Auslöser waren die Inflationsdaten der Vorwoche. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent; die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag mit 0,3 Prozent zum dritten Mal in Folge über dem Ziel-kompatiblen Tempo. Eine Jahresrate wurde nicht veröffentlicht, weil im Oktober 2025 wegen des Regierungsstillstands keine Preise erhoben worden waren. Die Erzeugerpreise lagen mit 0,3 Prozent zwar leicht unter der Prognose, im Jahresvergleich aber mit 6,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit November 2022.

Die Fed hatte den Leitzins im September um einen Viertelpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und im Oktober pausiert – mit zwei Gegenstimmen für eine weitere Erhöhung. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte für Dezember einen halben Prozentpunkt ins Spiel, falls die Kerninflation bei 0,3 Prozent oder darüber liegt. Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack bevorzugt dagegen kleinere Schritte. Fed-Chef Kevin Warsh äußerte sich am Montag auf einer KI-Konferenz nicht zur Zinspolitik.