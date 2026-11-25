Vor der Fed-Entscheidung am 9. Dezember kommt es auf eine Zahl an: Am Mittwoch um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das BEA die PCE-Inflation für Oktober. Der Konsens erwartet für den Kernindex +0,3% zum Vormonat und 3,2% zum Vorjahr, nach 3,1% im September. Ein Wert ab 0,4% würde die Debatte über eine Erhöhung um 50 Basispunkte neu beleben.
US-Inflation PCE: Kerninflation um 14:30 Uhr als letzter Test vor der Fed - Was heißt das für Nvidia, Vonovia und SAP?
Der PCE-Preisindex für Oktober entscheidet mit, ob die Fed im Dezember um 25 oder 50 Basispunkte erhöht. Erwartet wird eine Kerninflation von 3,2%. Wie sich Zahlen und Zinserwartungen auf Nvidia, Vonovia und SAP auswirken.
Die Erwartungen
Warum die Jahresrate fast automatisch steigt
Hinter dem erwarteten Anstieg steckt zum Teil ein Basiseffekt: Die Kernpreise stiegen im Oktober 2025 nur um 0,18%. Schon ein Plus von rund 0,21% im Oktober 2026 reicht deshalb, um die Jahresrate auf 3,2% zu heben. Der Vergleichswert für Oktober 2025 beruht wegen des damaligen Regierungsstillstands zudem auf einer Interpolation, weil die Preise nicht erhoben wurden. Die heutige Veröffentlichung ist die einzige offizielle Jahresrate der Inflation für Oktober.
Eine Studie der Dallas Fed vom 19. November beziffert den Beitrag höherer Kraftstoffpreise zur Kerninflation auf 20 bis 60 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller argumentiert, die Inflation breite sich über die Energie hinaus aus.
|Messgröße
|September
|Konsens Oktober
|Weitere Schätzungen
|PCE gesamt, Vormonat
|+0,5%
|+0,3%
|Goldman +0,32%
|PCE gesamt, Vorjahr
|3,6%
|3,8%
|Cleveland Fed 3,81%
|Kern-PCE, Vormonat
|+0,3%
|+0,3%
|Cleveland Fed 0,27%, Goldman 0,29%
|Kern-PCE, Vorjahr
|3,1%
|3,2%
|Goldman 3,24%
Prognosen sind Schätzungen, keine Ist-Werte.
Quelle: Bloomberg via TheStreet, Cleveland Fed, Goldman Sachs
Szenarien
Was die Zahl für Fed und Märkte bedeutet
Kern-PCE bei +0,3% (Konsens)
Bestätigt 25 Basispunkte am 9. Dezember. Die Januar-Erhöhung bleibt bei 60% bis 65% eingepreist. Entlastung für zinssensitive Aktien ist möglich.
Kern-PCE ab +0,4% (heiß)
Die Argumente für 50 Basispunkte, wie sie Waller nennt, gewinnen an Gewicht. Höhere Renditen, stärkerer Dollar, Druck auf Technologie- und Immobilienwerte. Nach dem heißen Verbraucherpreisbericht am 10. November sprang die Zweijahresrendite von 4,55% auf 4,69%.
Kern-PCE bei +0,2% oder weniger (weich)
25 Basispunkte bleiben der Basisfall, die Erwartung weiterer Erhöhungen schwächt sich ab. Staatsanleihen, Gold, Nvidia, Infineon und Vonovia könnten profitieren.
Aktienbezug
Nvidia, Vonovia, SAP: Wer reagiert wie?
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Einordnung
|NVIDIA
|155,38 US-Dollar
|-5,86%
|Besonders empfindlich bei heißer Zahl
|Vonovia
|rund 16,81 Euro
|-25,6% seit Jahresbeginn
|Zinssensitiv
|SAP
|Kurs offen
|+2,01%
|Relativer Gewinner, defensive Rotation
Kurse zum Handelsschluss am 24. November 2026, Vonovia Schluss 20. November.
Quelle: Fool.com, Finanztrends, Xetra-Berichte
Nvidia reagiert am stärksten, wenn die Inflation überrascht: Eine heiße Zahl würde Zinserhöhungserwartungen verstärken und hohe Bewertungen von KI-Titeln belasten. Die Aktie fiel am Dienstag um 5,86%.
Vonovia leidet unter steigenden Finanzierungskosten. Die DZ Bank hat ihren fairen Wert zuletzt auf 22,70 Euro gesenkt. Ein weicher Wert würde Entlastung bringen.
SAP gehörte am Dienstag zu den relativen DAX-Gewinnern (+2,01%) in einer Rotation in defensive Qualitätswerte. Bleibt die Inflation im Rahmen, könnte dieser Trend anhalten.
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