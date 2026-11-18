Die US-Regierung zieht die Exportschraube für KI-Chips weiter an: Seit Montag, dem 16. November, verlangt das Handelsministerium für fortschrittliche Halbleiter in fünf Länder eine Lizenz - Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien. Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) verlor nach der Ankündigung laut DigitalToday rund 4 Prozent, AMD und CoreWeave jeweils etwa 5 Prozent oder mehr. Einen Zeitpunkt der Kursangaben nennt der Bericht nicht.
US-Exportkontrollen für KI-Chips: Fünf Länder brauchen Lizenz, Nvidia Aktie und AMD Aktie unter Druck - Wer verliert im KI-Wettlauf?
Washington verlangt für KI-Chip-Lieferungen nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien eine Lizenz. Nvidia Aktie, AMD Aktie und CoreWeave Aktie gerieten laut Medienberichten unter Druck. Was die neue Regel für Halbleiteraktien und den DAX bedeutet.
Hintergrund ist der Versuch, China den Zugang zu den leistungsfähigsten KI-Prozessoren zu erschweren. Direkte Lieferungen nach China sind für Nvidia, AMD und Intel schon gesperrt. Die neue Regel soll Umwege über Rechenzentren in Südostasien und über Fernzugriff schließen (Fortune, 16.11.2026). Für Anleger in Halbleiter- und KI-Aktien ist das ein neuer politischer Faktor – am selben Tag, an dem der DAX nach der Nvidia-Berichtssaison mittags bei rund 26.088 Punkten stand (dpa-AFX, 12:10 Uhr).
Exportkontrollen
Was regelt die neue US-Exportkontrolle für KI-Chips – und ab wann gilt sie?
Es handelt sich um eine sogenannte Interim Final Rule des Commerce Department (BIS). Die drei ausgewerteten Quellen stimmen bei den fünf Ländern überein, nicht aber beim Starttermin.
Lizenzpflicht für fünf Länder
Wer fortschrittliche Halbleiter nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand oder Brasilien ausführt, braucht laut The Edge Malaysia eine Lizenz, auch für Re-Exporte und Weitergabe.
Schluss mit dem Fernzugriff
Zusätzlich ist laut Fortune eine Lizenz nötig, wenn Rechenzentrumsbetreiber weltweit China-ansässigen Firmen Zugriff gewähren. Bestehende Rechenzentren haben dafür 90 Tage ab Inkrafttreten.
Sorgfaltspflichten
Rechenzentren, ausländische Auftragsfertiger und Exporteure müssen laut The Edge ihre Kunden auf Eigentum oder Kontrolle aus China und anderen sanktionierten Ländergruppen prüfen.
Ausnahmen
Chips für Firmen mit Sitz in den USA oder US-Konzernmutter sind bei erfüllten Berichtspflichten ausgenommen, ebenso kommerzielle Empfehlungssysteme (The Edge).
Zum Termin gehen die Angaben auseinander: The Edge nennt den 19. November als Start, Fortune das Inkrafttreten mit Veröffentlichung im Federal Register, DigitalToday „sofort“ mit 60 Tagen Kommentarfrist. Die Regel hebt formal die unter Biden geplante, nie durchgesetzte KI-Diffusionsregel auf.
Aktien
Was bedeutet die Exportkontrolle für die Nvidia Aktie, AMD Aktie und Halbleiteraktien – wer ist betroffen?
Besonders im Fokus steht die Nvidia Aktie. Fortune verknüpft die Regel mit einem Skandal um den Singapurer Betreiber Megaspeed, dem vorgeworfen wird, Nvidia-Chips nach China zu leiten; das Unternehmen bestreitet das. In Malaysia ermitteln laut The Edge Behörden gegen den Mieter Speedmatrix. Laut Wall Street Journal (über DigitalToday) erschwert die Regel auch die Zusammenarbeit chinesischer Chipdesigner mit TSMC.
|Aktie
|Reaktion
|Bezug
|Nvidia Aktie
|ca. -4%
|größter Anbieter fortschrittlicher KI-Chips
|AMD Aktie
|ca. -5% oder mehr
|Konkurrent bei KI-Beschleunigern
|CoreWeave Aktie
|ca. -5% oder mehr
|Betreiber von KI-Rechenzentren
|ASML Aktie
|+3,8%
|Halbleiterwerte erholt, nicht auf die Regel bezogen
Kursangaben laut DigitalToday (17.11.2026), ohne Uhrzeit; ASML laut dpa-AFX, 18.11.2026, 12:21 Uhr, ohne Bezug zur Exportregel.
Quelle: DigitalToday, dpa-AFX
Auch lokale Börsen reagierten: Aktien malaysischer Technologiewerte gaben laut Schlagzeilen von The Edge nach, MN Holdings und Critical Holdings verloren fast 20 Prozent. Oracle, Microsoft und Amazon investieren in der Region, dürften aber unter die Ausnahme für US-Firmen fallen (Fortune).
Politik
Wie reagieren Südostasien und China – und was kommt nach dem Gipfel?
Singapur prüft die Auswirkungen und sucht Zusicherungen aus Washington. Politikexperten sehen unterschiedliche Folgen: Jennifer Lind von der Dartmouth University sagt laut Fortune, Washington wolle Malaysia und Singapur im US-KI-Ökosystem halten, Joshua Kurlantzick vom Council on Foreign Relations hält die Kontrollen für Malaysia für potenziell „disastrous“. Das Handelsministerium kündigte an, Länder zu beobachten, die Umgehung dulden: „actively monitoring“, wie The Edge zitiert.
Politisch ist der Zeitpunkt brisant: Am Donnerstag treffen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen. Konkrete Aussagen zu Exportkontrollen auf der Agenda gibt es in den ausgewerteten Quellen nicht.
Häufige Fragen zu den US-Exportkontrollen für KI-Chips
Welche Länder betreffen die neuen Exportkontrollen? Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien.
Was bedeutet das für die Nvidia Aktie? Die Nvidia Aktie gab laut DigitalToday nach der Ankündigung um rund 4 Prozent nach. Wie sich die Regel langfristig auf Umsatz und Marge auswirkt, ist offen.
Welche Aktien profitierten am Mittwoch? ASML und Siltronic legten zu, allerdings ohne ausdrücklichen Bezug zur Regel.
Gilt die Lizenzpflicht auch für US-Firmen? Nein, Firmen mit Sitz in den USA oder US-Muttergesellschaft sind bei erfüllten Berichtspflichten ausgenommen (The Edge).
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