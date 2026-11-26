Der Konjunkturbericht der USA, das sogenannte Beige Book, wurde nun kurz vor der nächsten FOMC-Sitzung veröffentlicht und gibt einen dezidierten Einblick in die Ökonomie der Vereinigten Staaten, so die Analysten der Nord LB.
US-Geldpolitik: Das Beige Book, Künstliche Intelligenz und die Leitzinsen
Das Beige Book zeigt eine robuste US-Wirtschaft, und die Nord LB erwartet im Dezember die letzte Zinserhöhung der Fed.
Angesichts der wirklich robusten Konjunktur in den USA – die gestrige Revision der BIP-Zahlen signalisiere eine kräftige Aufwärtsbewegung – lohne sich derzeit ein Blick in die verschiedenen Fed-Regionen besonders. Was die regionalen Feds und die Wirtschaftsakteure umtreibe, könne manchmal wichtiger sein als die bloßen Zahlen auf der aggregierten Ebene.
Acht von den zwölf Distrikten würden ein leichtes bis moderates Wirtschaftswachstum melden. Bei den restlichen vier bewege man sich auf einem stagnierenden Niveau – immerhin nicht negativ. Wenig überraschend sei die Inflation eines der beherrschenden Themen der privaten Haushalte, deren Konsumverhalten sich entsprechend ändere. Natürlich würden die Konsumenten nun eher die günstigeren Lebensmittel kaufen, was die Rückmeldungen anekdotisch noch einmal bestätigt hätten. Aufgrund der gestiegenen Hürden bei den Finanzierungen sei auch der Markt für Automobile angespannt. Gleichzeitig würden die Unternehmen anmerken, dass deren gestiegene Preise in der Lieferkette aufgrund der Budgetrestriktionen der Haushalte nicht einfach durchgereicht werden könnten. Es bleibe also für beide Seiten ein schwieriges Umfeld.
Besonders der Blick auf den Arbeitsmarkt sei derzeit sehr erhellend. Hätten in den letzten Monaten Zinsanhebungen der Fed als schwierig umsetzbar gegolten, weil der Arbeitsmarkt zu abgekühlt erschienen sei, dürfte dies nun kein Problem mehr sein. Die jüngsten Non-farm Payrolls inkl. der Revisionen der Vormonate hätten bereits auf eine positivere Lesart des Arbeitsmarktes hingedeutet. Unter dem Strich sei der Grundtenor aus dem Beige Book sodann auch positiv zu bewerten. Zwar zeige man sich hier und da noch etwas zurückhaltend, was Neueinstellungen angehe, allerdings scheine die Mehrheit der Unternehmen sehr an Arbeitnehmern interessiert zu sein. Offene Stellen hätten einerseits schnell gefüllt werden können, die Mobilität scheine also im Gros intakt zu bleiben. Hochqualifizierte Positionen seien aber schwer zu besetzen – der Fachkräftemangel sei also weiterhin spürbar. Zwar könnte sich die Dynamik von Einstellungen durch die Nutzung von KI etwas abmildern, nicht jeder Wirtschaftsbereich profitiere aber davon. "Skilled Workers" könne man – insbesondere in Nischen – wohl nicht so schnell ersetzen. Neu geschaffene Berufsbilder, wie z. B. Datenschutzmanager, würden ihr Übriges tun, um die Kurve zu glätten.
Der KI-Boom gehe also in vollen Zügen weiter. Auch wenn die umfangreichen Investitionen an der Börse jüngst mit einem Fragezeichen versehen worden seien, so sei realwirtschaftlich davon noch wenig zu spüren. Es scheine wahr zu sein, dass einige Projekte bzgl. Datenzentren zunächst auf Eis gelegt worden seien, die Projekte-Pipeline sei bei den umsetzenden Unternehmen aber weiterhin mehr als voll. Wichtiger noch, so würden es zumindest auch die Rückmeldungen nahelegen, sei KI gekommen, um zu bleiben, denn allerorten würden die Geschäftsprozesse darauf umgestellt. Gleichwohl könnte die jüngste Unsicherheit an den Kapitalmärkten dazu führen, dass Leitzinsanhebungen nun nicht mehr so offensiv eingepreist würden, ganz im Gegenteil. Kevin Warsh habe jüngst erst auf die konjunkturelle Wichtigkeit von KI hingewiesen, man werde die Auswirkungen von Leitzinsanhebungen auf diesen Sektor also sehr genau im Auge behalten. In einer Rede habe er sogar angedeutet, dass der Sektor inzwischen sensibler auf Zinsen zu reagieren scheine als bisher. Allein deshalb sollte die Fed künftig vorsichtiger agieren. Aus Sicht der Analysten werde die Leitzinsanhebung im Dezember die letzte in diesem Zyklus bleiben – mit perspektivischen Senkungen ab Mitte 2027.
Fazit: Das Beige Book attestiere den USA eine robuste ökonomische Entwicklung. Zwar würden nicht alle Distrikte der Federal Reserve gleichermaßen von den wirtschaftlichen Aktivitäten profitieren, unter dem Strich – und das bestätige die gestrige BIP-Revision – laufe es dort. Vor allem der Arbeitsmarkt habe sich gestärkt präsentiert. Bemerkenswert sei, wie oft KI genannt werde und wie die Wirtschaftsakteure diese nun gar nicht mehr ganz so neue Technik zunehmend in die Geschäftsprozesse inkorporieren würden. Die jüngsten KI-bezogenen Bewegungen auf dem Kapitalmarkt hätten sicherlich auch zu einer Art Umdenken bei der Geldpolitik geführt. Nach der Zinsanhebung im Dezember könnte der Anhebungszyklus damit bereits beendet sein.
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