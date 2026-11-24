Die Republikaner haben bis Januar noch die Mehrheit in beiden Kammern; im Repräsentantenhaus übernehmen die Demokraten im Januar die Mehrheit, der neue Kongress tritt laut Al Jazeera am 3. Januar 2027 zusammen. Die Demokraten lehnen nach Deseret News fest ab, Verteidigungsmittel für den Iran-Krieg zu bewilligen. Rosa DeLauro, die Spitzendemokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, sagte: „A shutdown doesn’t stop the war.“ Demokraten-Fraktionschef Hakeem Jeffries nennt laut Al Jazeera als Prioritäten ein Ende des Iran-Kriegs, einen Stopp der Zölle, die Rücknahme von Kürzungen bei Medicaid und Lebensmittelhilfe und die Verlängerung von Steuergutschriften nach dem Gesundheitsgesetz ACA. Beide Seiten wollen laut Deseret News keinen Shutdown, vor allem nicht vor den Feiertagen; ein Veto von Präsident Trump ließe sich nur mit Zweidrittelmehrheiten in beiden Kammern überstimmen. Zusätzlich erwähnt Al Jazeera die Schuldenobergrenze als weitere Herausforderung, ohne Datum.