auf 701.000: Die Überraschung des Tages – doch der Preis dafür ist hoch
Trotz Hypothekenzinsen von mehr als 7 Prozent sind die Verkäufe neuer Häuser in den USA im Oktober auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen. Erwartet worden war ein Rückgang auf 650.000. Hinter dem Sprung stehen Preisnachlässe der Bauträger, ein Boom im Süden – und eine kräftige Abwärtsrevision des Vormonats. Die Analyse: Was die Zahl wirklich aussagt und was sie für Bau-, Baustoff- und Bankaktien bedeutet.
Der Haken
Drei Gründe, die Zahl mit Vorsicht zu lesen
So eindrucksvoll der Sprung aussieht: Im Kleingedruckten relativiert sich einiges.
Der Vormonat wurde kräftig gekappt
Die September-Zahl wurde von ursprünglich 676.000 auf 614.000 nach unten revidiert. Ein guter Teil des Anstiegs ist damit ein Basiseffekt: Gemessen an der ursprünglichen September-Meldung läge das Plus nur bei knapp 4 Prozent.
Die Fehlermarge ist riesig
Das Statistikamt selbst gibt für die Monatsveränderung eine Fehlerspanne von 22,6 Prozentpunkten an. Die Daten zu Neubauverkäufen gehören zu den schwankungsanfälligsten überhaupt und werden regelmäßig deutlich revidiert.
Verkauft wird über den Preis
Die Bauträger locken Käufer mit Nachlässen. Der Medianpreis sank zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 391.300 Dollar, der Durchschnittspreis sogar um 12,1 Prozent auf 459.900 Dollar. Ein neues Haus kostete im Oktober im Mittel rund 6 Prozent weniger als ein Bestandshaus – üblich ist das Gegenteil.
Die Details
Der Süden trägt den gesamten Anstieg
Regional war der Zuwachs alles andere als breit. Im Süden der USA, dem mit Abstand größten Markt für Neubauten, schnellten die Verkäufe um 36 Prozent nach oben. Der Bestand unverkaufter neuer Häuser sank auf 470.000 Einheiten, die Reichweite des Angebots auf 8,0 Monate. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Verkäufe dennoch 3 Prozent unter dem Vorjahr. Und die Stimmung der Branche ist schlecht: Das Vertrauen der Hausbauer liegt laut Branchenverband nahe dem tiefsten Stand seit fast 15 Jahren. Der Verband selbst mahnt, es sei zu früh, aus dem Anstieg eine nachhaltige Erholung abzuleiten.
Die Zinsen
7,38 Prozent, 7,21 Prozent: das eigentliche Problem bleibt
Passend zu den Verkaufszahlen kamen zwei Zinsdaten. Der Bankenverband MBA meldete für die Woche bis zum 20. November einen durchschnittlichen Satz von 7,38 Prozent für 30-jährige Hypotheken, den höchsten Stand seit fünf Wochen. Der am Abend veröffentlichte Wochenwert für 30-jährige Darlehen lag bei 7,21 Prozent nach 7,28 Prozent. Zu Jahresbeginn hatten die Sätze noch nur knapp über 6 Prozent gelegen. Mit der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember ist keine schnelle Entlastung in Sicht. Hinzu kommen die neuen Zollpläne der US-Regierung, die Baumaterialien verteuern könnten.
Die Folgen für Aktien
Volumen ja, Marge nein: was das für Bauwerte heißt
Für die börsennotierten Hausbauer ist der Bericht zweischneidig. Die gute Nachricht: Die Nachfrage ist vorhanden, sobald der Preis stimmt, und die Lager leeren sich. Die schlechte: Wer über Rabatte und Zinszuschüsse verkauft, opfert Marge. In den kommenden Quartalsberichten dürften Anleger deshalb weniger auf die Stückzahlen als auf die Bruttomargen achten.
Profitieren können Zulieferer, deren Geschäft am Volumen hängt – Baustoffe, Haustechnik, Baumärkte. Für Hypothekenbanken ist ein höherer Umsatz mit Neubauten positiv, der wachsende Anteil variabel verzinster Darlehen aber ein Risiko bei weiter steigenden Zinsen. Auch europäische Baustoffkonzerne mit großem US-Geschäft blicken auf diese Daten.
Häufige Fragen zu den US-Neubauverkäufen
Wie haben sich die US-Neubauverkäufe im Oktober 2026 entwickelt?
Sie stiegen um 14,2 Prozent auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 701.000, den höchsten Stand seit Dezember 2025.
Warum steigen die Verkäufe trotz hoher Zinsen?
Vor allem, weil Bauträger die Preise senken und Kaufanreize bieten. Der Medianpreis lag 3,2 Prozent unter dem Vorjahr.
Wie verlässlich sind die Zahlen?
Nur eingeschränkt. Die Fehlerspanne der Monatsveränderung beträgt 22,6 Prozentpunkte, und der Vormonat wurde deutlich nach unten revidiert.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.