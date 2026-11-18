Neben dem Bauklimaindex müssten auch weitere Konjunkturindikatoren berücksichtigt werden. Ein besonders wichtiger Gradmesser sei der monatliche Handel mit gebrauchten Wohnimmobilien, der in den USA unter der Bezeichnung „Existing Home Sales“ erfasst werde. Die von der National Association of Realtors erhobene Statistik habe zuletzt einen auf das Jahr hochgerechneten Absatz von 3,75 Millionen Einheiten ausgewiesen. Vor der Corona-Krise habe dieser Wert noch deutlich oberhalb der Marke von fünf Millionen gelegen. Bis Mitte 2022 hätten zeitweise sogar regelmäßig mehr als sechs Millionen Wohneinheiten den Eigentümer gewechselt. Den Höhepunkt habe der Markt im November 2020 mit 6,85 Millionen Einheiten erreicht. Was auf den ersten Blick nach einem beachtlichen Handelsvolumen klinge, erweise sich im historischen Vergleich somit als ausgesprochen ernüchternd. Um ähnlich niedrige Werte zu finden, müsse man weit in die Vergangenheit zurückblicken. Zwar habe bereits die Subprime-Krise den Handel mit Bestandsimmobilien erheblich belastet, insbesondere im Vergleich zu den umsatzstarken 2000er-Jahren. Ein noch niedrigerer Wert als die aktuell gemeldeten 3,75 Millionen Einheiten lasse sich jedoch erst wieder im Sommer 1995 finden.