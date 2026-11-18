Der NAHB-Bauklimaindex verbesserte sich im Vergleich zum Vormonat nicht und befindet sich im November demnach auf einem Niveau von nur noch mageren 25 Punkten, so die NORD LB.
US-Immobilien: Das Bauklima leidet unter "hawkisher" Zinspolitik
Der private Immobilienmarkt bleibt der schwächelnde Zweig innerhalb der US-Wirtschaft
Bis zum Jahresende dürfte sich nach Einschätzung der NORD LB an der ausgeprägten Schwäche des US-Immobilienmarktes kaum noch etwas ändern. Mit Blick auf das kommende Jahr sei eine Belebung voraussichtlich erst in Richtung des Halbjahreswechsels zu erwarten, sofern nicht zuvor wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen würden, um dem Markt neue Impulse zu verleihen.
Neben dem Bauklimaindex müssten auch weitere Konjunkturindikatoren berücksichtigt werden. Ein besonders wichtiger Gradmesser sei der monatliche Handel mit gebrauchten Wohnimmobilien, der in den USA unter der Bezeichnung „Existing Home Sales“ erfasst werde. Die von der National Association of Realtors erhobene Statistik habe zuletzt einen auf das Jahr hochgerechneten Absatz von 3,75 Millionen Einheiten ausgewiesen. Vor der Corona-Krise habe dieser Wert noch deutlich oberhalb der Marke von fünf Millionen gelegen. Bis Mitte 2022 hätten zeitweise sogar regelmäßig mehr als sechs Millionen Wohneinheiten den Eigentümer gewechselt. Den Höhepunkt habe der Markt im November 2020 mit 6,85 Millionen Einheiten erreicht. Was auf den ersten Blick nach einem beachtlichen Handelsvolumen klinge, erweise sich im historischen Vergleich somit als ausgesprochen ernüchternd. Um ähnlich niedrige Werte zu finden, müsse man weit in die Vergangenheit zurückblicken. Zwar habe bereits die Subprime-Krise den Handel mit Bestandsimmobilien erheblich belastet, insbesondere im Vergleich zu den umsatzstarken 2000er-Jahren. Ein noch niedrigerer Wert als die aktuell gemeldeten 3,75 Millionen Einheiten lasse sich jedoch erst wieder im Sommer 1995 finden.
Während die damaligen Umsatzrekorde vor allem auf die historisch niedrigen Finanzierungskosten zurückzuführen gewesen seien, liege die Ursache der gegenwärtigen Marktschwäche insbesondere im deutlich gestiegenen Zinsniveau. Damit würden die beiden Seiten derselben geldpolitischen Medaille besonders offensichtlich. Sowohl der Wohnungsneubau als auch der Handel mit Bestandsimmobilien litten unter einem Sondereffekt, der den Markt weiterhin erheblich beeinträchtige. Als die US-Leitzinsen wieder zu steigen begonnen hätten, hätten zahlreiche Immobilienbesitzer die Gelegenheit genutzt, sich langfristig günstige Hypothekenkonditionen zu sichern oder bestehende Darlehen rechtzeitig umzuschulden. Diese langfristige Bindung an niedrige Finanzierungskosten und die daraus resultierenden Marktverwerfungen würden als sogenannter Lock-in-Effekt bezeichnet.
Während sich Immobilienkäufer seinerzeit durchschnittliche Hypothekenzinsen für 30-jährige Darlehen von lediglich 2,8 Prozent hätten sichern können, seien heute Zinssätze von mehr als sieben Prozent keineswegs ungewöhnlich. Schätzungen zufolge verfüge rund ein Fünftel der Hypothekenschuldner über Finanzierungen mit einem Zinssatz von weniger als drei Prozent. Für die meisten Eigentümer dieser Gruppe dürfte ein Immobilienwechsel daher wirtschaftlich wenig attraktiv sein, da sie bei einem Neukauf deutlich höhere Finanzierungskosten in Kauf nehmen müssten. Dieser Umstand führe nicht nur zu einem geringeren Angebot an Bestandsimmobilien, sondern könne darüber hinaus die berufliche Mobilität der amerikanischen Bevölkerung einschränken. Arbeitnehmer seien möglicherweise weniger bereit, für eine neue Beschäftigung den Wohnort zu wechseln, wenn damit der Verlust ihrer günstigen Hypothekenkonditionen verbunden wäre.
Mit einer baldigen Entspannung auf der Zinsseite sei unterdessen kaum zu rechnen. Nach Einschätzung der NORD LB müsste es zu einer überraschenden wirtschaftlichen Entwicklung kommen, damit die US-Notenbank FED im Dezember auf eine weitere Anhebung des Leitzinses verzichten würde. Angesichts der zuletzt robusten Arbeitsmarktdaten und der etwas stärker als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen gelte ein weiterer Zinsschritt als nahezu ausgemacht. Auch die jüngsten Äußerungen hochrangiger Vertreter der FED deuteten in diese Richtung. Daran dürfte zunächst auch der Umstand wenig ändern, dass Kevin Warsh mit seinem Amtsantritt eigentlich eine veränderte Kommunikationsstrategie der Notenbank habe etablieren wollen.
Fazit: Der private Immobilienmarkt dürfte weiterhin zu den größten Schwachstellen der US-Wirtschaft gehören. Der NAHB-Bauklimaindex sei mit zuletzt lediglich 25 Punkten nicht nur auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau verblieben, sondern habe sich sogar weiter verschlechtert. Wie tief die Krise inzwischen reiche, lasse sich auch an den „Existing Home Sales“ ablesen. Im Oktober seien auf das Jahr hochgerechnet lediglich 3,75 Millionen Bestandsimmobilien verkauft worden. Damit befinde sich der Handel auf dem niedrigsten Niveau seit mehr als drei Jahrzehnten. Eine kurzfristige Trendwende sei nach Einschätzung der NORD LB kaum zu erwarten. Vielmehr dürfte die FED im Dezember eine weitere Leitzinserhöhung beschließen, wodurch sich die Finanzierungsbedingungen nochmals verschärfen könnten. Für den ohnehin angeschlagenen US-Immobilienmarkt würde dies zusätzlichen Gegenwind bedeuten und die erhoffte Erholung möglicherweise bis weit in das kommende Jahr hinein verzögern.
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