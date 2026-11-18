Singapur prüft die Auswirkungen und sucht Zusicherungen aus Washington. Politikexperten sehen unterschiedliche Folgen: Jennifer Lind von der Dartmouth University sagt laut Fortune, Washington wolle Malaysia und Singapur im US-KI-Ökosystem halten, Joshua Kurlantzick vom Council on Foreign Relations hält die Kontrollen für Malaysia für potenziell „disastrous“. Das Handelsministerium kündigte an, Länder zu beobachten, die Umgehung dulden: „actively monitoring“, wie The Edge zitiert.

Politisch ist der Zeitpunkt brisant: Am Donnerstag treffen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen. Konkrete Aussagen zu Exportkontrollen auf der Agenda gibt es in den ausgewerteten Quellen nicht.