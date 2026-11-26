Der KI-Boom gehe also in vollen Zügen weiter. Auch wenn die umfangreichen Investitionen an der Börse jüngst mit einem Fragezeichen versehen worden seien, so sei realwirtschaftlich davon noch wenig zu spüren. Es scheine wahr zu sein, dass einige Projekte bzgl. Datenzentren zunächst auf Eis gelegt worden seien, die Projekte-Pipeline sei bei den umsetzenden Unternehmen aber weiterhin mehr als voll. Wichtiger noch, so würden es zumindest auch die Rückmeldungen nahelegen, sei KI gekommen, um zu bleiben, denn allerorten würden die Geschäftsprozesse darauf umgestellt. Gleichwohl könnte die jüngste Unsicherheit an den Kapitalmärkten dazu führen, dass Leitzinsanhebungen nun nicht mehr so offensiv eingepreist würden, ganz im Gegenteil. Kevin Warsh habe jüngst erst auf die konjunkturelle Wichtigkeit von KI hingewiesen, man werde die Auswirkungen von Leitzinsanhebungen auf diesen Sektor also sehr genau im Auge behalten. In einer Rede habe er sogar angedeutet, dass der Sektor inzwischen sensibler auf Zinsen zu reagieren scheine als bisher. Allein deshalb sollte die Fed künftig vorsichtiger agieren. Aus Sicht der Analysten werde die Leitzinsanhebung im Dezember die letzte in diesem Zyklus bleiben – mit perspektivischen Senkungen ab Mitte 2027.