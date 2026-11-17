Heute um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das US-Handelsministerium die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober – und sie kommen in einem heiklen Moment. Ökonomen erwarten nur ein Plus von 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im September, während die Terminmärkte laut CME FedWatch eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember mit rund 91 Prozent für einen Viertelpunkt und knapp 9 Prozent für einen halben Punkt einpreisen. Für Handelsaktien wie die Walmart Aktie (Ticker WMT, ISIN US9311421039), die am Donnerstag Quartalszahlen vorlegt, wird der Konsum-Test zur Richtungsentscheidung.
US-Einzelhandelsumsätze: Heute um 14:30 Uhr der Konsum-Test vor der Fed-Zinserhöhung – kippt jetzt die Stimmung bei Walmart & Co.?
Nach heißen Inflationsdaten preist der Markt eine Fed-Zinserhöhung im Dezember fast sicher ein. Heute zeigen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober, ob der amerikanische Verbraucher noch mitzieht – erwartet werden nur +0,2 Prozent nach +0,8 Prozent. Für Handelsaktien wie Walmart, Home Depot und Target beginnt eine entscheidende Woche.
Die Erwartungen
Was erwarten Ökonomen von den US-Einzelhandelsumsätzen für Oktober?
Der Konsens rechnet mit einer deutlichen Abkühlung. Ein Grund ist der Benzinpreis: Im September waren die Umsätze an Tankstellen um 6,4 Prozent gesprungen, für Oktober wird ein Rückgang erwartet. Aufschlussreicher ist daher die sogenannte Kontrollgruppe ohne Autos, Benzin, Baumaterial und Restaurants, die direkt in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts einfließt.
|Indikator
|Uhrzeit
|Prognose
|Vormonat
|Einzelhandelsumsätze gesamt
|14:30
|+0,2 %
|+0,8 %
|Umsätze ohne Autos
|14:30
|+0,4 %
|+0,9 %
|Kontrollgruppe
|14:30
|+0,4 %
|+0,1 %
|Importpreise
|14:30
|+0,7 %
|+1,1 %
|Industrieproduktion
|15:15
|+0,1 %
|+0,7 %
|Kapazitätsauslastung
|15:15
|76,9 %
|76,9 %
Quelle: Dow Jones Tagesvorschau, Finimize; Zeiten MEZ
Die Prognosen gehen auseinander: Während Dow Jones und Finimize ein Plus von 0,2 Prozent erwarten, rechnet mindestens eine Wochenvorschau mit Stagnation. Schon diese Spanne zeigt, wie unsicher das Bild vom US-Konsum derzeit ist.
Die Fed
Warum ist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember so gut wie eingepreist?
Auslöser waren die Inflationsdaten der Vorwoche. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent; die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel lag mit 0,3 Prozent zum dritten Mal in Folge über dem Ziel-kompatiblen Tempo. Eine Jahresrate wurde nicht veröffentlicht, weil im Oktober 2025 wegen des Regierungsstillstands keine Preise erhoben worden waren. Die Erzeugerpreise lagen mit 0,3 Prozent zwar leicht unter der Prognose, im Jahresvergleich aber mit 6,5 Prozent auf dem höchsten Stand seit November 2022.
Die Fed hatte den Leitzins im September um einen Viertelpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und im Oktober pausiert – mit zwei Gegenstimmen für eine weitere Erhöhung. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte für Dezember einen halben Prozentpunkt ins Spiel, falls die Kerninflation bei 0,3 Prozent oder darüber liegt. Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack bevorzugt dagegen kleinere Schritte. Fed-Chef Kevin Warsh äußerte sich am Montag auf einer KI-Konferenz nicht zur Zinspolitik.
Die Inflation hat im Oktober nach oben überrascht.
Das große Bild
Was bedeuten die US-Einzelhandelsumsätze für Aktien und Anleihen?
Für die Märkte ist die Lage zweischneidig. Starke US-Einzelhandelsumsätze würden zeigen, dass der Verbraucher trotz hoher Zinsen kauft – das stützt Umsätze von Händlern, könnte aber die Erwartung weiterer Zinserhöhungen festigen und die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen über 5 Prozent halten. Schwache Daten würden dagegen Zinssorgen dämpfen, aber Konjunkturängste schüren. Beides trifft auf einen Markt, der ohnehin nervös ist: Am Montag verlor der S&P 500 1,9 Prozent auf 7.416,59 Punkte, der Dow Jones 1,4 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Diese Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion.
Die Verbraucherstimmung sendet gemischte Signale: Der Index der Universität Michigan stieg im November vorläufig auf 51,0 Punkte nach 48,0, die Inflationserwartungen für ein Jahr sanken auf 4,3 Prozent. Studienleiterin Joanne Hsu verwies aber auf wachsende Sorge vor einer KI-Blase. Der Branchenverband NRF erwartet für November und Dezember ein Umsatzplus von 4,2 Prozent auf 1,013 Billionen Dollar.
|Unternehmen
|Termin
|Konsens Gewinn je Aktie
|Konsens Umsatz
|Home Depot
|Di. 17.11., ca. 15:00 MEZ
|3,84–3,87 $
|42,7–42,8 Mrd. $
|Lowe's
|Mi. 18.11.
|2,87–2,89 $
|ca. 22,4 Mrd. $
|Target
|Mi. 18.11.
|2,04–2,07 $
|ca. 26,4 Mrd. $
|Walmart
|Do. 19.11., 14:00 MEZ
|0,63–0,64 $
|186,5–187,2 Mrd. $
Quelle: Univest, Finviz, Unternehmensangaben; Konsensspannen verschiedener Anbieter
Die Walmart Aktie gilt als Gradmesser für den preisbewussten Konsumenten; der Konzern selbst peilt einen Gewinn je Aktie von 0,62 bis 0,64 Dollar an. Die Home Depot Aktie steht für die zinssensible Renovierung, Target für den Mittelklasse-Konsum. Zusammen mit den Einzelhandelsumsätzen ergibt sich daraus diese Woche ein recht vollständiges Bild der US-Nachfrage.
Termine
Worauf sollten Anleger diese Woche achten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze und Importpreise Oktober.
Heute, 15:15 Uhr MEZ: Industrieproduktion Oktober; Rede von Fed-Gouverneur Waller zum Zahlungsverkehr.
Heute, ca. 22:20 Uhr MEZ: Nvidia-Quartalszahlen.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der letzten Fed-Sitzung.
Freitag: Endgültige Verbraucherstimmung der Universität Michigan.
8./9. Dezember: Fed-Zinsentscheid.
FAQ zu den US-Einzelhandelsumsätzen
Wann werden die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht? Heute, am 17. November 2026, um 14:30 Uhr MEZ beziehungsweise 8:30 Uhr New Yorker Zeit.
Was wird für die US-Einzelhandelsumsätze erwartet? Der Konsens liegt bei +0,2 Prozent zum Vormonat nach +0,8 Prozent im September; ohne Autos werden +0,4 Prozent erwartet.
Wie hängen Einzelhandel und Fed-Zinserhöhung zusammen? Ein robuster Konsum spricht aus Sicht der Notenbank eher für weitere Zinserhöhungen, ein schwacher Konsum dämpft den Inflationsdruck.
Wann legt Walmart Zahlen vor? Am Donnerstag, 19. November, vor US-Börsenbeginn.
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