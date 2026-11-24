Die US-Haushaltsfrist rückt näher: Am 11. Dezember 2026 läuft die Übergangsfinanzierung der Bundesregierung aus, und ohne Einigung droht laut Al Jazeera ein teilweiser Shutdown. Nach Angaben der Deseret News (22.11.2026) hat das Repräsentantenhaus erst drei der zwölf Ausgabengesetze verabschiedet, der Senat bisher keines; in der vergangenen Woche veröffentlichte der Senat den letzten Schwung seiner Entwürfe, sodass Verhandlungen beginnen können. Als Börsenthema ist der Streit noch ein Randthema, doch bei früheren Haushaltsstreits reagierten Staatsanleihen, Rüstungsaktien und der S&P 500 auf das Shutdown-Risiko. Ob das diesmal wieder der Fall ist, ist offen.
US-Haushaltsfrist 11. Dezember: Nur drei von zwölf Gesetzen verabschiedet – Droht der nächste Shutdown?
Im Kongress läuft die Übergangsfinanzierung am 11. Dezember aus, das Repräsentantenhaus hat erst drei von zwölf Ausgabengesetzen verabschiedet, der Senat keines. Über die Dauer einer Verlängerung wird erst nach Thanksgiving entschieden. Was das für den S&P 500 und Staatsanleihen bedeutet.
Wie weit ist der Kongress beim US-Haushalt?
Abgeordnete, die sich mit den Ausgaben befassen, haben laut Deseret News bereits eingeräumt, dass eine kurzfristige Verlängerung (Continuing Resolution, CR) nötig ist. Streit gibt es über die Laufzeit: Manche Republikaner wollen sie bis Ende Dezember, um den Druck für Verhandlungen zu erhöhen, andere bis Ende März, wieder andere eine CR für das ganze Jahr. Die Entscheidung soll nach dem Thanksgiving-Feiertag fallen. Rep. Mike Simpson (Republikaner, Idaho) nennt eine CR notwendig, weil die Gesetze bis zur Frist nicht fertig würden; Haushaltsausschuss-Chef Tom Cole (Republikaner, Oklahoma) will an kleinen Paketen weiterarbeiten.
|Punkt
|Stand
|Frist
|11. Dezember 2026
|Ausgabengesetze insgesamt
|12
|Repräsentantenhaus
|3 verabschiedet
|Senat
|0 verabschiedet
|Laufzeit der CR
|Ende Dezember, Ende März oder ganzes Jahr
|Entscheidung
|nach Thanksgiving
|Letzte Sitzungstage
|17.12. (Haus), 18.12. (Senat)
Stand nach Deseret News (22.11.2026) und Al Jazeera (21.11.2026); Beträge nennen die Quellen nicht.
Quelle: Deseret News, 22.11.2026; Al Jazeera, 21.11.2026
Was fordern Republikaner und Demokraten im Haushaltsstreit?
Die Republikaner haben bis Januar noch die Mehrheit in beiden Kammern; im Repräsentantenhaus übernehmen die Demokraten im Januar die Mehrheit, der neue Kongress tritt laut Al Jazeera am 3. Januar 2027 zusammen. Die Demokraten lehnen nach Deseret News fest ab, Verteidigungsmittel für den Iran-Krieg zu bewilligen. Rosa DeLauro, die Spitzendemokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, sagte: „A shutdown doesn’t stop the war.“ Demokraten-Fraktionschef Hakeem Jeffries nennt laut Al Jazeera als Prioritäten ein Ende des Iran-Kriegs, einen Stopp der Zölle, die Rücknahme von Kürzungen bei Medicaid und Lebensmittelhilfe und die Verlängerung von Steuergutschriften nach dem Gesundheitsgesetz ACA. Beide Seiten wollen laut Deseret News keinen Shutdown, vor allem nicht vor den Feiertagen; ein Veto von Präsident Trump ließe sich nur mit Zweidrittelmehrheiten in beiden Kammern überstimmen. Zusätzlich erwähnt Al Jazeera die Schuldenobergrenze als weitere Herausforderung, ohne Datum.
Aus Sicht von Märkten sind drei Punkte entscheidend: wie lange die Verlängerung läuft, ob der Streit um Iran-Mittel sie blockiert und ob die Schuldenobergrenze hinzukommt.
Was bedeutet das Shutdown-Risiko für Aktien und Anleihen?
Ein Shutdown verzögert Behördendaten und Zahlungen, ist aber laut den geprüften Quellen noch nicht das Basisszenario. Eine Einschätzung der Redaktion: Betroffen wären vor allem Rüstungsaktien mit Regierungsaufträgen, Zulieferer der Behörden und die Stimmung am Anleihemarkt, wo ohnehin die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit 4,92 Prozent (Schwab, 23.11.2026, 9:21 Uhr ET) hoch liegt. Im S&P 500 konkurriert das Haushaltsthema derzeit mit Fed-Erwartungen und der KI-Rally.
Was sollten Anleger beim US-Haushalt jetzt beobachten?
Wichtig sind die Verhandlungen nach Thanksgiving, die Dauer einer möglichen CR, Signale zu den Iran-Mitteln und die Sitzungstage bis 17. und 18. Dezember. Für die Märkte in dieser Woche zählen zuerst die PCE-Daten am Mittwoch, 25. November.
Häufige Fragen zum US-Shutdown
Wann droht der Shutdown? Wenn bis 11. Dezember 2026 keine Einigung vorliegt.
Wie viele Haushaltsgesetze fehlen? Von zwölf hat das Repräsentantenhaus drei verabschiedet, der Senat keines.
Wie lange soll die Verlängerung laufen? Vorgeschlagen sind Ende Dezember, Ende März oder das ganze Jahr; entschieden wird nach Thanksgiving.
Was bedeutet das für den S&P 500? Eine direkte Wirkung ist nicht belegt; relevant sind Anleihemarkt, Rüstungsaufträge und Stimmung.
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