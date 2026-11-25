Hinter dem erwarteten Anstieg steckt zum Teil ein Basiseffekt: Die Kernpreise stiegen im Oktober 2025 nur um 0,18%. Schon ein Plus von rund 0,21% im Oktober 2026 reicht deshalb, um die Jahresrate auf 3,2% zu heben. Der Vergleichswert für Oktober 2025 beruht wegen des damaligen Regierungsstillstands zudem auf einer Interpolation, weil die Preise nicht erhoben wurden. Die heutige Veröffentlichung ist die einzige offizielle Jahresrate der Inflation für Oktober.

Eine Studie der Dallas Fed vom 19. November beziffert den Beitrag höherer Kraftstoffpreise zur Kerninflation auf 20 bis 60 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller argumentiert, die Inflation breite sich über die Energie hinaus aus.